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Ξεκίνησε σήμερα στη Φινλανδία η δίκη ενός 28χρονου, ο οποίος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση 361 παιδιών μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, σε μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ.

Τα θύματα, ηλικίας από 9 έως 15 ετών, ήταν στην πλειονότητά τους αγόρια και ζούσαν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο 28χρονος κατηγορείται για σεξουαλική κακοποίηση, όρος που περιλαμβάνει την αποπλάνηση και εκμετάλλευση ανηλίκου, μέσω των social media, μεταξύ άλλων και μέσω του Snapchat.

⚖️ Il est accusé par 361 enfants âgés de 9 à 15 ans ➡️ https://t.co/O66rNVR73i pic.twitter.com/7OpyFFLjiY — RTL France (@RTLFrance) September 7, 2026

Ο κατηγορούμενος εμφανίστηκε σήμερα ενώπιον του δικαστηρίου της περιοχής Πιρκανμάα στο Τάμπερε (βορειοδυτικά του Ελσίνκι), για την πρώτη, δημόσια παρουσίαση της υπόθεσης.

Η ακροαματική διαδικασία θα συνεχιστεί κεκλεισμένων των θυρών αύριο, Τρίτη, λόγω της ευαίσθητης φύσης της υπόθεσης, και η δίκη αναμένεται να διαρκέσει μέχρι το τέλος του έτους.

Κακοποιούσε τα παιδιά μέσα από τα social media

Ο 28χρονος κατηγορείται για διακεκριμένες πράξεις σεξουαλικής βίας εις βάρος ανηλίκων και διακεκριμένες περιπτώσεις διάδοσης εικόνων σεξουαλικού χαρακτήρα που απεικονίζουν ανήλικους, στο χρονικό διάστημα από το 2019 και 2022.

Ο κατηγορούμενος επικοινωνούσε με τα παιδιά μέσω από τα social media -κυρίως του Snapchat- και, αφού γίνονταν «φίλοι», τους ζητούσε να του στείλουν ημίγυμνες ή γυμνές φωτογραφίες τους.

Επίσης, ζητούσε από τα παιδιά να επιδοθούν σε σεξουαλικές πράξεις είτε σε ζωντανή σύνδεση είτε να του στείλουν βίντεο.

Πώς αποκαλύφθηκε η αρρωστημένη δράση του

Το 2022, όταν η αστυνομία κατέσχεσε το κινητό του άνδρα σε σχέση με μια άλλη ποινική υπόθεση, βρήκε σε αυτό αποθηκευμένα χιλιάδες βίντεο και φωτογραφίες αγνώστων παιδιών.

Τον Δεκέμβριο του 2025 η φινλανδική αστυνομία ανακοίνωσε ότι ερευνούσε έναν 27χρονο άνδρα που ήταν ύποπτος για 364 σεξουαλικά αδικήματα κατά παιδιών.

Ο άνδρας παραδέχθηκε εν μέρει τα αδικήματα κατά τη διάρκεια της έρευνας.

Με προγραμματισμένες περίπου 45 ημέρες ακροάσεων, η διαδικασία αναμένεται να συνεχιστεί «τουλάχιστον μέχρι το τέλος του τρέχοντος έτους», σύμφωνα με το δικαστήριο.

iefimerida.gr