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Η Τουρκία κάνει ένα “comeback” στην περιοχή, δήλωσε ο Καθηγητής του Αμερικανικού Πανεπιστημίου Ελλάδας και Διευθυντής του Ινστιτούτου Διεθνών Υποθέσεων, Κωνσταντίνος Φίλης, σημειώνοντας ότι η Συμφωνία της Μέκκας δίνει στην Τουρκία ένα αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή.

Η Τουρκία, πρόσθεσε, «βλέπει μία σύμπραξη μεταξύ Κύπρου, Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία την ενοχλεί βαθύτατα».

Παράλληλα, είπε ότι η απόφαση της Τουρκίας να ανακηρύξει εθνικά θαλάσσια πάρκα πέραν των χωρικών της υδάτων είναι μια επιβεβαίωση της ακραίας αντίληψης που έχει η Τουρκία περι “γαλάζιας πατρίδας”.

Σημείωσε ότι το θέμα του Κυπριακού και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι συγκοινωνούντα δοχεία, ενώ ανέφερε πως ακόμη και εάν υπάρξει σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, με τις τοποθετήσεις που εκφράζονται, αυτή είναι «καταδικασμένη σε αποτυχία».

Η Συμφωνία της Μέκκας δίνει αυξημένο ρόλο στην Τουρκία

Ερωτηθείς για την Συμφωνία της Μέκκας για Αμοιβαία Άμυνα που υπέγραψαν πρόσφατα η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Πακιστάν, ο κ. Φίλης είπε ότι η Τουρκία έχει αυτή τη στιγμή αναβαθμίσει το ρόλο της περιφερειακά και ακόμα περισσότερο με τη Συμφωνία της Μέκκας, γιατί, ουσιαστικά, σημείωσε, «πρόκειται για την πρώτη προσπάθεια που γίνεται στην περιοχή της Μέσης Ανατολής στο νέο περιβάλλον ασφάλειας το οποίο διαμορφώνεται στην περιοχή και είναι η πρώτη προσπάθεια για μία ένωση δυνάμεων μεταξύ κρατών της περιοχής».

Όπωσδήποτε, συνέχισε, η συμμετοχή της Τουρκίας στη Συμφωνία αυτή της δίνει ένα αυξημένο ρόλο στα περιφερειακά και αυτό σημαίνει ότι η Τουρκία έχει ακόμα μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση ως προς την θέση της στην περιοχή και απέναντι στην Ελλάδα και την Κύπρο.

Σε ό,τι αφορά την Αίγυπτο, ο κ. Φίλης ανέφερε ότι η Τουρκία έχει προσπαθήσει να έρθει πιο κοντά με την Αίγυπτο γιατί «πριν από κάποια χρόνια η Άγκυρα ήταν περιθωριοποιημένη στην Ανατολική Μεσόγειο και είχε μόνο το παράνομο τουρκολυβικό σύμφωνο ως πάτημα».

«Ενώ, αυτή τη στιγμή, η Τουρκία έχει αποκαταστήσει τη σχέση της με την Αίγυπτο σε σημαντικό βαθμό, ενώ έχει τη Συρία που επί Ασσαντ ήταν μία εχθρική χώρα για αυτή αλλά τώρα έχει έρθει πιο κοντά και προσπαθεί να προσεγγίσει και το Λίβανο ο οποίος υπέγραψε τη συμφωνία με την Κύπρο οριοθέτησης ΑΟΖ πριν μερικούς μήνες αλλά είναι αρκετά ασταθής η κατάσταση στο εσωτερικό του Λιβάνου», είπε.

Επομένως, τόνισε ο κ. Φίλης, η Τουρκία «κάνει ένα comeback στην περιοχή».

Υπογράμμισε ότι το μεγάλο πρόβλημα για την Τουρκία και για την εκδήλωση της αναθεωρητικής της ατζέντας στην περιοχή είναι κυρίως η Ελλάδα και η Κύπρος και δευτερευόντως το Ισραήλ.

