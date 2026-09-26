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Τόσα που πάθαμε κι ακόμα να το πάρουν στα σοβαρά, να δουν τι συνέπειες υπάρχουν και να βρουν τρόπο να τις αντιμετωπίσουν. Οι εταιρείες εξαγοράς πιστώσεων διαχειρίζονται δάνεια αξίας 19 χιλιάδων και 276 εκατομμυρίων. Άλλως, 19,28 δισεκατομμυρίων ευρώ.

Αυτό λένε στοιχεία της Κεντρικής Τράπεζας. Αλλά το ζήτημα δεν είναι αυτά τα αστρονομικά ποσά. Το ζήτημα είναι πως για την κυπριακή κοινωνία αυτό σημαίνει ότι 62.771 δανειολήπτες, μαζί με τις όποιες περιουσίες έχουν υποθηκευμένες, βρίσκονται εγκλωβισμένοι στις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων. Από αυτούς οι 53.494 είναι φυσικά πρόσωπα. Άνθρωποι. Νοικοκυριά. Φίλοι μας. Γείτονες μας. Οι οποίοι βρέθηκαν να είναι τα πιο μεγάλα θύματα κρατικών και χρηματοπιστωτικών ματσαράγκων, μνημονίων, λουκέτων και περικοπών (αρρωσταίνεις να τα θυμάσαι!) και μετά τους ανακήρυξαν «στρατηγικούς κακοπληρωτές» για να νίπτουν τας χείρας.

Οι αριθμοί δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος. Ακίνητα αξίας 19,28 δισεκατομμύρια ευρώ και 62.771 άνθρωποι και εταιρείες βρίσκονται στα χέρια πεντέξι εταιρειών, κατά κύριο λόγο ξένων συμφερόντων, αλλά εμάς δεν μας ανησυχεί αυτό, δεν μας προβληματίζει, διότι αυτά τα δισεκατομμύρια απάλλαξαν το τραπεζικό σύστημα και το κράτος από το πρόβλημα. Έχουν το πρόβλημα οι πολίτες αλλά αφού το τραπεζικό σύστημα επέστρεψε στην κερδοφορία είναι όλοι εφησυχασμένοι και μπορούν να περηφανεύονται για τις οικονομικές επιδόσεις και τις αναβαθμίσεις της κυπριακής οικονομίας.

Έτσι μπορούμε να ασχολούμαστε με πατριωτικό ενθουσιασμό με το αν ένας Ισραηλινός αγόρασε ακίνητα στην Τρόζενα και θέλει να αναβιώσει το ερειπωμένο χωριό, αλλά καθαρίζει τους βάτους χωρίς άδεια.

Το άλλο στοιχείο που προβάλλεται για να έχουμε την κεφαλή μας ήσυχη είναι ότι το ποσοστό των κύριων κατοικιών που εκποιήθηκαν είναι πολύ χαμηλό. Μόλις στο 6% των συνολικών εκποιήσεων. Αλλά, δεν μας λένε πόσοι δανειολήπτες παρέδωσαν «οικειοθελώς» το σπίτι τους ή θα το παραδώσουν στο επόμενο διάστημα, σε εταιρεία εξαγοράς πιστώσεων, πριν φτάσουν στην εκποίηση, διότι το δάνειό τους διπλασιάστηκε και τριπλασιάστηκε και ήταν αδύνατο να πληρωθεί. Προσέξτε τι γίνεται. Σε ένα τρίμηνο (Μάρτιος – Ιούνιος του 26), οι δανειολήπτες μειώθηκαν κατά 1.610, κυρίως με ανταλλαγές χρέους με ακίνητα. Αλλά, το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων αυξήθηκε (στο 94,6%). Δηλαδή, οι εγκλωβισμένοι σε αυτό το σύστημα πολίτες αδυνατούν να βρουν βιώσιμες λύσεις και αργά ή γρήγορα δεν θα έχουν στέγη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Κεντρικής, η συντριπτική πλειονότητα των επηρεαζόμενων προσώπων είναι απλοί πολίτες, και αυτό είναι που συντηρεί έναν τεράστιο κοινωνικό κίνδυνο. Τα νοικοκυριά αποτελούν τη μαζικότερη κατηγορία στις Εταιρείες Εξαγοράς Πιστώσεων, καθώς το συνολικό τους συμβατικό υπόλοιπο αγγίζει τα €9,3 δισεκατομμύρια, με το 93,4% (€8.8 δις) να είναι ήδη «κόκκινο». Τα €4,8 δισεκατομμύρια αφορούν δάνεια με εξασφάλιση οικιστικά ακίνητα, τελούν δηλαδή υπό ομηρία χιλιάδες κατοικίες.

Ζαλίζουν οι αριθμοί. Δεν ξέρω πόσοι θα ασχοληθούν με αυτούς τους αριθμούς, που δεν είναι δείκτες αλλά πολίτες, νοικοκυριά και μικρομεσαίες (όσες απέμειναν) επιχειρήσεις. Μιλάμε για χιλιάδες πολίτες και δισεκατομμύρια ευρώ. Σε μια εποχή που η στέγαση αποτελεί ένα από τα βασικότερα προβλήματα του τόπου. Που ολοένα επιδεινώνεται. Προχτές, ο Δείκτης Τιμών Κατοικιών κατέγραψε νέα άνοδο στις τιμές οικιών, κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2026, της τάξης του 8,5% σε ετήσια βάση. Ενώ οι επαγγελματίες της αγοράς αναμένουν και νέα αύξηση τους επόμενους μήνες.

Σημειώστε τώρα κι ένα άλλο ωραίο στοιχείο: Οι δανειολήπτες οφείλουν στις εταιρείες αυτές €19.28 δισεκατομμύρια, αλλά η πραγματική αξία των δανείων στα βιβλία τους είναι €2.68 δισεκατομμύρια. Αυτό σημαίνει ότι αγόρασαν τα δάνεια με πολύ μεγάλη έκπτωση. Της τάξης των €16,6 δις. Σκεφτείτε το! Δάνεια €19.28 δις αξίζουν €2.68 δις. Αλλά αυτή την έκπτωση -κούρεμα δανείων δηλαδή για να σωθούν οι πολίτες, όπως έγινε το κούρεμα καταθέσεων για να σωθούν οι τράπεζες- δεν μπορούσαν να την κάνουν οι τράπεζες στους δανειολήπτες, όπως την έκαναν στις εταιρείες. Ούτε τώρα μπορούν να την κάνουν οι εταιρείες στους πολίτες , που κρατούν ομήρους. Κι αυτούς και απίστευτους αριθμούς ακινήτων!