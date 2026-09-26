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Εικόνα υψηλής ρευστότητας και προσεκτικής πιστωτικής διαχείρισης, αποτυπώνουν τα τελευταία επίσημα στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας για τον Αύγουστο του 2026. Η ακτινογραφία των χρηματοπιστωτικών μεγεθών δείχνει ότι το εγχώριο τραπεζικό σύστημα είναι σταθερό, με τις συνολικές καταθέσεις να διατηρούνται σε επίπεδα ρεκόρ και την πιστωτική επέκταση να κινείται με σταθερούς, επιλεκτικούς ρυθμούς.

Το υπόλοιπο των συνολικών καταθέσεων στο κυπριακό χρηματοπιστωτικό σύστημα διαμορφώθηκε στο τέλος Αυγούστου 2026 στο εντυπωσιακό ποσό των €59,3 δις. Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των συνολικών καταθέσεων κατέγραψε ελαφρά επιτάχυνση, φτάνοντας στο 6,5% έναντι 6,2% τον Ιούλιο του ίδιου έτους, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των καταθετών.

Ωστόσο, σε μηνιαία βάση παρατηρείται μια φυσιολογική κόπωση λόγω της θερινής περιόδου. Η καθαρή αύξηση ανήλθε σε €171,5 εκατ., ποσό σαφώς μειωμένο σε σύγκριση με την εκρηκτική εισροή των €562,3 εκατ. που είχε καταγραφεί τον Ιούλιο. Σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα, οι κάτοικοι Κύπρου ενίσχυσαν τις αποταμιεύσεις τους κατά €175,3 εκατ.

Σε αυτή την άνοδο, πρωταγωνιστές ήταν οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες με εισροές €60,2 εκατ., ενώ τα νοικοκυριά παρουσίασαν οριακή μείωση κατά €1,9 εκατ. Η μικρή αυτή υποχώρηση των οικογενειακών αποταμιεύσεων μπορεί να αποδοθεί εν μέρει στα αυξημένα έξοδα των καλοκαιρινών αδειών και στις πιέσεις που ασκεί το τρέχον κόστος διαβίωσης.

Στην άλλη πλευρά, η αγορά των χρηματοδοτήσεων επέστρεψε σε θετικό έδαφος. Τα συνολικά δάνεια κατέγραψαν καθαρή μηνιαία αύξηση €114,6 εκατ. τον Αύγουστο 2026, ανατρέποντας την αρνητική εικόνα του Ιουλίου, όπου είχε σημειωθεί καθαρή μείωση €68,7 εκατ. Το συνολικό υπόλοιπο των δανείων ανήλθε στα €28,5 δις, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να τρέχει ποσοστό 11,8%. Εστιάζοντας αποκλειστικά στους κατοίκους Κύπρου, το εγχώριο χρέος αυξήθηκε κατά €36,5 εκατ., φτάνοντας συνολικά στα €21,13 δισ.

Η ανάλυση των στοιχείων δείχνει:

◗ Δάνεια νοικοκυριών: Το εγχώριο υπόλοιπο των ιδιωτών αγγίζει τα €9,06 δισ., με τη στεγαστική πίστη να αποτελεί τον απόλυτο κυρίαρχο. Τα οικιστικά δάνεια αυξήθηκαν κατά €24,2 εκατ. μέσα σε έναν μήνα και με υπόλοιπο €8,75 δις αποτελούν το συντριπτικό 83,62% του χρέους των νοικοκυριών (και το 41,45% του συνόλου της εγχώριας πίστης).

◗ Επιχειρηματικά Δάνεια (42,88%): Οι μη χρηματοοικονομικές εταιρείες άντλησαν νέα ρευστότητα ύψους €32,4 εκατ., διαμορφώνοντας το εγχώριο υπόλοιπό τους στα €9,06 δις. Η επίδοση αυτή δείχνει ότι ο επιχειρηματικός τομέας συνεχίζει να επενδύει σταθερά με τη στήριξη των τραπεζών.

◗ Στον αντίποδα, τα καταναλωτικά δάνεια κατέγραψαν καθαρή μηνιαία μείωση €9,0 εκατ. (υπόλοιπο €1,23 δισ.). Παρά το γεγονός ότι σε ετήσια βάση ο ρυθμός αυξάνεται κατά 10,1%, τον Αύγουστο οι πολίτες απέφυγαν το ακριβό, βραχυπρόθεσμο χρέος.

◗ Κράτος & λοιποί τομείς (14,25%): Το υπόλοιπο ποσοστό της εγχώριας αγοράς, ύψους €3,0 δις, αφορά χρηματοδοτήσεις προς τη γενική κυβέρνηση, δήμους και λοιπούς εγχώριους χρηματοοικονομικούς οργανισμούς.

Με τα στοιχεία, ο δείκτης δανείων προς καταθέσεις (LDR) διαμορφώνεται κοντά στο 48%. Αυτό σημαίνει ότι οι καταθέσεις είναι σχεδόν διπλάσιες από τα δάνεια. Τα νοικοκυριά λειτουργούν ως οι βασικοί «αιμοδότες» των τραπεζών, καθώς διατηρούν πλεονάζουσες αποταμιεύσεις άνω των €31 δις, ενώ οι επιχειρήσεις διατηρούν μια υγιή ισορροπία μεταξύ των μετρητών τους και των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Με αυτά τα δεδομένα, το κυπριακό τραπεζικό σύστημα διαθέτει ένα ισχυρό μαξιλάρι ασφαλείας απέναντι σε εξωτερικούς κραδασμούς, αν και η πρόκληση για τις τράπεζες παραμένει η διοχέτευση αυτής της πλεονάζουσας ρευστότητας σε παραγωγικούς τομείς της οικονομίας.