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Μικρή υποχώρηση παρουσίασαν οι τουριστικές αφίξεις στην Κύπρο τον Ιούλιο του 2026, ενώ μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στο σύνολο του πρώτου επταμήνου. Την ίδια ώρα, σημαντικά αυξημένα ήταν τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό.

Σύμφωνα με στοιχεία της Στατιστικής Υπηρεσίας, οι αφίξεις τουριστών τον Ιούλιο ανήλθαν σε 582.754, έναντι 589.116 τον αντίστοιχο μήνα του 2025, σημειώνοντας μείωση 1,1%.

Κατά την περίοδο Ιανουαρίου–Ιουλίου 2026, οι αφίξεις περιορίστηκαν σε 2.238.769, από 2.432.129 την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους. Η μείωση στο επτάμηνο διαμορφώθηκε στο 8%.

Πρώτη αγορά το Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο παρέμεινε η κυριότερη τουριστική αγορά για την Κύπρο τον Ιούλιο, αντιπροσωπεύοντας το 31,9% των συνολικών αφίξεων, με 185.981 τουρίστες.

Ακολούθησε το Ισραήλ με μερίδιο 20,5% και 119.293 αφίξεις. Η Πολωνία αντιπροσώπευσε το 6,3% των αφίξεων, με 36.912 τουρίστες, ενώ από τη Γερμανία έφτασαν 21.338 άτομα, ποσοστό 3,7%.

Η Σουηδία συμπλήρωσε την πρώτη πεντάδα των βασικών αγορών, με 19.899 αφίξεις και μερίδιο 3,4%.

Διακοπές για το 85,2% των τουριστών

Οι διακοπές αποτέλεσαν τον κυριότερο λόγο επίσκεψης στην Κύπρο για το 85,2% των τουριστών τον Ιούλιο του 2026. Ποσοστό 11,7% ταξίδεψε για να επισκεφθεί φίλους ή συγγενείς και 3% για επαγγελματικούς σκοπούς.

Τον Ιούλιο του 2025, το 85,5% των επισκεπτών είχε ταξιδέψει στην Κύπρο για διακοπές, το 11,6% για επίσκεψη σε φίλους ή συγγενείς και το 2,8% για επαγγελματικούς λόγους.

Αύξηση 12,3% στα ταξίδια κατοίκων Κύπρου

Αντίθετη πορεία ακολούθησαν τα ταξίδια κατοίκων Κύπρου στο εξωτερικό, τα οποία αυξήθηκαν σε 210.047 τον Ιούλιο του 2026, από 186.987 τον ίδιο μήνα του 2025. Η ετήσια άνοδος ανήλθε στο 12,3%.

Η Ελλάδα διατήρησε την πρώτη θέση μεταξύ των χωρών από τις οποίες επέστρεψαν οι κάτοικοι Κύπρου, συγκεντρώνοντας ποσοστό 38,5% και 80.775 ταξίδια.

Ακολούθησαν το Ηνωμένο Βασίλειο με 14.832 ταξίδια και ποσοστό 7,1%, η Ιταλία με 12.545 και ποσοστό 6%, η Πολωνία με 7.412 και ποσοστό 3,5% και η Γερμανία με 7.330 και επίσης ποσοστό 3,5%.

Οι διακοπές ήταν ο σκοπός του ταξιδιού για το 75,2% των κατοίκων Κύπρου. Οι επαγγελματικοί λόγοι αντιπροσώπευσαν το 13,7%, οι σπουδές το 10,3% και οι υπόλοιποι λόγοι το 0,7%.