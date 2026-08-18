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Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του ΤΑΕ Αμμοχώστου, που συνεχίζει τη λήψη καταθέσεων, σε μια προσπάθεια να εξακριβώσει όλες τις πτυχές του σοβαρού θαλάσσιου ατυχήματος που είχε ως αποτέλεσμα τον κρίσιμο τραυματισμό 48χρονου Ελληνοκύπριου και τον σοβαρό τραυματισμό της 7χρονης κόρης του. Ο 48χρονος συνεχίζει να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας με την κατάσταση της υγείας του να χαρακτηρίζεται ως εξαιρετικά κρίσιμη, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Αστυνομία. Η 7χρονη κόρη του, που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, παρουσίασε, ευτυχώς, βελτίωση και νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση στο Μακάρειο Νοσοκομείο.

Υπενθυμίζεται πως το ατύχημα συνέβη στην περιοχή Περνέρα το μεσημέρι του περασμένου Σαββάτου όταν, σύμφωνα με την Αστυνομία, τζετ σκι, το οποίο οδηγούσε 17χρονη με συνεπιβάτιδα 18χρονη και οι δύο Ελληνοκύπριες συγκρούστηκε με ρυμουλκούμενο φουσκωτό, τύπου καναπέ, στο οποίο επέβαιναν πέντε πρόσωπα, δύο άνδρες ηλικίας 48 και 43 ετών και τρία ανήλικα παιδιά, ηλικίας 13, 11 και 7 ετών. Οι τελευταίοι είναι μέλη της ίδιας οικογένειας που παραθέριζε στην περιοχή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews από αστυνομικές πηγές, από τις προκαταρκτικές εξετάσεις φαίνεται το τζετ σκι να ενοικιάστηκε στην 18χρονη και να οδηγείτο, χωρίς σχετική άδεια, από την 17χρονη. Σημειώνεται πως σύμφωνα με τη νομοθεσία ένα σκάφος τύπου τζετ σκι ενοικιάζεται σε άτομα άνω των 18 ετών, ανεξάρτητα εάν είναι κάτοχοι ή όχι άδειας χειριστή. Η μοναδική περίπτωση που επιτρέπεται σε άτομο 17 ετών να οδηγεί ταχύπλοο, ωστόσο, είναι να κατέχει άδεια μαθητευόμενου χειριστή και σε αυτό να επιβαίνει κάτοχος άδειας χειριστή, κάτι που δεν φαίνεται να ισχύει στη συγκεκριμένη περίπτωση.

Στο μικροσκόπιο της Αστυνομίας βρίσκονται επίσης οι δύο εταιρείες θαλασσίων σπορ που εμπλέκονται στο ατύχημα. Στόχος είναι να διαφανεί εάν τήρησαν όσα προβλέπονται στη νομοθεσία για τα ταχύπλοα σκάφη και την ενοικίασή τους και κυρίως εάν η πρώτη έχει συνυπογράψει Δεσμευτική Δήλωση, όπως προβλέπεται από τη Νομοθεσία.

Στις έρευνες συνδράμει και το Υφυπουργείο Ναυτιλίας ως η αρμόδια Αρχή για την εφαρμογή της νομοθεσίας και τη χορήγηση αδειών στους χειριστές ταχύπλοων σκαφών. Όπως εξήγησε στο philenews ο αναπληρωτής διευθυντής του Υφυπουργείου Ναυτιλίας, Κυριάκος Αλιούρης, παρά το γεγονός πως τον περασμένο Φεβρουάριο ψηφίστηκε από την Βουλή το νέο αναθεωρημένο νομοθετικό πλαίσιο για τα σκάφη, αυτό δεν έχει εφαρμοστεί και γι’ αυτόν τον λόγο το θαλάσσιο ατύχημα στην Περνέρα θα εξεταστεί με βάση τις πρόνοιες της προηγούμενης νομοθεσίας (ο περί ταχύπλοων σκαφών Νόμος), που αναθεωρήθηκε το 2020.

Η ουσία δεν αλλάζει, ωστόσο, αφού και στις δύο νομοθεσίες για τις ενοικιάσεις σκαφών τύπου τζετ σκι σε μη χρήστες άδειας χειριστή ισχύουν οι ίδιες πρόνοιες. «Στην προκειμένη περίπτωση το τζετ σκι θα μπορούσε να ενοικιαστεί στη 18χρονη, να περάσει από εκπαίδευση και να συνυπογραφεί η Δεσμευτική Δήλωση. Η 17χρονη, όμως, σε καμία περίπτωση δεν θα έπρεπε να το οδηγήσει και αυτό ισχύει και στην υφιστάμενη νομοθεσία και στη νέα. Μοναδική εξαίρεση θα ήταν να είχε άδεια μαθητευόμενου χειριστή και να συνοδευόταν από άτομο που είχε άδεια χειριστή», σημείωσε.

Αυτό που αλλάζει στη νέα νομοθεσία σύμφωνα με τον κ. Αλιούρη είναι το γεγονός πως ρυθμίζεται ολιστικά η χρήση σκαφών. «Η υφιστάμενη νομοθεσία ρυθμίζει μόνο τα ταχύπλοα σκάφη, ενώ η νέα ρυθμίζει όλα τα μηχανοκίνητα σκάφη αναψυχής. Με την υφιστάμενη νομοθεσία υπάρχουν δύο κατηγορίες σκαφών η Κατηγορία Α, που είναι τα ιδιωτικά ταχύπλοα και Κατηγορία Β που είναι τα ενοικιαζόμενα. Η νέα νομοθεσία αφορά όλα τα σκάφη αναψυχής μέχρι 24 μέτρα και τα χωρίζει σε τρεις κατηγορίες», σημείωσε προσθέτοντας πως χρειάζεται χρόνος για την εφαρμογή της νέας νομοθεσίας, αφού, μεταξύ άλλων, πρέπει να δημιουργηθούν και Σχολές Κατάρτισης.