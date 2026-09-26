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Έντονη ήταν η παρουσία και δράση της Αστυνομίας το βράδυ που πέρασε, ανά το παγκύπριο, με τη διενέργεια οργανωμένων περιπολιών σε καίρια σημεία αστικών περιοχών, με στόχο την πρόληψη σοβαρών εγκληματικών ενεργειών, τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης και την αύξηση του αισθήματος ασφάλειας του κοινού.

Αποτέλεσμα των προληπτικών επιχειρήσεων αστυνόμευσης ήταν η σύλληψη δώδεκα προσώπων για διάφορα αδικήματα, όπως επίθεση, μαχαιροφορία, καθώς και για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης.

Στο πλαίσιο των επιχειρήσεων αυτών, κατά τη διάρκεια της νύχτας, ανακόπηκαν για έλεγχο 815 οχήματα και ελέγχθηκαν 1,052 πρόσωπα που επέβαιναν σε αυτά. Διενεργήθηκαν παράλληλα 57 έλεγχοι υποστατικών, με στόχο την αντιμετώπιση φαινομένων παραβατικότητας, από τους οποίους προέκυψαν 13 καταγγελίες.

Κατά τη διάρκεια τροχονομικών ελέγχων που διενεργήθηκαν, έγιναν 362 καταγγελίες, που αφορούσαν διάφορες παραβάσεις τροχαίας, ενώ προέκυψαν και δώδεκα διερευνώμενες υποθέσεις παραβάσεων τροχαίας. Στο πλαίσιο των αστυνομικών εξετάσεων, κατακρατήθηκαν δέκα οχήματα.

Από τις καταγγελίες που έγιναν για παραβάσεις τροχαίας, οι 128 καταγγελίες αφορούσαν υπέρβαση του ορίου ταχύτητας. Έγιναν 23 καταγγελίες για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης, ενώ προέκυψε μία υπόθεση οδήγησης υπό την επήρεια ναρκωτικών. Για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλης έγιναν 307 έλεγχοι οδηγών οχημάτων, ενώ για οδήγηση υπό την επήρεια ναρκωτικών έγιναν έξι έλεγχοι οδηγών.

Οι επιχειρήσεις αστυνόμευσης, για πρόληψη και καταστολή του εγκλήματος, συνεχίζονται καθημερινά, με ενισχυμένη αστυνομική παρουσία, στοχευμένους ελέγχους και άμεση επιχειρησιακή δράση, με σκοπό την προστασία των πολιτών και τη διασφάλιση της δημόσιας τάξης.