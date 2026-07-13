Η αναβάθμιση του λιμενίσκου της Κάτω Πάφου έχει πλέον μπει στις ράγες, με την προεργασία να έχει ξεκινήσει το τελευταίο διάστημα. Οι εμπλεκόμενοι στο θέμα φορείς είχαν ήδη τις πρώτες επαφές για την ετοιμασία του στρατηγικού σχεδιασμού, στον οποίο μετέχουν ο Δήμος Πάφου, η Αρχή Λιμένων, το Τμήμα Αλιείας, η Λιμενική Αστυνομία και εκπρόσωποι των φορέων της τοπικής κοινωνίας που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον θαλάσσιο και χερσαίο χώρο του λιμανιού.

Στις προπαρασκευαστικές αυτές επαφές, αναφέρουν πληροφορίες του «Φ», συζητούνται εκτενώς ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και την αναβάθμιση του λιμανιού. Στο επίκεντρο των αλλαγών αυτών βρίσκονται μεταξύ άλλων, η προοπτική επέκτασης του λιμενοβραχίονα με στόχο την ενίσχυση της προστασίας των σκαφών, καθώς και η βελτίωση των υποδομών για τη διευκόλυνση της πρόσδεσης κρουαζιερόπλοιων, συμβάλλοντας στην περαιτέρω αναβάθμιση του λιμανιού.

Παράλληλα, στο τραπέζι είναι προς συζήτηση ζητήματα που αφορούν στους επαγγελματίες ψαράδες, τους ακτοπλόους και γενικότερα στην ανάγκη για αποτελεσματικότερη διαχείριση των χώρων και της λειτουργίας του λιμανιού.

Η προκαταρκτική αυτή ενασχόληση με το αύριο του λιμενίσκου της Κάτω Πάφου, τόνισε χθες στον «Φ» ο Δημαρχεύων Πάφου Άγγελος Ονησιφόρου, ξεκίνησε και συνεχίζεται σε ιδιαίτερα εποικοδομητικό κλίμα, με κοινή διάθεση συνεργασίας από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, με στόχο την προώθηση ουσιαστικών λύσεων και την επίλυση διαχρονικών προβλημάτων που επηρεάζουν την περιοχή.