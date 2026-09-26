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Η κυβέρνηση του Καναδά ανακοίνωσε χθες, Παρασκευή, ότι υπέγραψε προκαταρκτική και μη δεσμευτική συμφωνία με τη σουηδική εταιρεία κατασκευής στρατιωτικού εξοπλισμού Saab για την απόκτηση τουλάχιστον έξι ιπτάμενων ραντάρ τύπου GlobalEye, τα οποία προορίζονται κυρίως για την επιτήρηση της Αρκτικής.

Η καταρχήν συμφωνία αποτελεί «θεμέλιο για (πιο) λεπτομερείς διαπραγματεύσεις», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η υπηρεσία για τις επενδύσεις στην άμυνα του Καναδά. Πρόκειται για νέο θεσμό που ίδρυσε τον Οκτώβριο του 2025 ο πρωθυπουργός Μαρκ Κάρνι, με στόχο την επιτάχυνση των αγορών στρατιωτικού υλικού της χώρας.

Οι συνομιλίες ανάμεσα στον Καναδά και τη Saab είχαν ξεκινήσει την 27η Μαΐου και αρχικά αφορούσαν την απόκτηση κάπου 40 αεροσκαφών ραντάρ.

Βασισμένα στα καναδικής κατασκευής αεροσκάφη Bombardier 6500, τα έξι GlobalEye θα κατασκευαστούν στον Καναδά, υποστηρίζοντας περίπου 3.000 θέσεις εργασίας και ταυτόχρονα δίνοντας στη χώρα αεροσκάφη ικανά να επιτηρούν τα θαλάσσια και χερσαία σύνορα και να συλλέγουν επίσης πληροφορίες προορισμένες για χερσαίες δυνάμεις στο πεδίο.

Πέρα από τα έξι αεροσκάφη, ο Καναδάς εννοεί να αποκτήσει συναφή συστήματα και εκπαίδευση για τα GlobalEye, πάντως δεν έχει παρουσιαστεί κάποιο χρονοδιάγραμμα ως αυτό το στάδιο.

«Μαζί, προωθούμε δυνατότητα που θα ενισχύσει την ασφάλειά μας και θα δημιουργήσει αξία για τους Καναδούς», τόνισε στην ανακοίνωση ο υπουργός Άμυνας Ντέιβιντ Μακγκουίντι.

Η προκαταρκτική συμφωνία σημαίνει στην πράξη ότι αποκλείστηκαν ανταγωνιστικές προσφορές, για την απόκτηση είτε Aeris X (L3Harris) ή E7 Wedgetail (Boeing), τύπων αμερικανικού σχεδιασμού και κατασκευής και στις δύο περιπτώσεις.

Ο Καναδάς αύξησε πολύ τις στρατιωτικές δαπάνες του, στα 65 δισεκατομμύρια καναδικά δολάρια (40 δισεκ. ευρώ) την περασμένη χρονιά, με φόντο τον επαναπροσδιορισμό της σχέσης του με τον νότιο γείτονά του, κι επιδιώκει νέες διεθνείς εταιρικές σχέσεις, ιδίως με την ΕΕ.

Ο φιλελεύθερος πρωθυπουργός του Καναδά Κάρνι –η κυβέρνηση του οποίου έχει εμπλακεί σε εμπορικό πόλεμο με τις ΗΠΑ– δήλωσε εξάλλου, κατά τη διάρκεια συνέντευξης που παραχώρησε στην εφημερίδα New York Times αυτή την εβδομάδα, ότι η χώρα του είναι υποχρεωμένη να κάνει προετοιμασίες για τον ενδεχόμενο, παρότι υπογράμμισε πως το θεωρεί απίθανο, να υπάρξει αμερικανική στρατιωτική δράση εναντίον της χώρας του.

protothema.gr