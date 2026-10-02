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Η απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών για άτομα κάτω των 18 τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα (2/10), μόλις τέσσερις εβδομάδες μετά την επιβολή νέων κανονισμών που απαιτούν οι χρήστες ηλεκτρικών πατινιών να φορούν κράνη και ρούχα υψηλής ορατότητας.

Η συμμόρφωση με αυτά τα νέα μέτρα φαίνεται να είναι πολύ χαμηλή, αλλά ο Ιρλανδός υπουργός Μεταφορών Ντάραγκ Ο’Μπράιεν δήλωσε ότι ενώ χρειάζεται χρόνος για να εδραιωθούν οι νέοι κανόνες, “παρακολουθεί προσεκτικά” πώς αντιδρούν οι άνθρωποι στους νέους κανονισμούς.

Μέχρι τώρα, η ελάχιστη ηλικία για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών ήταν 16 ετών, αλλά από σήμερα, αυτή αυξήθηκε σε 18, καθιστώντας τη χρήση ηλεκτρικού πατινιού από ανήλικους παράνομη.

Οι χρεώσεις για την κράτηση και την αποθήκευση κατασχεθέντων ηλεκτρικών πατινιών διπλασιάζονται από σήμερα: αρχικά σε 80€ και αυξανόμενες κατά 30€ την ημέρα μετά.

Αυτοί οι νέοι κανόνες γύρω από τα πατίνια εισήχθησαν μετά από αίτημα ιατρών στο CHI Temple Street για απόλυτη απαγόρευση της χρήσης τους λόγω του υψηλού αριθμού παιδιών που έφταναν στα Τμήματα Επειγόντων των νοσοκομείων με σοβαρούς τραυματισμούς που σχετίζονται με ηλεκτρικά πατίνια.

Σε μια περίοδο δύο εβδομάδων στις αρχές Ιουλίου, έξι παιδιά τοποθετήθηκαν σε μηχανήματα υποστήριξης της ζωής σε ένα νοσοκομείο του Δουβλίνου λόγω τραυματισμών που υπέστησαν από ηλεκτρικά πατίνια.

Εκείνες τις ημέρες, οι γιατροί περιέγραψαν το θέμα ως επιδημία, λέγοντας ότι σχεδόν το μισό της δυναμικότητας της ΜΕΘ του νοσοκομείου ήταν κατειλημμένο από παιδιά που είχαν τραυματισμούς στο κεφάλι από ατυχήματα με ηλεκτρικά πατίνια και κάλεσαν την Κυβέρνηση να δράσει.

Το υπουργείο Μεταφορών αρχικά σκόπευε να περιμένει μερικούς μήνες για να εισάγει την απαγόρευση της χρήσης τους για άτομα κάτω των 18 ετών, λόγω κανόνων της ΕΕ.

Ωστόσο, τον περασμένο μήνα έγινε γνωστό ότι η Ευρώπη είχε ουσιαστικά καταργήσει αυτούς τους κανόνες και μπορούσαν να προχωρήσουν με την απαγόρευση για κάτω των 18 ετών, η οποία τίθεται σε εφαρμογή από σήμερα.

Η απαγόρευση έρχεται τέσσερις εβδομάδες μετά τους νέους κανονισμούς που καθιστούν υποχρεωτική τη χρήση ρούχων υψηλής ορατότητας και κράνων για τους χρήστες ηλεκτρικών πατινιών.

Η συμμόρφωση με αυτά τα μέτρα φαίνεται να είναι χαμηλή και η αστυνομία λέει ότι είναι πολύ νωρίς για να δημοσιεύσουν ακριβή νούμερα για κανονισμούς που είναι τόσο πρόσφατοι.

Η αστυνομία δήλωσε ότι υιοθετεί μια πολύ προληπτική προσέγγιση στην επιβολή των κανονισμών για τα ηλεκτρικά πατίνια και τις κατασχέσεις αυτών των τύπων οχημάτων.

Είπαν ότι το 2024, έγιναν 310 κατασχέσεις ηλεκτρικών πατινιών, αλλά τον επόμενο χρόνο το 2025 αυτός ο αριθμός είχε τριπλασιαστεί σε 931.

Το πρώτο τρίμηνο αυτού του έτους, υπήρξαν 754 κατασχέσεις και η αστυνομία δήλωσε ότι οι συνεχείς προσπάθειές τους έχουν ενισχυθεί σημαντικά από τους πρόσφατους κανονισμούς για τα ηλεκτρικά πατίνια, η επίδραση των οποίων είπαν ότι θα γίνει πιο εμφανής όταν τα δεδομένα για αργότερα το 2026 γίνουν διαθέσιμα.

Ο υπουργός Ο’Μπράιεν δήλωσε ότι οι σταθερές ειδοποιήσεις χρεώσεων για παραβάσεις ηλεκτρικών πατινιών θα αυξηθούν σύντομα και ότι η υποχρεωτική καταχώρηση των ηλεκτρικών πατινιών προχωρά, αλλά είναι περίπλοκη.

Μια πλήρης απαγόρευση της χρήσης ηλεκτρικών πατινιών δεν έχει μπει στο ντουλάπι, όμως προτεραιότητα τώρα είναι το κατά πόσο θα εφαρμοστούν με επιτυχία τα νεοεπιβληθέντα μέτρα.

Ένα άρθρο γραμμένο από Samantha Libreri (RTE), που δημοσιεύθηκε αρχικά στις 2 Οκτωβρίου 2026, 04:12 (θερινή ώρα Κεντρικής Ευρώπης)

ertnews.gr