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Πλήθος διαρρήξεων και κλοπών σημειώθηκαν χθες βράδυ, σύμφωνα με σχετική ενημέρωση της Αστυνομία, σε καταστήματα στην Αραδίππου.

Γύρω στις 3.40 τα ξημερώματα σήμερα, λήφθηκε πληροφορία για πιθανή διάρρηξη σε περίπτερο, καθώς και καταγγελία για πιθανή διάρρηξη σε φαρμακείο, τα οποία βρίσκονται στην περιοχή της Αραδίππου.

Μέλη της Αστυνομίας μετέβησαν στην περιοχή για εξετάσεις.

Από τις εξετάσεις που έγιναν διαπιστώθηκε η διάρρηξη του περιπτέρου, από όπου και κλάπηκε το συρτάρι της ταμειακής μηχανής το οποίο, περιείχε χρηματικό σε κέρματα, καθώς και επιπρόσθετο ποσό σε κέρματα από τον πάγκο του ταμείου.

Διαπιστώθηκε επίσης η απόπειρα διάρρηξης στο φαρμακείο, όπου ωστόσο οι δράστες δεν πέτυχαν είσοδο στο υποστατικό.

Παράλληλα, λήφθηκε πληροφορία για πιθανή διάρρηξη σε κατάστημα στην περιοχή της Αραδίππου.

Από τις εξετάσεις που έγιναν από τα μέλη της Αστυνομίας, διαπιστώθηκε η διάρρηξη του καταστήματος, από το οποίο ωστόσο, σύμφωνα με τους ιδιοκτήτες του υποστατικού, δεν φαίνεται να κλάπηκε οτιδήποτε.

Κατά τις εξετάσεις στην περιοχή, τα μέλη της Αστυνομίας διαπίστωσαν επίσης, τη διάπραξη απόπειρας διάρρηξης σε άλλο ένα φαρμακείο και σε άλλο ένα περίπτερο. Οι δράστες δεν πέτυχαν είσοδο στα δύο υποστατικά, από τα οποία δεν κλάπηκε οποιαδήποτε περιουσία.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Αραδίππου συνεχίζει τις εξετάσεις.