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Μιλώντας στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, αναφέρθηκε με λίγα λόγια, αλλά και πολύ καίρια στον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος από το ίδιο βήμα ζήτησε πάλι «την καταστροφή του Ισραήλ». Επί πλέον, συμπληρώνει ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, σχεδόν κάθε μέρα δηλώνει ότι αυτός θα είναι ο κυβερνήτης της Ιερουσαλήμ.

«Όχι κύριε. Δεν πρόκειται ποτέ να συμβεί αυτό. Αυτή είναι δική μας χώρα. Δική μας πόλη, η αιώνια πρωτεύουσά μας».

Υπάρχει και μια άλλη φωνή (ασφαλώς δεν ταυτίζεται με την προηγούμενη), αλλά είναι ίσως ο μόνος πολιτικός στην Αμερική που ξεφεύγει από την ακατάσχετη πολιτική διάρροια του Ντόναλντ Τραμπ και άλλων και αναδεικνύει αδιάκοπα τα πράγματι σοβαρά και σημαντικά θέματα.

Είναι ο γερουσιαστής του Βερμόντ, Μπέρνι Σάντερς, 85 ετών, μέλος των επιτροπών Υγείας, Παιδείας, Εργασίας και Συντάξεων της Γερουσίας των ΗΠΑ. Ο μακροβιότερος ανεξάρτητος βουλευτής στην ιστορία του Κογκρέσου.

Κάθε μέρα ξεκινάει με τα όσα γράφει στο «Χ», πρώην Twitter, για πολλά από τρέχοντα θέματα για τα οποία ενημερώνεται, παρακολουθεί και αναδεικνύει.

Όπως: «Δεκάδες χιλιάδες Αμερικανοί πεθαίνουν κάθε χρόνο επειδή δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να πάνε στον ιατρό. Απαράδεκτο. Ρώτησα τη Χάιντι Όβερτον, υποψήφια του Τραμπ για την FDA, (Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ) υπεύθυνη για την προστασία και την προαγωγή της δημόσιας υγείας, αν πιστεύει ότι η υγειονομική περίθαλψη είναι ανθρώπινο δικαίωμα. Η απάντησή της δεν με εξέπληξε!».

Αυτά τα μισόλογα της πολιτικής, τα απεχθάνομαι. Λένε πολλά, αλλά δεν λένε τίποτα. Έχω ένα τεφτέρι κοντά στη τηλεόραση, στο οποίο σημειώνω «τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα», απ’ όποιο στόμα κι αν βγαίνουν. Έχω φτιάξει μια ολόκληρη ενδεκάδα δημαγωγών πολιτικών που έχουν πάρει διδακτορικό στο «συγκεκριμένο μάθημα»

Η φράση συναντάται σε ένα από τα ωραιότερα ποιήματα του Νίκου Γκάτσου, το «Γύφτισσα μαϊμού» και κυρίως οι τρεις μεσαίες στροφές που αρχίζουν με το στίχο «Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα», που μελοποίησε έξοχα ο Σταύρος Ξαρχάκος. Ποίημα τολμηρό, ανατρεπτικό, αιρετικό, που αν το είχε γράψει κάποιος αριστερός, σίγουρα θα έβρισκε τον μπελά του.

Μιλάει για την καπηλεία των αρχαίων από τους νεότερους Έλληνες, για μια μορφή εθνικής αρχαιοκαπηλίας, χτισμένη επάνω σε ένα ζωτικό ψεύδος: Ότι είμαστε δηλαδή οι απόγονοι των αθάνατων προγόνων, οι κληρονόμοι. Το ποίημα έχει πίκρα και είναι θυμωμένο…