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Τη διαβεβαίωση ότι το διαπραγματευτικό κεκτημένο και η βάση λύσης του Κυπριακού δεν πρόκειται να αλλάξουν έδωσαν τα πέντε Μόνιμα Μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας, όπως ανέφερε απόψε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης.

Μιλώντας σε εκδήλωση της κυπριακής ομογένειας, στη Νέα Υόρκη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε, μεταξύ άλλων, ότι «κάθε συνάντηση μαζί σας, με την Ομογένειά μας στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει για μένα ξεχωριστή σημασία. Πολύ περισσότερο εδώ στη Νέα Υόρκη, όπου, όπως γνωρίζετε, πριν από περισσότερα από 30 χρόνια, ως φοιτητής, γνώρισα από κοντά την κυπριακή παροικία, και τι σημαίνει στην πράξη οργανωμένη και αποτελεσματική ομογένεια.

Από τότε, το 1993, άλλαξαν πολλά. Άλλαξαν οι συνθήκες, άλλαξαν οι προκλήσεις, άλλαξε και η ίδια η Κύπρος. Αλλάξαμε και εμείς – μεγαλώσαμε λίγο. Αυτό που δεν άλλαξε όμως – και είμαι βέβαιος ότι δεν πρόκειται να αλλάξει ποτέ – είναι η δική σας αγάπη και ενδιαφέρον για την πατρίδα μας, αλλά και η δική μου στενή, αδελφική και αδιάλειπτη σχέση μαζί σας για περισσότερες από τρεις δεκαετίες.

Είναι, λοιπόν, ιδιαίτερη η χαρά μου που βρίσκομαι και φέτος μαζί σας, για τέταρτη φορά ως Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ως αξιωματούχος όμως από το 2013.

Η Ομοσπονδία Κυπριακών Οργανώσεων Αμερικής και οι οργανώσεις που την απαρτίζουν αποτελούν εδώ και δεκαετίες την πιο ισχυρή και αξιόπιστη φωνή της Κύπρου στις Ηνωμένες Πολιτείες. Μια φωνή που υπερασπίζεται στην πράξη την πατρίδα μας, οικοδομεί σχέσεις με το αμερικανικό πολιτικό σύστημα και την κοινωνία και, την ίδια στιγμή, κρατά ζωντανή την κυπριακή ταυτότητα.

Οι πρώτοι που πίστεψαν στις σχέσεις μας με τις ΗΠΑ ήσασταν εσείς.

Βλέπω εδώ και λίγα χρόνια με ιδιαίτερη ικανοποίηση νέους Κυπρίους και Κυπριοαμερικανούς να συμμετέχουν ολοένα και πιο ενεργά στις οργανώσεις και στις δράσεις της παροικίας μας, να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και παράλληλα να διακρίνονται στην επιχειρηματικότητα, στην τεχνολογία, στην ακαδημαϊκή κοινότητα, στην πολιτική και σε τόσους άλλους τομείς που μα δίνουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες να τους αξιοποιήσουμε σήμερα.

Και αυτή είναι, θεωρώ, ίσως η σημαντικότερη επένδυση που μπορούμε να κάνουμε. Να διασφαλίσουμε δηλαδή ότι η σχέση με την Κύπρο, όχι μόνο δεν θα εξασθενεί με το πέρασμα του χρόνου, και ούτε πρόκειται, αλλά θα αποκτά νέα δυναμική, νέο περιεχόμενο και νέους πρωταγωνιστές. Γιατί η κυπριακή καταγωγή δεν είναι απλώς μια αναφορά στο παρελθόν. Είναι μια ζωντανή σχέση με τη σημερινή και την αυριανή Κύπρο, που πρέπει να περνά από γενιά σε γενιά και να ενισχύεται συνεχώς και εσείς το πετυχαίνετε και το κάνετε με απόλυτη επιτυχία.

Και αυτή τη ζωντανή σχέση με την Κύπρο εκφράζουν – ο καθένας μέσα από τη δική του ξεχωριστή διαδρομή – και οι τρεις άνθρωποι που τιμούμε απόψε.

Ο καλός πλέον φίλος John Josephakis, γεννημένος στην Αμμόχωστο, την οποία αναγκάστηκε να εγκαταλείψει εξαιτίας της τουρκικής εισβολής του 1974, έχει διαγράψει μια αξιοθαύμαστη πορεία στον χώρο της τεχνολογίας και της καινοτομίας, φτάνοντας σε ηγετική θέση στη NVIDIA, μια εταιρεία που βρίσκεται στην αιχμή της παγκόσμιας τεχνολογικής επανάστασης.

