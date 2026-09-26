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Πρόσφατα, αναφερθήκαμε στο δημοσιογράφο και συγγραφέα Σπύρο Παπαγεωργίου, ο οποίος στα χρόνια μέχρι το 1974 υπήρξε φανατικός αντιμακαριακός και πρωτοστάτης της «Ενωτικής Παράταξης». Μετά την καταστροφή του 1974, περιέγραψε εύστοχα ως «χρήσιμους ηλίθιους της Ιστορίας», εκείνους -όπως τον εαυτό του-, που χρησιμοποιήθηκαν εν αγνοία τους από την Χούντα και ξένους συνωμότες στα σχέδιά τους εις βάρος της πατρίδας.

Σε βιβλίο-απολογία του, παρέθεσε αδιάσειστα τεκμήρια για τους «οπλαρχηγούς» της «ΕΟΚΑ Β’» κι άλλους μυημένους στα σχέδια κατά της Κύπρου, με την Τουρκία καραδοκούσα να κατασπαράξει τον Κυπριακό Ελληνισμό. Κι ενώ οι χρηματοδοτούμενοι κι οι προδότες γνώριζαν, οι «χρήσιμοι ηλίθιοι», τυφλωμένοι από φανατισμό, μετατράπηκαν σε υποχείρια άλλων στην πορεία προς τον όλεθρο. Κι από ακραιφνείς ενωτικοί έγιναν «νεκροθάφτες της Ένωσης», όπως προειδοποιούσε ο Πρόεδρος Μακάριος, απέναντι στην αδίσταχτη εθνοκαπηλία της Χούντας. Ωστόσο, σε αυτούς «επένδυσε» η Τουρκία για να φτάσουμε, μέσω του πραξικοπήματος στην τουρκική εισβολή και καταστροφή.

Σήμερα, δεν έχουμε ωμή πολιτική βία κι ούτε τον μαζικό παροξυσμό της κοινωνίας. Έχουμε όμως συμπεριφορές «χρήσιμων ηλιθίων» στις κομματικές ηγεσίες, τυφλωμένων από ατομική φιλοδοξία και μίσος, από το ένα άκρο του πολιτικού φάσματος ως το άλλο. Έχουμε επίσης τους μυημένους «κουκουλοφόρους» στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης (ΜΚΔ), για τις βρώμικες δουλειές. Έτσι, διάφοροι, με πρωτοστάτες κορυφαία στελέχη του ΔΗΣΥΑΚΕΛ (άλλο κομματικές ηγεσίες κι άλλο απλοί ψηφοφόροι), επικαλούνται το συμφέρον της πατρίδας κι οι μυημένες ομάδες στα «Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης» κάνουν τους ανάλογους «τραμπουκισμούς». Προσωπικά, βίωσα τέτοιους «τραμπουκισμούς» με ωμές ψευτιές και διαστρεβλώσεις στα ΜΚΔ, τόσο από τους πατριδοκάπηλους του ΕΛΑΜ, που για την αυτοπροβολή ζημιώνουν την πατρίδα (ξανά, άλλο κομματική ηγεσία κι άλλο απλοί ψηφοφόροι), όσο κι από τους εξτρεμιστές εθνομηδενιστές στο άλλο άκρο.

Κάποιες συγκεκριμένες περιπτώσεις εκατέρωθεν, αποτελούν δείγμα της υποδούλωσης στις κομματικές κι ατομικές μικρότητες, σε βαθμό εξυπηρέτησης της τουρκικής προπαγάνδας. Καθώς ο Πρόεδρος δίνει την μάχη της Κύπρου για επαναφορά του Κυπριακού στην σωστή του βάση, δεν υπήρξε ούτε ένας αξιωματούχος στην ΕΕ να τον κατηγορήσει για υπεκφυγές. Μόνο στην Τουρκία και οι σημερινοί «τραμπούκοι» εντός Κύπρου, τον κατηγορούν ότι «κάνει θέατρο». Μάλιστα, καθώς η διπλωματική μάχη μαίνεται, κορυφαία κομματικά στελέχη από το ΔΗΣΥΑΚΕΛ προβάλλουν το ίδιο επιχείρημα κατηγορώντας δημόσια τον Πρόεδρο ότι σκοπός του είναι «το αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις για να επανεκλεγεί με τις ψήφους της ακροδεξιάς.». Επιπλέον, διοχετεύουν παρασκηνιακά στους ξένους ότι «οι Ελληνοκύπριοι είναι βολεμένοι» κι άλλα αισχρά. Καμιά φορά οι συγκυρίες είναι τόσο αδυσώπητες. Την ώρα που ο Ερντογάν ζητούσε από το βήμα του ΟΗΕ την αναγνώριση του κατοχικού καθεστώτος ως κράτους, ο πρώην ΓΓ του ΑΚΕΛ παρουσίαζε ως αξιόπιστη πηγή ενημέρωσής του για όσα έγιναν στο Κραν Μοντανά, τον Τούρκο υπουργό Εξωτερικών Τσαβούσογλου, σε δείπνο που είχαν στο σπίτι του στην Τουρκία.

Επειδή για τα εν λόγω κομματικά στελέχη προέχουν οι μικρότητες και συμφέροντά τους, η έγνοια για την πατρίδα μεταβιβάζεται στους σκεπτόμενους πολίτες, -είτε παραδοσιακούς ψηφοφόρους κομμάτων, είτε ανένταχτους, είτε και αδιάφορους-, για να δείξουν την αποστροφή τους. Αυτό έχει ανάγκη η πατρίδα.

*Ευρωβουλευτής ΔΗΚΟ-S&D