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Καταζητούνται οι 1. Wael Armedi, 22 ετών, από τη Συρία και 2. Fardous Alrmedein, 20 ετών, από τη Συρία, για διευκόλυνση των ανακρίσεων σχετικά με διερευνώμενη υπόθεση 1. Συνωμοσίας προς διάπραξη κακουργήματος, 2. Πράξεων που σκοπεύουν στην πρόκληση βαριάς σωματικής βλάβης, και 3. Μαχαιροφορίας, που διαπράχθηκε στις 14/08/2026, στην επαρχία Λεμεσού.

Παρακαλείται οποιοδήποτε πρόσωπο γνωρίζει οτιδήποτε που μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό τους, να επικοινωνήσει με το ΤΑΕ Λεμεσού, στον τηλεφωνικό αριθμό 25-805057, ή με τον πλησιέστερο Αστυνομικό Σταθμό ή με τη Γραμμή του Πολίτη, στον τηλεφωνικό αριθμό 1460.