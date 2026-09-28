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Έξω από το Υπουργείο Οικονομικών πραγματοποιείται η κινητοποίηση του ΑΚΕΛ κατά της ακρίβειας, με τη συμμετοχή και της Άμεσης Δημοκρατίας, καθώς εντείνονται οι πιέσεις προς την κυβέρνηση για άμεσα μέτρα στήριξης απέναντι στο αυξημένο κόστος ζωής.

Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, κάλεσε την κυβέρνηση να προχωρήσει άμεσα στη λήψη μέτρων, υποστηρίζοντας ότι η ακρίβεια εξαντλεί τα εισοδήματα μεγάλου μέρους της κοινωνίας.

«Σήμερα είμαστε εδώ για ν’ απαιτήσουμε από την Κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο: να λάβει μέτρα για να προστατεύσει την κοινωνία από την ακρίβεια», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος της κινητοποίησης είναι να εκφραστεί η απαίτηση, όπως είπε, της πλειοψηφίας της κοινωνίας για αναχαίτιση των αυξήσεων.

Στο πλαίσιο της ομιλίας του, ο Στέφανος Στεφάνου παρουσίασε δέσμη προτάσεων του ΑΚΕΛ για την αντιμετώπιση της ακρίβειας. Πρότεινε τα εξής:



· Επίδομα μετακίνησης για χαμηλά και μεσαία νοικοκυριά με παιδιά,

· Στοχευμένη εφάπαξ στήριξη στα νοικοκυριά για θέρμανση ενόψει του χειμώνα

· 50% μείωση στις άδειες κυκλοφορίας για το 2027 για τα φτωχότερα νοικοκυριά.

· Μόνιμο ΦΠΑ 5% στο ηλεκτρικό ρεύμα και διεύρυνση της κοινωνικής τιμολόγησης.

· Τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, μαζί με μεγαλύτερο έλεγχο και διαφάνεια στις τιμές.

· Στοχευμένη στήριξη για τα επιτόκια και τα ενοίκια, ώστε να προστατευτούν τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

· Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των παλιών κατοικιών, ώστε να μειωθεί μόνιμα το κόστος ενέργειας.

· Αναπροσαρμογή των ποσών του ΕΕΕ ώστε να ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος διαβίωσης.

· Κατοχύρωση βασικών δικαιωμάτων και αξιοπρεπών όρων για όλους τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Αυτούσια η ομιλία του ΓΓ του ΑΚΕΛ

Σήμερα είμαστε εδώ για ν’ απαιτήσουμε από την Κυβέρνηση να πράξει το αυτονόητο: να λάβει μέτρα για να προστατεύσει την κοινωνία από την ακρίβεια.

Σήμερα είμαστε εδώ για να δώσουμε φωνή στην απαίτηση της πλειοψηφίας της κοινωνίας να γίνει επιτέλους κάτι για ν’ ανακοπεί το κύμα της ακρίβειας που σαρώνει μισθούς και εισοδήματα και τα εξαντλεί από την πρώτη βδομάδα του μήνα.

Είμαστε εδώ για ν’ απαιτήσουμε να γίνει αυτό που ήδη γίνεται σε άλλα κράτη της ΕΕ, τα οποία λαμβάνουν έκτακτα μέτρα αντιμετώπισης της ακρίβειας.

Και ενώ άλλες κυβερνήσεις στην Ευρώπη προχωρούν αποφασιστικά με άμεσα και στοχευμένα μέτρα για την ακρίβεια, εδώ η κυβέρνηση Χριστοδουλίδη δηλώνει απλώς ότι «παρακολουθεί την κατάσταση». Όμως η δουλειά της Κυβέρνησης δεν είναι να κάνει τον παρατηρητή. Ο κόσμος δεν εξέλεξε τον κ. Χριστοδουλίδη πρόεδρο για να παρακολουθεί τα προβλήματα, αλλά για να τ’ αντιμετωπίζει.

Το κόστος των καυσίμων, του ηλεκτρισμού, της θέρμανσης, της στέγασης, βασικών αγαθών πιέζει ιδιαίτερα τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. Κι ενώ η ακρίβεια αφαιμάσσει τις οικονομίες των νοικοκυριών, φουσκώνει τα έσοδα του κράτους. Περίπου €200 εκ. περισσότερα έσοδα έχει εισπράξει μέχρι σήμερα το κράτος από τον ΦΠΑ και τους φόρους κατανάλωσης και ακόμα δεν γνωρίζουμε μέχρι πού θα φτάσουν τα κρατικά ταμεία.