Είχα τη χαρά να γνωρίσω τον John στο Χιούστον κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025 για προσέλκυση επενδύσεων στην Κύπρο. Και η συνάντησή μας αυτή, σε συνδυασμό με τη μεγάλη αγάπη του John για την Κύπρο, αποτέλεσε την αρχή μιας συνεργασίας που ήδη αποδίδει καρπούς. Σήμερα, η NVIDIA, μια τεράστια εταιρεία, επενδύει στην Κύπρο, μια τεράστια ψήφος εμπιστοσύνης στη χώρα μας, και συμβάλλει στην προσπάθειά μας να αποκτήσει η χώρα μας τις υποδομές και, κυρίως, τις δεξιότητες που απαιτεί η νέα εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης. Σε ευχαριστούμε John.

Ο Σταύρος Καμιλάρης, που γνώρισα το 1993 όταν ήρθα στη Νέα Υόρκη για να σπουδάσω, ακολούθησε μια διαφορετική, αλλά εξίσου σημαντική διαδρομή. Με καταγωγή από τον Άγιο Γεώργιο της Κερύνειας, έφθασε και αυτός στις Ηνωμένες Πολιτείες ως πρόσφυγας μετά την τουρκική εισβολή. Έχτισε εδώ τη ζωή και την επαγγελματική του πορεία, χωρίς ποτέ να απομακρυνθεί ή να ξεχάσει την Κύπρο. Αντιθέτως, για περισσότερα από 20 χρόνια, μέσα από τη δράση του στη Lampousa, υπηρετεί την κοινότητά μας, κρατώντας ζωντανή τη μνήμη της κατεχόμενης μας γης και την προσδοκία της επιστροφής. Σε ευχαριστούμε Σταύρο.

Η Δέσποινα Αξιωτάκης, η οποία ήταν από τα πρώτα άτομα που γνώρισα το 1993, μέσα από την επί 27 χρόνια παρουσία της στην ηγεσία του Cyprus-U.S. Chamber of Commerce και την ευρύτερη της δράση στην ομογένεια, έχει συμβάλει ουσιαστικά στην ενίσχυση των οικονομικών και επιχειρηματικών δεσμών Κύπρου και Ηνωμένων Πολιτειών, ενώ, παράλληλα, παραμένει πρωτοστάτης σε όλους τους αγώνες της παροικίας μας και ειδικότερα στη μεγάλη προσπάθεια για επανένωσης της πατρίδας μας. Σε ευχαριστούμε Δέσποινα

Αγαπητοί μου John, Σταύρο και Δέσποινα, είμαστε πραγματικά περήφανοι για την καταγωγή σας. Είστε πραγματικά άξιοι πρεσβευτές της Κύπρου. Σας συγχαίρω θερμά και σας ευχαριστώ, εκ μέρους της κυπριακής πολιτείας, του κυπριακού λαού, για όσα προσφέρετε και, κυρίως, γιατί όπου και αν σας οδήγησε η ζωή, η Κύπρος παρέμεινε πάντα στην καρδιά σας.

Και αυτή η αναφορά στην Κύπρο μάς φέρνει αναπόφευκτα στη μεγαλύτερη εκκρεμότητα που εξακολουθεί να απασχολεί την πατρίδα μας, και ξέρω ότι απασχολεί και όλους εσάς. Πενήντα δύο χρόνια μετά την τουρκική εισβολή, η κατοχή, η διαίρεση, ο ξεριζωμός, η καταπάτηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων και ελευθεριών συνεχίζονται στην Ευρωπαϊκή μας πατρίδα. Και θέλω απόψε ενώπιον σας, να επαναλάβω ότι όσα χρόνια και αν περάσουν, δεν συμβιβαζόμαστε και δεν πρόκειται ποτέ να συμβιβαστούμε με την κατοχή.

Βασική προτεραιότητά μας παραμένει η επανένωση της Κύπρου στη βάση του συμφωνημένου πλαισίου, των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, του διεθνούς δικαίου και φυσικά των αρχών, αξιών και του δικαίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι προκλήσεις, τα προβλήματα, οι δυσκολίες είναι πολλές και τις βιώνω καθημερινά. Δεν θα σταματήσουμε όμως ούτε λεπτό μέχρι εκείνη την ευλογημένη μέρα της απελευθέρωσης και της επανένωσης.

Ήρθαμε στη Νέα Υόρκη, είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση με τον ΓΓ των ΗΕ, παρουσιάσαμε νέες ιδέες που αφορούν την ουσία, τη μεθοδολογία, τα ΜΟΕ, ιδέες που έδειξαν για ακόμη μια φορά στην πράξη την πολιτική μας βούληση αλλά και που έγιναν θετικά αποδεκτές από τον ΓΓ και που θα μπορούσαν να ανοίξουν τον δρόμο για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων.

