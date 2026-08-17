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Με ικανοποιητικά αποτελέσματα για τον τουρισμό της, έστω και την υστάτη, ολοκληρώνεται για την Πάφο και ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού σύμφωνα με τους αρμόδιους φορείς. Πλέον, η προσοχή στρέφεται στους φθινοπωρινούς μήνες, όταν και δεν θα υπάρχει στην εξίσωση ο εγχώριος τουρισμός που αποτέλεσε μια σημαντική ένεση για την τουριστική βιομηχανία και φέτος, επισημαίνουν.

Πλέον η προσοχή των ανθρώπων της τουριστικής βιομηχανίας στρέφεται με αγωνία στους μήνες προ των εορτών των Χριστουγέννων, δεδομένου, όπως επισημαίνουν στον «Φ», ότι η συγκεκριμένη περίοδος παρουσιάζει μια κομβική σημασία στο θέμα της διατήρησης της ξενοδοχειακής, κυρίως, βιομηχανίας σε καθεστώς ολόχρονης λειτουργίας.

Οι τουριστικοί φορείς της επαρχίας επισημαίνουν ότι τα τελευταία χρόνια η σεζόν για την Πάφο έχει επί της ουσίας επιμηκυνθεί και τον Οκτώβριο σε αρκετά ικανοποιητικό βαθμό. Με δεδομένο ότι ακολουθεί ο Δεκέμβριος με την πρόσκαιρη άνοδο των δεικτών λόγω εορταστικής περιόδου, το φθινόπωρο καθίσταται σημαντικός παράγοντας προκειμένου να παρουσιαστεί μέχρι τότε η επιθυμητή συνεχής ροή τουριστικού ρεύματος. Ωστόσο φέτος, λόγω των προβλημάτων που προκάλεσε η περιφερειακή σύρραξη στη Μέση Ανατολή και το Ιράν, τα δεδομένα είναι ρευστά από την άνοιξη κιόλας και ουδείς μπορεί να προεξοφλήσει πόσο ικανοποιητικά θα αναπληρωθούν οι απώλειες, όταν μάλιστα το καλοκαίρι μόλις και την υστάτη ανέκαμψε σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Τα μέχρι στιγμής δεδομένα από τους ξένους tour operators και από τις μεμονωμένες κρατήσεις για την μετά τον Αύγουστο περίοδο, επισημαίνουν, δεν είναι ιδιαιτέρως ευοίωνα. Ωστόσο άπαντες τηρούν στάση αναμονής, ευχόμενοι να παρατηρηθεί αντίστοιχη ανάκαμψη την υστάτη, όπως συνέβη και για την καρδιά της καλοκαιρινής σεζόν.

Αν αποδειχθεί ότι και φέτος οι μήνες του φθινοπώρου συμβάλλουν στο να κρατηθεί σε λειτουργία ικανός αριθμός τουριστικών επιχειρήσεων, θα είμαστε ένα βήμα εγγύτερα στον μέγα διαχρονικό στόχο του ολόχρονου τουρισμού, τονίζουν οι αρμόδιοι παράγοντες της Πάφου. Πολύ περισσότερο που κάτι τέτοιο θα συμβεί υπό αντίξοες συνθήκες που δημιούργησαν έξωθεν παράγοντες.

Σε αυτό ακριβώς το σημείο, εκτιμούν οι παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας της Πάφου, μπαίνει στην εξίσωση ο εγχώριος τουρισμός. Ο οποίος, τονίζουν, ειδικά φέτος είναι παράγοντας καθοριστικής βαρύτητας και ευτυχώς δείχνει να δικαιώνει τις προσδοκίες τους.

Μπορεί μέχρι και τα μέσα της καλοκαιρινής τουριστικής περιόδου η προσοχή των ανθρώπων της τουριστικής βιομηχανίας να ήταν εναγωνιωδώς στραμμένη προς την ευρωπαική αγορά, για να διαπιστωθούν οι συνέπειες από το πολεμικό κλίμα σε Ιράν και Λίβανο, ωστόσο οι τουριστικοί φορείς της Πάφου έχουν ένα σημαντικό λόγο να χαμογελούν παράλληλα με την βελτίωση, έστω και την υστάτη, της κίνησης αυτής: Όπως διαπιστώνεται, ο εγχώριος τουρισμός αυξάνεται και μάλιστα σε σημαντικό βαθμό χρόνο με τον χρόνο στην Πάφο, καθιστώντας την πόλη και επαρχία ως βασική πλέον επιλογή για τον κύπριο παραθεριστή, κάτι που μέχρι πριν λίγα χρόνια κάθε άλλο παρά ήταν δεδομένο.

Η διαπίστωση αυτή, που επιβεβαιώνεται και από τους αριθμούς πλέον στις κρατήσεις του Αυγούστου, κρίνεται κεφαλαιώδους σημασίας για την τουριστική Πάφο δεδομένου ότι με τις συνεχείς περιφερειακές συρράξεις εκ των πραγμάτων μόνο με τον εγχώριο τουρισμό μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος του ολόχρονου προορισμού. Κάτι που αποδείχθηκε το διάστημα αυτό με την απρόσμενη μείωση του τουριστικού ρεύματος από το εξωτερικό, συνεπεία και της ταξιδιωτικής οδηγίας που εκδόθηκε από το Λονδίνο για την Κύπρο μετά τις πολεμικές συρράξεις σε Ιράν και Λίβανο.

Όπως τονίζουν με δηλώσεις τους στον «Φ» παράγοντες της τουριστικής βιομηχανίας της επαρχίας, αυτός είναι ο μοναδικός τρόπος για να ισοζυγισθεί η αρνητική κατάσταση που προκαλούν κάθε τόσο οι διεθνείς εξελίξεις. Χαρακτήρισαν δε θετικό το γεγονός ότι η Πάφος αποτελεί τα τελευταία χρόνια σταθερό πλέον θερινό προορισμό και για μεγάλη μερίδα συμπατριωτών μας.