Το ερώτημα είναι απλό: πόσα από αυτά τα πρόσθετα έσοδα επιστρέφουν σήμερα στην κοινωνία που τα καταβάλλει; Λίγα, πολύ λίγα. Τα πλεονάσματα και τα οικονομικά μαξιλαράκια η κυβέρνηση τα κάνει δηλώσεις για εσωτερική κατανάλωση. Η κυβέρνηση ενδιαφέρεται περισσότερο για τις εικόνες παρά για τους ανθρώπους του τόπου μας.

Η Κυβέρνηση θα έπρεπε ήδη να είχε λάβει αποφάσεις για μέτρα στήριξης. Θα έπρεπε ήδη να είχε προχωρήσει σε λύσεις. Αντ’ αυτού παρακολουθεί παθητικά την κατάσταση. Κι επειδή το ΑΚΕΛ είναι σε στενή επαφή με την κοινωνία και γνωρίζει τα προβλήματα κινητοποιεί τον κόσμο για να αυξήσουμε την πίεση στην κυβέρνηση και να υποχρεωθεί να λάβει μέτρα. Το ΑΚΕΛ προτείνει συγκεκριμένες λύσεις αντιμετώπισης της ακρίβειας, συγκεκριμένα μέτρα που θ’ ανακουφίσουν την πλειοψηφία της κοινωνίας.

· Επίδομα μετακίνησης για χαμηλά και μεσαία νοικοκυριά με παιδιά,

· Στοχευμένη εφάπαξ στήριξη στα νοικοκυριά για θέρμανση ενόψει του χειμώνα

· 50% μείωση στις άδειες κυκλοφορίας για το 2027 για τα φτωχότερα νοικοκυριά.

· Μόνιμο ΦΠΑ 5% στο ηλεκτρικό ρεύμα και διεύρυνση της κοινωνικής τιμολόγησης.

· Τερματισμό της διπλής φορολογίας στα καύσιμα, μαζί με μεγαλύτερο έλεγχο και διαφάνεια στις τιμές.

· Στοχευμένη στήριξη για τα επιτόκια και τα ενοίκια, ώστε να προστατευτούν τα νοικοκυριά που αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες.

· Πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης των παλιών κατοικιών, ώστε να μειωθεί μόνιμα το κόστος ενέργειας.

· Αναπροσαρμογή των ποσών του ΕΕΕ ώστε να ανταποκρίνονται στο σημερινό κόστος διαβίωσης.

· Κατοχύρωση βασικών δικαιωμάτων και αξιοπρεπών όρων για όλους τους εργαζόμενους, ιδιαίτερα όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό.

Τα μέτρα αυτά δεν θα εξαφανίσουν την ακρίβεια.

Θα δώσουν όμως ουσιαστική ανάσα σε χιλιάδες οικογένειες. Είναι γι’ αυτό που η Κυβέρνηση πρέπει ν’ ανοίξει τα μάτια της να δει την πραγματικότητα, ν’ ανοίξει τ’ αυτιά της ν’ ακούσει τον κόσμο που διαμαρτύρεται αλλά και το ΑΚΕΛ που καταθέτει συγκεκριμένες προτάσεις. Να τις συζητήσει έστω, κι όχι να τις προσπερνά αδιάφορα.

«Μα πού θα βρούμε τα λεφτά;» Αυτή είναι η μόνιμη πρόφαση των κυβερνώντων κάθε φορά που το ΑΚΕΛ απαιτεί να ληφθούν μέτρα.

Υπάρχουν τρόποι χρηματοδότησης ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αντιμετώπιση της ακρίβειας: από τα εκατομμύρια έσοδα σε φόρους που φέρνει στο κράτος η αύξηση των τιμών, από τη φορολόγηση των υπερκερδών και της μεγάλης αξίας ακίνητης ιδιοκτησία, από την αξιοποίηση των εσόδων που εισπράττει το κράτος από τους ρύπους.

Ιδού λοιπόν. Και συγκεκριμένα μέτρα και τρόποι χρηματοδότησής τους. Αυτό που λείπει μέχρι στιγμής είναι η πολιτική βούληση της Κυβέρνησης.

Σήμερα είμαστε εδώ για να θυμίσουμε στην Κυβέρνηση ότι έχει ευθύνη, ότι πρέπει να κάνει τη δουλειά της.

Το μήνυμα της σημερινής εκδήλωσης είναι απλό:

Πάρτε μέτρα κύριε Πρόεδρε, δεν πάει άλλο με την ακρίβεια!

Η κοινωνία δεν ζητά ούτε χάρες, ούτε προνόμια.

Ζητά να κάνει η Κυβέρνηση αυτό που οφείλει να κάνει: να την στηρίξει, να την προστατεύσει, να την ενισχύσει για να ζει με αξιοπρέπεια.

Αυτό διεκδικούμε σήμερα εδώ, αυτό θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε!