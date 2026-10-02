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Αντιμέτωπη με πρόστιμο που μπορεί να φτάσει ακόμη και σε εκατομμύρια ευρώ βρίσκεται η Plastic Surgery Center στη Φινλανδία, μετά από έρευνα της Αρχής Προστασίας Δεδομένων για πιθανές παραβιάσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού GDPR, ενώ η συγκεκριμένη κλινική, σύμφωνα με το φινλανδικό μέσο Yle είναι στο στόχαστρο και για τον θάνατο γνωστής influencer, η οποία ήταν επίσης πελάτισσα και είχε επισκεφθεί τις εγκαταστάσεις για αισθητική επέμβαση, όπου και έχασε τις αισθήσεις της.

Σύμφωνα με το Yle και την ερευνητική εκπομπή MOT, πρώην εργαζόμενοι της Plastic Surgery Center είχαν καταγγείλει ήδη από το 2023 ότι σωληνάκια λιποαναρρόφησης μίας χρήσης πλένονταν με υγρό πιάτων και επαναχρησιμοποιούνταν.

Σε μεταγενέστερο έλεγχο το 2026, η φινλανδική Αρχή Αδειοδότησης και Εποπτείας διαπίστωσε ότι εργαλεία του μηχανήματος λιποαναρρόφησης πλένονταν στο χέρι ή ακόμη και σε πλυντήριο πιάτων, τόσο επαναχρησιμοποιούμενα όσο και μίας χρήσης, κατά παράβαση των οδηγιών του κατασκευαστή. Οι ελεγκτές κατέγραψαν επίσης σοβαρές ελλείψεις στην υγιεινή, την πρόληψη λοιμώξεων και την αποστείρωση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.



Η Ολίβια Όρας έχασε τις αισθήσεις της μέσα στην κλινική

Οι καταγγελίες για ανεπαρκή καθαρισμό εξοπλισμού και προβληματικές συνθήκες υγιεινής είχαν ήδη δημιουργήσει σοβαρά ερωτήματα γύρω από τη λειτουργία της Plastic Surgery Center. Η κλινική, ωστόσο, βρέθηκε ακόμη πιο έντονα στο επίκεντρο της δημοσιότητας μετά τον θάνατο της influencer Ολίβια Όρας, η οποία είχε μεταβεί εκεί τον Αύγουστο για αισθητική επέμβαση.

Σύμφωνα με όσα δήλωσαν οι γονείς της στην ερευνητική εκπομπή MOT του Yle, η Όρας έχασε τις αισθήσεις της κατά τη διάρκεια της αναισθησίας, πριν πραγματοποιηθεί η επέμβαση, ενώ βρισκόταν ακόμη μέσα στην ιδιωτική κλινική στο Ελσίνκι.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ελσίνκι, όπου αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός της. Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει αποδειχθεί ότι ο θάνατός της προκλήθηκε άμεσα από τη λειτουργία της κλινικής.



Τι διαπίστωσαν οι Αρχές μετά τον θάνατό της

Μετά το περιστατικό, η κλινική τέθηκε υπό ακόμη εντονότερο έλεγχο. Τον Σεπτέμβριο, η αρμόδια Αρχή Αδειοδότησης και Εποπτείας ανέστειλε τη λειτουργία της στην οδό Aleksanterinkatu, επικαλούμενη κινδύνους για την ασφάλεια των ασθενών.

Κατά τη διάρκεια του ελέγχου, οι επιθεωρητές διαπίστωσαν ότι δεν είχαν λάβει όλους τους απαιτούμενους ιατρικούς φακέλους, ενώ είχαν προηγηθεί καταγγελίες ότι ιστορικά ασθενών τροποποιούνταν εκ των υστέρων ή καταγράφονταν σε συστήματα κρατήσεων και email αντί στο επίσημο σύστημα ιατρικών δεδομένων.

Οι Αρχές ανέφεραν ακόμη ότι έντυποι ιατρικοί φάκελοι φυλάσσονταν σε ξεκλείδωτα ντουλάπια και συρτάρια, όπου μπορούσαν να έχουν πρόσβαση τρίτοι.

Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Plastic Surgery Center δεν έχει σχολιάσει δημοσίως τις κατηγορίες των τελευταίων εβδομάδων, ενώ κατά τον έλεγχο είχε αρνηθεί ότι υπήρχαν παρατυπίες ή είχε δηλώσει άγνοια για ορισμένα από τα ζητήματα.



Αρνούνται να δώσουν τον φάκελο σε ασθενή

Την ίδια ώρα, ασθενής που είχε υποβληθεί σε αφαίρεση τατουάζ και, σύμφωνα με το Yle, προσπαθεί εδώ και σχεδόν δέκα χρόνια να αποκτήσει πρόσβαση στα προσωπικά και ιατρικά δεδομένα που τον αφορούν κάνει δικαστικό αγώνα για να δικαιωθεί.

Παρά τα επανειλημμένα αιτήματα, η κλινική δεν του παρέδωσε τα στοιχεία. Ο ασθενής προσέφυγε τελικά στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων, η οποία τον Ιούνιο του 2026 διέταξε την Plastic Surgery Center να χορηγήσει τα δεδομένα, χωρίς ωστόσο αποτέλεσμα.

Με βάση την προκαταρκτική εκτίμηση της Αρχής, στην εταιρεία ενδέχεται να επιβληθεί διοικητικό πρόστιμο βάσει του GDPR, το οποίο μπορεί θεωρητικά να φτάσει έως τα 20 εκατομμύρια ευρώ ή το 4% του ετήσιου κύκλου εργασιών της προηγούμενης οικονομικής χρήσης.

Στην πράξη, πάντως, τα πρόστιμα που έχουν επιβληθεί μέχρι σήμερα στη Φινλανδία για παραβιάσεις του GDPR ήταν σημαντικά χαμηλότερα.

Η αρμόδια επιτροπή της Αρχής Προστασίας Δεδομένων αναμένεται να αποφασίσει για την πιθανή επιβολή προστίμου μέσα στον Οκτώβριο ή τον Νοέμβριο.



Η απάντηση που προκάλεσε ερωτήματα

Σύμφωνα με έγγραφα που επικαλείται η ερευνητική εκπομπή MOT του Yle, η Plastic Surgery Center φέρεται να απέφευγε επίμονα να αναλάβει την ευθύνη για την παράδοση των στοιχείων του ασθενούς.

Όταν η Αρχή Προστασίας Δεδομένων ζήτησε εξηγήσεις, ο διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, Καρλ Γιόχαν Σβέντγεχολμ, φέρεται να αρνήθηκε ότι ο συγκεκριμένος ασθενής είχε ποτέ νοσηλευτεί ή εξυπηρετηθεί στην Plastic Surgery Center Helsinki Oy.

«Ίσως σε κάποια άλλη κλινική με παρόμοιο όνομα», φέρεται να ήταν η απάντηση της εταιρείας, σύμφωνα με έγγραφο που επικαλείται το MOT.

Με αυτό το επιχείρημα, η κλινική υποστήριζε ότι δεν διέθετε καθόλου τα ιατρικά στοιχεία που ζητούσε ο ασθενής.

Ωστόσο, κάτω από την εμπορική ονομασία Plastic Surgery Center λειτουργούν αρκετές διαφορετικές εταιρείες.

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων επισήμανε ότι η ίδια η Plastic Surgery Center Helsinki Oy είχε στο παρελθόν αναγνωρίσει πως ο ασθενής είχε δεχθεί θεραπεία από την επιχείρηση.



Η παλαιότερη διαμάχη για την ίδια θεραπεία

Η επίμαχη αισθητική πράξη είχε απασχολήσει και το Συμβούλιο Καταναλωτικών Διαφορών το 2023.

Τότε η κλινική υποστήριζε ότι είχε περιθάλψει τον ασθενή με τον σωστό τρόπο και ότι ο ιατρικός του φάκελος ήταν πλήρης και καταγεγραμμένος κανονικά.

