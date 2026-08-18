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Η FX Career EU, εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τομέα των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών και της επαγγελματικής εκπαίδευσης στην Κύπρο, εξασφάλισε την πιστοποίησή της ως Great Place to Work®, έπειτα από τη διεξαγωγή της έρευνας προσωπικού Trust Index™.

Η διάκριση αυτή αποτελεί αναγνώριση της δέσμευσης της εταιρείας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τον σεβασμό, τη συνεργασία και τη συνεχή ανάπτυξη των ανθρώπων της. Παράλληλα, επιβεβαιώνει τη σημασία που αποδίδει η FX Career EU στην καλλιέργεια μιας σύγχρονης εταιρικής κουλτούρας, η οποία ενθαρρύνει την καινοτομία, την επαγγελματική εξέλιξη και την ομαδική συνεργασία.

Σε δήλωσή του, ο Γενικός Διευθυντής της Great Place to Work® Κύπρου, κ. Κυριάκος Ιακωβίδης, ανέφερε:

«Η πιστοποίηση της FX Career EU ως Great Place to Work® αντανακλά τη δέσμευση της εταιρείας στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος όπου οι άνθρωποι αισθάνονται ότι εκτιμώνται, υποστηρίζονται και έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται. Η επένδυση στους ανθρώπους αποτελεί θεμέλιο λίθο για κάθε επιτυχημένο οργανισμό και η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη σημασία που δίνει η εταιρεία στο ανθρώπινο δυναμικό της.»

Ο Παντελής Παντελή, CEO της FxCareer.eu, δήλωσε:

«Είναι μεγάλη μας τιμή να λαμβάνουμε την πιστοποίηση Great Place to Work®. Η επίτευξη ενός εντυπωσιακού ποσοστού 97% στην ικανοποίηση των εργαζομένων έχει ιδιαίτερη σημασία για εμάς, καθώς αντικατοπτρίζει τις απόψεις και τις εμπειρίες των ίδιων των ανθρώπων μας.

Στην FxCareer.eu πιστεύουμε ότι οι εργαζόμενοί μας αποτελούν το σημαντικότερο κεφάλαιό μας και παραμένουμε προσηλωμένοι στη δημιουργία ενός εργασιακού περιβάλλοντος που βασίζεται στην εμπιστοσύνη, τη συνεργασία, τη συνεχή μάθηση και τον αμοιβαίο σεβασμό. Καθώς συνεχίζουμε να αναπτυσσόμαστε διεθνώς, η διατήρηση μιας εξαιρετικής εμπειρίας για τους εργαζομένους μας θα παραμείνει στο επίκεντρο όλων όσων κάνουμε.»

Ιδρύθηκε το 2024, η FxCareer.eu είναι μια εξειδικευμένη πλατφόρμα προσλήψεων και απασχόλησης που εξυπηρετεί τους κλάδους του Forex, FinTech, των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, της Τεχνολογίας, των Πληρωμών, του Banking, των Crypto και άλλων ρυθμιζόμενων κλάδων. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες executive search, προσέλκυσης και επιλογής ταλέντων, αξιολόγησης υποψηφίων, διαφημίσεων θέσεων εργασίας και συμβουλευτικής στον τομέα των προσλήψεων, συνδέοντας υψηλά καταρτισμένους επαγγελματίες με εργοδότες στην Κύπρο, την Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και άλλες διεθνείς αγορές.

Σε εσωτερικό επίπεδο, η FxCareer.eu έχει ως βασική προτεραιότητα τη δημιουργία ενός συμπεριληπτικού, συνεργατικού και υποστηρικτικού εργασιακού περιβάλλοντος, όπου οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να αναπτύσσονται, να συνεισφέρουν και να εξελίσσονται.

Ως οργανισμός με πιστοποίηση Great Place to Work® Certification™, η FxCareer.eu παραμένει προσηλωμένη στη συνεχή βελτίωση της εμπειρίας των εργαζομένων της, ενώ παράλληλα υποστηρίζει τους πελάτες της στη δημιουργία εξαιρετικών ομάδων. Η εταιρεία συνεχίζει επίσης να αναπτύσσεται και καλωσορίζει ταλαντούχους επαγγελματίες που μοιράζονται το πάθος της για την αριστεία, την καινοτομία και τη συνεργασία.

Σχετικά με την FxCareer.eu

Η FxCareer.eu είναι μια εξειδικευμένη πλατφόρμα προσλήψεων και απασχόλησης που συνδέει καταρτισμένους επαγγελματίες με εργοδότες στους κλάδους του Forex, FinTech, των Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών, της Τεχνολογίας, των Πληρωμών, του Banking, των Crypto και άλλων ρυθμιζόμενων κλάδων.

Μέσω υπηρεσιών executive search, διαφήμισης θέσεων εργασίας, προσέλκυσης ταλέντων, αξιολόγησης υποψηφίων και συμβουλευτικής στον τομέα των προσλήψεων, η FxCareer.eu υποστηρίζει οργανισμούς στην προσέλκυση εξαιρετικών επαγγελματιών στην Κύπρο και στις διεθνείς αγορές.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα www.fxcareer.eu.