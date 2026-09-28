Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Με τον χειρότερο τρόπο επανέρχεται στο προσκήνιο το θέμα των ηλεκτρικών σκούτερ, μετά το πρόσφατο θανατηφόρο στην Αγλαντζιά, με τη συζήτηση να ανοίγει ξανά για την ασφάλεια στη χρήση τους, αλλά και για το αν χρειάζονται ακόμη πιο αυστηρά μέτρα. Παρά τις φωνές που ακούγονται για καθολική απαγόρευση, κάτι τέτοιο δεν βρίσκεται αυτή τη στιγμή στο τραπέζι.

Ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Μεταφορών και βουλευτής του ΕΛΑΜ, Σωτήρης Ιωάννου, ανέφερε στο philenews ότι το θέμα θα επιστρέψει ενώπιον της Επιτροπής μέσα στον Οκτώβριο. Αυτό που χρειάζεται τώρα, όπως είπε, είναι αυστηρή εφαρμογή της νομοθεσίας και περισσότεροι έλεγχοι στους δρόμους.

Ερωτηθείς σχετικά, ανέφερε πως ακόμη και σε περίπτωση καθολικής απαγόρευσης το πρόβλημα δεν θα εξαφανιζόταν, αφού και πάλι η Αστυνομία θα έπρεπε να βρίσκεται στους δρόμους για να εντοπίζει όσους παραβιάζουν την απαγόρευση.«Θα ήμασταν ακριβώς στο ίδιο σημείο», ανέφερε.

Ο 16χρονος Άρης Λάμπρου Παπαχαραλάμπους υπέκυψε στα τραύματά του μετά το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της 7ης Αυγούστου στην Αγλαντζιά. Ο ανήλικος οδηγούσε συσκευή προσωπικής κινητικότητας όταν παρασύρθηκε από όχημα. Για την υπόθεση είχε συλληφθεί 27χρονος, ο οποίος σε τελικό έλεγχο αλκοόλης βρέθηκε με ένδειξη 73 μίλιγκραμ αντί 22, που είναι το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο.

Στην Επιτροπή βρίσκονται δύο νέες προτάσεις νόμου, οι οποίες φιλοδοξούν να βάλουν περισσότερη τάξη στη χρήση των ηλεκτρικών σκούτερ. Η πρώτη αφορά τη δημιουργία μητρώου και την τοποθέτηση διακριτικών στοιχείων στις συσκευές, ενώ η δεύτερη προβλέπει αυστηρότερες ρυθμίσεις για τους ανήλικους και μεγαλύτερες ευθύνες για γονείς και κηδεμόνες.

Ο Σωτήρης Ιωάννου αναγνώρισε πάντως ότι μέχρι σήμερα μεγάλο μέρος της ευθύνης για την εφαρμογή της νομοθεσίας έχει πέσει στην Αστυνομία. «Τα φορτώσαμε όλα στην Αστυνομία», είπε, σημειώνοντας ότι χρειάζεται να εμπλακούν περισσότερο και οι υπόλοιπες αρμόδιες υπηρεσίες, όπως οι δήμοι και οι κοινότητες.

Το διάταγμα

Στο μεταξύ, εκκρεμεί η έκδοση του διατάγματος για την κατακράτηση ηλεκτρικών σκούτερ.

Η δημόσια διαβούλευση για το εν λόγω θέμα ολοκληρώθηκε στις 26 Σεπτεμβρίου. Με βάση το προσχέδιο, κατακράτηση θα μπορεί να γίνεται όταν το σκούτερ χρησιμοποιείται σε χώρο όπου δεν επιτρέπεται, όταν ο οδηγός είναι κάτω των 17 ετών ή όταν η συσκευή αναπτύσσει ταχύτητα πάνω από 25 χιλιόμετρα την ώρα. Η περίοδος κατακράτησης θα κυμαίνεται από 30 μέχρι 90 ημέρες. «Αναμένουμε να εφαρμοστεί άμεσα το διάταγμα», ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής.

