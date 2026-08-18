Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Την ανεξέλεγκτη, όπως υποστηρίζουν, επέκταση της πρακτικής «ενοικίασης» εργαζομένων σε ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής καταγγέλλουν οι συντεχνίες ΣΕΚ και ΠΕΟ, κάνοντας λόγο για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας και των συλλογικών συμβάσεων.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, η πρακτική δεν αφορά μόνο καμαριέρες και καθαριστές, αλλά επεκτείνεται σε σερβιτόρους, προσωπικό μπαρ και εστιατορίων, εργαζομένους σε κουζίνες, ακόμη και μάγειρες.

ΣΕΚ και ΠΕΟ ζητούν την άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Εργασίας και εντατικούς ελέγχους σε ξενοδοχεία και εταιρείες παροχής προσωπικού, προειδοποιώντας ότι εξετάζουν τη λήψη συνδικαλιστικών μέτρων εάν δεν υπάρξουν ουσιαστικές ενέργειες εντός Σεπτεμβρίου.

«Δημιουργούνται εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων»

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΥΞΕΚΑ-ΣΕΚ, Μιχάλης Φράγκου, δήλωσε στο ΚΥΠΕ ότι ορισμένοι ξενοδόχοι εξασφαλίζουν προσωπικό από γραφεία που φέρνουν εργαζομένους από τρίτες χώρες για την παροχή υπηρεσιών σε άλλους τομείς, όπως ο καθαρισμός γραφείων και κτιρίων.

Όπως υποστήριξε, οι εργαζόμενοι αυτοί τοποθετούνται στη συνέχεια σε ξενοδοχειακές μονάδες, προκαλώντας σοβαρές στρεβλώσεις στην αγορά εργασίας και δημιουργώντας προσωπικό διαφορετικών ταχυτήτων.

Ερωτηθείς εάν το φαινόμενο αφορά κυρίως καμαριέρες, απάντησε ότι επεκτείνεται σε όλες σχεδόν τις ειδικότητες: «Είναι καμαριέρες, καθαριστές, κουζίνα», ανέφερε, προσθέτοντας ότι περιλαμβάνει προσωπικό σε μπαρ, εστιατόρια και υπηρεσίες housekeeping.

Στην ερώτηση εάν η πρακτική αφορά ακόμη και μάγειρες, απάντησε: «Γίνεται και τούτο, δυστυχώς».

Θολό το ποσό που λαμβάνει ο εργαζόμενος

Περιγράφοντας τον τρόπο λειτουργίας του συστήματος, ο κ. Φράγκου ανέφερε ως παράδειγμα την περίπτωση ξενοδοχείου που χρειάζεται άμεσα δέκα καμαριέρες και απευθύνεται σε γραφείο το οποίο διαθέτει εργαζομένους από το εξωτερικό.

Το ξενοδοχείο καταβάλλει χρήματα στον εργολάβο ή στο γραφείο που παρέχει το προσωπικό, χωρίς να είναι σαφές, σύμφωνα με τον ίδιο, ποιο ποσό καταλήγει τελικά στον εργαζόμενο.

«Κανένας δεν γνωρίζει τι συμβαίνει», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι μέσα από την πρακτική αυτή καταστρατηγούνται οι συλλογικές συμβάσεις, οι όροι εργοδότησης και οι κανονισμοί της ξενοδοχειακής βιομηχανίας. Χαρακτήρισε, μάλιστα, την κατάσταση «σκλαβοβάζαρο».

«Δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά»

Ο Γενικός Γραμματέας της ΣΥΞΚΑ-ΠΕΟ, Νεόφυτος Τιμινής, δήλωσε ότι η έκταση του προβλήματος δεν μπορεί να προσδιοριστεί αριθμητικά από τις συντεχνίες, καθώς η καταγραφή αποτελεί αρμοδιότητα του Τμήματος Εργασίας και του Τμήματος Επιθεώρησης Εργασίας.

Υποστήριξε, ωστόσο, ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά, αλλά για πρακτική που παρατηρείται στις περισσότερες ξενοδοχειακές μονάδες των παραλιακών περιοχών, κυρίως στην Αγία Νάπα και την Πάφο, αλλά και στη Λεμεσό.

Σύμφωνα με τον κ. Τιμινή, το Τμήμα Εργασίας έχει παραδεχθεί δημοσίως ότι δεν διαθέτει τους απαραίτητους μηχανισμούς για τον άμεσο έλεγχο του προβλήματος. Ο ίδιος προειδοποίησε ότι η κατάσταση μπορεί να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις εάν δεν ενισχυθούν οι έλεγχοι.

Ανέφερε επίσης ότι το Υπουργείο θα πρέπει να ξεκαθαρίσει ποιες μορφές απασχόλησης επιτρέπονται και να εφαρμόσει εντατικούς ελέγχους, υποστηρίζοντας ότι δεν μπορεί να εφαρμόζεται υπεργολαβία εντός των ξενοδοχείων για υπηρεσίες όπως η κουζίνα, ο καθαρισμός και το housekeeping.

Χωρίς συλλογική σύμβαση και ωφελήματα

Κατά τον κ. Τιμινή, πρόκειται κυρίως για υπηκόους τρίτων χωρών που διοχετεύονται στα ξενοδοχεία μέσω εταιρειών προσωρινής απασχόλησης ή γραφείων εξεύρεσης εργασίας.

Οι εργαζόμενοι απασχολούνται ανάλογα με τις εκάστοτε ανάγκες της μονάδας, χωρίς σταθερή βάση εργασίας, ενώ παραμένει ασαφές κατά πόσο καταβάλλονται όλα τα προβλεπόμενα ωφελήματα και οι εισφορές κοινωνικών ασφαλίσεων, καθώς η πληρωμή πραγματοποιείται μέσω του μεσάζοντος γραφείου.

