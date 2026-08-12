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Ένα θέμα που είχε τεθεί την προεκλογική περίοδο, πριν τις πρόσφατες βουλευτικές εκλογές, τόσο σε Πάφο, όσο και σε Λάρνακα, ετοιμάζονται να επαναφέρουν τοπικές Αρχές της ανατολικής Πάφου.

Πρόκειται για το αίτημα αντισταθμιστικών οφελών από τις επιπτώσεις, που όπως υποστηρίζουν έχουν από τη λειτουργία του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου.

Η επαναφορά του θέματος γίνεται στην Πάφο μετά και την πολύ αλματώδη αύξηση της δραστηριότητας της μονάδας, εξαιτίας και της αεροπορικής βάσης που λόγω των περιφερειακών συρράξεων έχει γίνει 24ωρης λειτουργίας, όπως αναφέρουν, με εμφανή την όχληση που προκαλείται μέρα και νύχτα.

Το ζήτημα αυτό, οι αρμόδιες Αρχές της περιοχής θα το θέσουν ενώπιον των πέντε, πλέον, εκπροσώπων της επαρχίας Πάφου στη Βουλή των Αντιπροσώπων, προκειμένου, όπως τονίζουν, να γίνει μια συντονισμένη και όχι αποσπασματική, όπως πρότινος, προσπάθεια να ληφθούν υπόψη.

Το ζήτημα άρχισε να μπαίνει στην ατζέντα της Πάφου, μετά τις σχετικές κινήσεις από τοπικές Αρχές της επαρχίας Λάρνακας που γειτνιάζουν με το αεροδρόμιο της, ωστόσο «σηκώθηκε» ψηλά στην τοπική ατζέντα μετά την περυσινή κίνηση-ρεκόρ του αεροδρομίου και την παράλληλη αύξηση των δραστηριοτήτων στην αεροπορική βάση που αύξησαν κατά πολύ και την αντίστοιχη οχληρία σε μια ζώνη χιλιομέτρων πέριξ της μονάδας.

Παράλληλα, η έναρξη των εργασιών επέκτασης του διεθνούς αεροδρομίου Πάφου αντιμετωπίζεται από τις τοπικές Αρχές, που είναι στην ευρύτερη περιοχή, ως δηλωτική των αναμενόμενων περαιτέρω συνεπειών στην καθημερινότητα και την ποιότητα ζωής των πολιτών τους.

Το αίτημα για παροχή αντισταθμιστικών μέτρων τέθηκε προεκλογικά από το Δημοτικό Συμβούλιο Ιεροκηπίας ομόφωνα και αποφασίσθηκε όπως επιδιωχθεί συνεργασία και συντονισμός με το Δήμο Λάρνακας και το Δήμο Δρομολαξιάς – Μενεού, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα, πλην όμως δεν έχει προωθηθεί ακόμη.

Η λειτουργία του αεροδρομίου Πάφου προσφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη, αλλά ταυτόχρονα επιφέρει περιβαλλοντικές, κοινωνικές και άλλες επιπτώσεις που επηρεάζουν το βιοτικό επίπεδο των κατοίκων της περιοχής, επισημαίνουν οι Αρχές της ανατολικής Πάφου.

Μερικές από αυτές είναι η ρύπανση του περιβάλλοντος, η ηχορύπανση, ο περιορισμός της ανάπτυξης και της επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Ως αντιστάθμισμα των επιπτώσεων αυτών, έχουν τεθεί στο τραπέζι, προκειμένου να οριστικοποιηθεί το πλαίσιο διεκδικήσεων, θέματα όπως η επιβολή ειδικού τέλους ανά επιβάτη, η χρηματοδότηση έργων υποδομής, δενδροφυτεύσεων και ζωνών πρασίνου, η βελτίωση του οδικού δικτύου για καλύτερη πρόσβαση στο αεροδρόμιο, η χρηματοδότηση κοινωνικών και πολιτιστικών δράσεων και διάφορα άλλα.

Τα αντισταθμιστικά αυτά μέτρα θα συμβάλουν στο να εξισορροπηθούν τα οφέλη και οι επιπτώσεις από τη λειτουργία του αεροδρομίου, διασφαλίζοντας τη βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής και την ποιότητα ζωής των κατοίκων, υποστηρίζουν.