Αστυνομική πηγή ανέφερε στο philenews ότι η Αστυνομία έχει ήδη αποστείλει τις παρατηρήσεις και τις εισηγήσεις της στο Υπουργείο Μεταφορών. Αφού αξιολογηθούν οι θέσεις που κατατέθηκαν στη διαβούλευση, το τελικό κείμενο θα περάσει από τη Νομική Υπηρεσία για νομοτεχνικό έλεγχο και στη συνέχεια θα πρέπει να υπογραφεί και να δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα.

Οι «22 κατασχέσεις»

Την ίδια ώρα, ερωτήματα προκάλεσε η ανακοίνωση της Αστυνομίας για την εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία.

Σε ελέγχους στις λεωφόρους Διγενή Ακρίτα, Σπύρου Κυπριανού, Μακαρίου και Νίκης έγιναν 36 καταγγελίες, ενώ η Αστυνομία ανακοίνωσε ότι «κατασχέθηκαν» και 22 συσκευές προσωπικής κινητικότητας, προκειμένου να ελεγχθεί η νομιμότητα της κατοχής τους.

Και εδώ προκύπτει το ερώτημα: αφού το διάταγμα για την κατακράτηση ακόμη εκκρεμεί, με ποια διαδικασία η Αστυνομία προχώρησε στην κατάσχεση των 22 συσκευών; Η ίδια αστυνομική πηγή με την οποία επικοινώνησε το philenews δεν ήταν σε θέση να δώσει σαφή απάντηση για το συγκεκριμένο περιστατικό, σημειώνοντας ότι θα πρέπει να διερευνηθεί με ποια νομική διαδικασία έγιναν οι συγκεκριμένες κατασχέσεις.

Κατασχέθηκαν 22 συσκευές προσωπικής κινητικότητας προκειμένου να διαπιστωθεί η νομιμότητα της κατοχής τους, καθώς επίσης και μία μοτοσικλέτα. Προέκυψαν επίσης 36 καταγγελίες.https://t.co/kuuxs5cf7B pic.twitter.com/l8TNZoMEq9— Αστυνομία Κύπρου (@Cyprus_Police) September 27, 2026

Τα «πειραγμένα» σκούτερ

Πονοκέφαλο φαίνεται να αρχίζει να προκαλεί και η περίπτωση των λεγόμενων «πειραγμένων» σκούτερ, τα οποία μπορούν να αναπτύξουν ταχύτητες πολύ πάνω από το νόμιμο όριο των 25 χιλιομέτρων την ώρα.

Καταγγελία που έφτασε στο philenews αναφέρει ότι πρόσφατα στη Λάρνακα ενώ οδηγός κινείτο με ταχύτητα περίπου 45 χιλιομέτρων την ώρα, νεαρός με ηλεκτρικό πατίνι τον προσπέρασε με εμφανώς μεγαλύτερη ταχύτητα.

Στο ερώτημά μας για σκούτερ που φτάνουν τα 50, τα 60 ή ακόμη και περισσότερα χιλιόμετρα την ώρα, ο Σωτήρης Ιωάννου ανέφερε ότι υπάρχουν περιπτώσεις συσκευών που εισάγονται χωρίς να πληρούν τις προδιαγραφές της νομοθεσίας.

Αστυνομική πηγή, με την οποία συζητήσαμε το θέμα, εξέφρασε επίσης έκπληξη για τις ταχύτητες που μπορούν να αναπτύξουν ορισμένα μοντέλα. Όπως μας ανέφερε, για να θεωρείται νόμιμη μια συσκευή προσωπικής κινητικότητας δεν θα πρέπει εκ κατασκευής να ξεπερνά τα 25 χιλιόμετρα την ώρα.

Το πρόβλημα είναι ότι κατά την εισαγωγή τους δεν γίνεται σήμερα κάποιος αρχικός τεχνικός έλεγχος, ένα είδος «ΜΟΤ», ώστε να διαπιστώνεται από την αρχή τι δυνατότητες έχει η κάθε συσκευή.