Δυστυχώς η τουρκική πλευρά απάντησε αρνητικά. Η οποία βρίσκεται σε αδύναμη θέση αφού αυτό συμβαίνει όταν κάποιος αρνείται μια απλή συνάντηση για να διερευνήσουμε τις προοπτικές στη βάση κάποιων νέων ιδεών και που έγιναν θετικά αποδεκτές από τον ΓΓ των ΗΕ.

Υπάρχουν δύο πολύ σημαντικά δεδομένα: Ο ΓΓ μας ανέφερε ότι μέχρι και την τελευταία μέρα της θητείας του θα συνεχίζει να εργάζεται για συγκεκριμένη πρόοδο προς την κατεύθυνση της επανέναρξης των συνομιλιών και πιστεύουμε σε αυτόν», είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο οποίος επανέλαβε ότι η πλευρά μας απαντά θετικά στις προσπάθειες του ΓΓ.

Πρόσθεσε ότι ο δεύτερος λόγος, αφορά τη συνάντηση που είχε με τους πέντε Μόνιμους Αντιπροσώπους των πέντε Μονίμων Μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας με το βασικό συμπέρασμα της οποίας ήταν ότι και με την αλλαγή του ΓΓ των ΗΕ ο η βάση του Κυπριακού όσο και το διαπραγματευτικό κεκτημένο δεν πρόκειται να χαθούν.

«Το μήνυμα μου σε όσους επιλέγουν αρνητική προσέγγιση ευελπιστώντας σε απομάκρυνση από αυτά, με τη λήξη της θητείας ΓΓ, είναι ότι δεν πρόκειται σε καμιά απολύτως περίπτωση να συμβούν αυτά. Και αυτό είναι η θέση που εκφράστηκε από ξεκάθαρα από τα πέντε Μόνιμα Μέλη».

Ο Προεδρος της Δημοκρατίας είπε ακόμη ότι «από πρώτη μέρα ανάληψης της διακυβέρνησης εργαζόμαστε να ενισχύσουμε όλους τους παράγοντες ισχύος της πατρίδας μας: οικονομία, αποτρεπτική ικανότητα, διπλωματική παρουσία και άλλα.

Το αίσθημα ασφάλειας πολιτών ενισχύεται, στην παρέλαση θα δείτε τι εννοούμε στην πράξη, θωρακίζουμε οικονομία με υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική με τις καλύτερες επιδόσεις στην Ευρώπη».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας αναφέρθηκε εκτενώς στα επιτεύγματα της Κυβέρνησης στην οικονομία, κάτι που επιτρέπει την επένδυση σε τομείς όπως η Παιδεία, η Υγεία, το Κράτος Πρόνοιας και το Στεγαστικό.

Πρόσθεσε ότι στην εξωτερική πολιτική ακολουθείται ξεκάθαρος δυτικός προσανατολισμός, ενώ επεσήμανε την επιτυχή Προεδρία της Κύπρου στο Συμβούλιο της ΕΕ.

Πρόσθεσε ότι μια χώρα που δεν είναι δυνατή στο εσωτερικό, που έχει προβλήματα στην οικονομία της δεν μπορεί να διεκδικεί με αξιώσεις στο εξωτερικό. Και η Κύπρος έχει υποχρέωση να ενισχύει τα διεθνή της ερείσματα.

Αναφερόμενος στις σχέσεις Κύπρου – ΗΠΑ, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε ότι είναι ανεξάντλητα τα όρια της συνεργασίας ανάμεας στις δύο χώρες.

Υπογράμμισε ακόμη τη στρατηγική σχέση των δύο χωρών σε μεγάλο αριθμό τομέων, σημειώνοντας ότι η σχέση αυτή συνεχώς εμβαθύνεται, και επεσήμανε τη συμβολή της ομογένειας προς τον σκοπό αυτό.

Αναφέρθηκε ακόμη στη βούληση για κατάργηση θεωρήσεων, αλλά και απευθείας συνδεσιμότητας μεταξύ των δύο χωρών, οι σχέσεις των οποίων είναι στο καλύτερο επίπεδο που υπήρξαν ποτέ.

Η Κύπρος, είπε, αποτελεί επιλογή για τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, όπως η γεωγραφική της θέση, το ανθρώπινο της δυναμικό και οι υπηρεσίες της, ανάμεσα σε πολλά άλλα.

Πρόσθεσε ότι θα επιστρέψει στις ΗΠΑ πριν το τέλος του έτους για να παρουσιάσει τις ευκαιρίες που παρέχει η Κύπρος ως επιχειρηματικός και επενδυτικός προορισμός.