Στη συγκεκριμένη διαφορά, μάλιστα, εμπλεκόμενη εταιρεία ήταν ακριβώς η Plastic Surgery Center Helsinki Oy.

Το Συμβούλιο είχε συστήσει στην εταιρεία να καταβάλει αποζημίωση στον ασθενή για την προβληματική, σύμφωνα με την προσφυγή, διαδικασία.

Παράλληλα, η εταιρεία είχε υποστηρίξει ότι στην κλινική της δεν πραγματοποιούνταν καν αφαιρέσεις τατουάζ με λέιζερ. Ωστόσο, σύμφωνα με το Yle, τέτοιες υπηρεσίες εξακολουθούσαν να διαφημίζονται στον ιστότοπό της ακόμη και τον Οκτώβριο του 2026.



Προβλήματα με ιατρικούς φακέλους εδώ και χρόνια

Η συγκεκριμένη υπόθεση δεν είναι η μοναδική κατά την οποία οι φινλανδικές αρχές φέρεται να αντιμετώπισαν δυσκολίες στην πρόσβαση σε ιατρικά αρχεία της Plastic Surgery Center.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του MOT, παρόμοια περιστατικά καταγράφονται τουλάχιστον την τελευταία επταετία.

Εποπτικές αρχές στον χώρο της υγείας έχουν επανειλημμένα επισημάνει ότι δεν μπορούν να αξιολογήσουν επαρκώς καταγγελίες ασθενών για την κλινική, επειδή οι ιατρικοί φάκελοι είναι ελλιπείς ή απουσιάζουν εντελώς.

Το 2023, ο Σβέντγεχολμ είχε δεχθεί επίσημη παρατήρηση από τη Valvira, την τότε εθνική εποπτική αρχή υγείας, μεταξύ άλλων και για ζητήματα που σχετίζονταν με τη διαχείριση ιατρικών στοιχείων.

Το 2025, πλαστικός χειρουργός που εργαζόταν στην εταιρεία δέχθηκε επίσης παρατήρηση από την Περιφερειακή Διοικητική Αρχή της Ανατολικής Φινλανδίας.



Φάκελοι σε ξεκλείδωτα ντουλάπια

Η διαχείριση των ιατρικών δεδομένων βρέθηκε ξανά στο μικροσκόπιο μετά τον θάνατο της Όλιβια Όρας.

Σε έκθεση ελέγχου που συντάχθηκε μετά το περιστατικό, η αρμόδια Αρχή Αδειοδότησης και Εποπτείας διαπίστωσε ότι δεν είχε λάβει όλους τους ιατρικούς φακέλους που αφορούσαν προηγούμενες καταγγελίες.

Παράλληλα, είχαν ήδη υποβληθεί αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ιατρικοί φάκελοι τροποποιούνταν εκ των υστέρων ή συντάσσονταν όχι στο επίσημο σύστημα ιατρικών αρχείων, αλλά στο σύστημα ραντεβού της εταιρείας ή ακόμη και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Κατά την επιτόπια επιθεώρηση, η Αρχή διαπίστωσε επίσης ότι έντυπα ιατρικά αρχεία φυλάσσονταν στην κλινική του Ελσίνκι μέσα σε ξεκλείδωτα ντουλάπια και συρτάρια, όπου θα μπορούσαν να έχουν πρόσβαση τρίτα πρόσωπα.

Ο ιδρυτής και ιδιοκτήτης της Plastic Surgery Center, Καρλ Γιόχαν Σβέντγεχολμ, δεν έχει σχολιάσει δημόσια τις κατηγορίες που έχουν διατυπωθεί εναντίον της εταιρείας τις τελευταίες εβδομάδες.

Κατά την επιθεώρηση των Αρχών, φέρεται είτε να αρνήθηκε ότι υπήρχαν προβλήματα είτε να δήλωσε ότι δεν γνώριζε σχετικά.

protothema.gr