«Αυτοί οι υπάλληλοι πληρώνονται με την ώρα, χωρίς οποιαδήποτε εφαρμογή της συλλογικής σύμβασης και χωρίς ωφελήματα», ανέφερε.

Ο εκπρόσωπος της ΠΕΟ απέδωσε την κατάσταση σε αδυναμίες της στρατηγικής απασχόλησης ξένου εργατικού δυναμικού, στα διαθέσιμα «παραθυράκια» και στην απουσία επαρκούς εποπτείας.

Στον Υπουργό Εργασίας το ζήτημα

Οι συντεχνίες έχουν ήδη πραγματοποιήσει συνάντηση με το Τμήμα Εργασίας και απέστειλαν επιστολή στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, ζητώντας τη ρύθμιση του θέματος.

Σύμφωνα με τις διαβεβαιώσεις που έλαβαν από τον Διευθυντή του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων, το ζήτημα αναμένεται να τεθεί ενώπιον του Υπουργού Εργασίας τις επόμενες ημέρες.

Ο κ. Τιμινής προειδοποίησε ότι, εάν μέχρι τον Σεπτέμβριο δεν ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό του φαινομένου, οι συντεχνίες θα συζητήσουν τη λήψη περαιτέρω μέτρων.

«Αν δούμε ότι μέσα στον Σεπτέμβρη δεν γίνονται βήματα για να δοθούν λύσεις, να ελαχιστοποιηθεί τουλάχιστον το φαινόμενο τούτο, τότε δεν έχουμε άλλη επιλογή από το να συζητήσουμε και άλλα μέτρα», δήλωσε.

Η έλλειψη προσωπικού δεν δικαιολογεί παρατυπίες

Ο κ. Φράγκου αναγνώρισε ότι η ξενοδοχειακή βιομηχανία αντιμετωπίζει έλλειψη εργατικού δυναμικού, ξεκαθαρίζοντας ότι η ΣΕΚ δεν αντιτίθεται στην εργοδότηση υπηκόων τρίτων χωρών, εφόσον αυτή πραγματοποιείται μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Επανέλαβε τη θέση της ΣΕΚ για αναθεώρηση της στρατηγικής απασχόλησης εργαζομένων από τρίτες χώρες, ώστε να κλείσουν τα κενά που επιτρέπουν παρατυπίες και εκμετάλλευση εργαζομένων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι θα πρέπει να εξεταστούν οι λόγοι για τους οποίους οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις δυσκολεύονται να εξασφαλίσουν προσωπικό.

Αίτημα για στοχευμένους ελέγχους και κυρώσεις

Σε κοινή επιστολή τους προς το Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων, ΣΕΚ και ΠΕΟ αναφέρουν ότι το φαινόμενο λαμβάνει ανεξέλεγκτες διαστάσεις και δεν περιορίζεται στις Επιχειρήσεις Προσωρινής Απασχόλησης.

Σύμφωνα με τις συντεχνίες, επεκτείνεται και σε εταιρείες που λειτουργούν ως πάροχοι ή προμηθευτές εργατικού δυναμικού, διαθέτοντας προσωπικό σε ξενοδοχεία και κέντρα αναψυχής.

Ζητούν εκτεταμένους και στοχευμένους ελέγχους τόσο στις εταιρείες παροχής εργατικού δυναμικού όσο και στις επιχειρήσεις που αξιοποιούν τις υπηρεσίες τους. Αξιώνουν επίσης αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών και ποινικών κυρώσεων όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Οι συντεχνίες προειδοποιούν ότι δεν θα παρακολουθούν «απαθείς τη συνεχιζόμενη απορρύθμιση του κλάδου» και ότι, εάν δεν υπάρξει άμεση παρέμβαση, θα προχωρήσουν σε όλα τα νόμιμα συνδικαλιστικά και άλλα μέτρα που διαθέτουν.

Καταγγελίες και για εστίαση και οικοδομές

Ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται, σύμφωνα με τον κ. Τιμινή, στην οικοδομική βιομηχανία και στον χώρο της εστίασης.

Οι συντεχνίες επιδιώκουν να ενισχυθεί η διαφάνεια στον κλάδο των διανομέων φαγητού μέσω της υπό ανανέωση συλλογικής σύμβασης. Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβάνεται η μεγαλύτερη διαφάνεια στον αλγόριθμο των πλατφορμών, ώστε να εντοπίζονται περιπτώσεις παράνομης «ενοικίασης» ή εκμετάλλευσης των εργαζομένων.

Ο Γενικός Γραμματέας της ΟΜΕΠΕΓΕ-ΣΕΚ, Χαράλαμπος Αυγουστή, ανέφερε ότι η συντεχνία ζητά διαρκώς ελέγχους στα σημεία όπου συγκεντρώνονται οι διανομείς για να παραλάβουν παραγγελίες.

Όπως είπε, από ελέγχους του Υπουργείου έχουν εντοπιστεί άτομα που εργάζονταν χωρίς τα απαραίτητα έγγραφα. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι η ΣΕΚ δεν έχει ενημέρωση για τον αριθμό των διανομέων που ενδεχομένως απασχολούνται παράλληλα ως σερβιτόροι.

Το θέμα θα τεθεί ενώπιον του Υπουργείου κατά τις επικείμενες διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της συλλογικής σύμβασης των διανομέων, καθώς οι όροι απασχόλησης των σερβιτόρων διαφέρουν από εκείνους των εργαζομένων στις διανομές.