Η Τουρκία, πρόσθεσε, «βλέπει μία σύμπραξη μεταξύ Κύπρου – Ελλάδας και Ισραήλ, η οποία την ενοχλεί βαθύτατα και την οποία θα ήθελε με κάποιο τρόπο να σπάσει. Δεν το έχει καταφέρει αυτό».

Θαλάσσια πάρκα, μια επιβεβαίωση της ακραίας αντίληψης της Τουρκίας για τη γαλάζια πατρίδα

Ερωτηθείς για τα θαλάσσια πάρκα που έχει ανακηρύξει η Τουρκία στο βορειοανατολικό Αιγαίο και την Ανατολική Μεσόγειο, ο κ. Φίλης είπε ότι αυτή η κίνηση «είναι μία επιβεβαίωση της ακραίας αντίληψης που έχει η Τουρκία περι γαλάζιας πατρίδας, η οποία έρχεται σε πλήρη αντιδιαστολή με το Δίκαιο της Θάλασσας».

Τόνισε ότι δεν μπορεί κανένα θαλάσσιο πάρκο από τη στιγμή που είναι εθνικό να είναι πέραν των χωρικών υδάτων.

«Η Τουρκία επινοεί κάτι που δεν έχει να κάνει με το Δίκαιο της Θάλασσας και επεκτείνει τα θαλάσσια πάρκα της πέραν των χωρικών υδάτων κάτι που είναι κόντρα σε κάθε έννοια του Δικαίου της Θάλασσας».

Κυπριακό και ελληνοτουρκικά, είναι συγκοινωνούντα δοχεία

Ερωτηθείς κατά πόσον αυτές οι δύο εξελίξεις έχουν αντίκτυπο και στο Κυπριακό, ο κ. Φίλης είπε ότι το θέμα του Κυπριακού και οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι συγκοινωνούντα δοχεία.

«Αν οι σχέσεις μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας είναι ήπιες – που δεν μπορούν να είναι λόγω του τουρκικού αναθεωρητισμού – αλλά όταν υπάρχουν περίοδοι που είναι ήπιες, τότε αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά το Κυπριακό. Όταν οι σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας είναι σε κακό φεγγάρι τότε αυτό επηρεάζει αρνητικά το Κυπριακό», ανέφερε.

Συνέχισε λέγοντας ότι όταν υπάρχει μία προοπτική επίλυσης στο Κυπριακό αυτό μπορεί να επηρεάσει θετικά τις σχέσεις Ελλάδας – Τουρκίας, ενώ όταν δεν υπάρχει προοπτική επίλυσης στο Κυπριακό αυτό είτε δεν επηρεάζει καθόλου είτε επηρεάζει αρνητικά τις ελληνοτουρκικές σχέσεις.

Καταδικασμένη σε αποτυχία η πενταμερής βάσει τοποθετήσεων

Σε σχέση με την σύγκληση πενταμερούς διάσκεψης για το Κυπριακό, ο κ. Φίλης εκτίμησε ότι με τις τοποθετήσεις που εκφράζονται, αυτή είναι «καταδικασμένη σε αποτυχία».

«Θα μπορούσε να γίνει σύγκληση μίας πενταμερούς για το Κυπριακό. Μόνο που με τις τοποθετήσεις των εμπλεκόμενων μερών είναι καταδικασμένη σε αποτυχία», ανέφερε.

«Ακόμα και τα θαλάσσια πάρκα να μην υπήρχαν, πάλι καταδικασμένη σε αποτυχία θα ήταν. Από το Κράν Μοντανά μέχρι σήμερα έχουν περάσει εννέα χρόνια και σε αυτά τα εννέα χρόνια υπήρχαν περίοδοι έντασης και ύφεσης στις σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας και παρόλα αυτά δεν ειδαμε καποια θετική εξέλιξη στο Κυπριακό», κατέληξε.

ΚΥΠΕ