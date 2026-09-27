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Νέα διάσταση στις αντιδράσεις γύρω από το Cyprus Forum δίνει η απόφαση του ΑΚΕΛ να μη συμμετάσχει στη διοργάνωση.

Ο Γενικός Γραμματέας του κόμματος, Στέφανος Στεφάνου, ενημέρωσε από χθες τους διοργανωτές ότι δεν θα λάβει μέρος στις εργασίες του Forum, ενώ την ίδια στάση αναμένεται να τηρήσουν και άλλα στελέχη του ΑΚΕΛ που έχουν προσκληθεί.

Το κόμμα, σε σημερινή του τοποθέτηση, συνδέει ευθέως την απόφαση με το κλίμα που έχει δημιουργηθεί το τελευταίο διάστημα, υπογραμμίζοντας χαρακτηριστικά πως «η υστερική ρητορική της ακροδεξιάς δεν μπορεί να καθορίζει τον δημόσιο διάλογο στον τόπο μας».