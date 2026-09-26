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Το βραβευμένο στη Βενετία ντοκιμαντέρ «NAZA», των Ισραηλινών κινηματογραφιστών Γιουβάλ Άμπραχαμ και Ραχέλ Σορ περνά πλέον από το φεστιβαλικό κύκλωμα στις κινηματογραφικές αίθουσες, σε μια διεθνή διανομή που θα φτάσει και στην Κύπρο.

Η διεθνής κινηματογραφική διανομή του, σε συνεργασία με τη γαλλική εταιρεία MK2 Films, θα πραγματοποιηθεί σε 56 χώρες, με τις ευρωπαϊκές προβολές να ξεκινούν από τις 9 Οκτωβρίου. Στον κατάλογο περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, η Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Γερμανία, η Ιταλία, η Ελλάδα, η Δανία και η Νορβηγία.

Στην Κύπρο, το Πάνθεον έχει ήδη ανακοινώσει την προβολή της ταινίας τον Νοέμβριο, σε πρώτη παγκύπρια προβολή. Οι ακριβείς ημερομηνίες αναμένεται να ανακοινωθούν.

Μετά την κινηματογραφική του διαδρομή, το «NAZA» πρόκειται να διατεθεί δωρεάν online μέσω της ιστοσελίδας του Guardian, σύμφωνα με τους παραγωγούς.

Το «NAZA» έκανε την παγκόσμια πρεμιέρα του στο 83ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας, όπου απέσπασε το Ειδικό Βραβείο της Επιτροπής. Η πρώτη προβολή του συνοδεύτηκε από χειροκρότημα περίπου 25 λεπτών, ενώ η ταινία βρέθηκε αμέσως στο επίκεντρο της διεθνούς συζήτησης για τον πόλεμο στη Γάζα.

Η ταινία είναι διάρκειας 80 λεπτών και γυρίστηκε μυστικά, τη νύχτα, σε ταράτσες του Τελ Αβίβ, ενώ ο πόλεμος στη Γάζα βρισκόταν σε εξέλιξη. Στο επίκεντρό της βρίσκονται οι μαρτυρίες 24 Ισραηλινών στρατιωτικών και στελεχών των υπηρεσιών πληροφοριών, οι οποίοι μιλούν ανώνυμα για τις διαδικασίες επιλογής στόχων και διεξαγωγής των αεροπορικών επιθέσεων στη Γάζα. Τα πρόσωπα και οι φωνές τους έχουν υποστεί ψηφιακή επεξεργασία για την προστασία της ταυτότητάς τους.

Σύμφωνα με την επίσημη σύνοψη της ταινίας, το «NAZA» εξετάζει τους μηχανισμούς πίσω από τις επιθέσεις και τον θάνατο Παλαιστινίων αμάχων στη Γάζα. Η ταινία βασίζεται σε δημοσιογραφικές έρευνες που δημοσιεύθηκαν από το 2023 έως το 2025 στο +972 Magazine, το Local Call και τον Guardian.

Ο τίτλος «NAZA» παραπέμπει, σύμφωνα με τους δημιουργούς, στον εβραϊκό όρο «Nezek Agavi», που αποδίδεται ως «παράπλευρες απώλειες» και αφορά τον αναμενόμενο αριθμό αμάχων που μπορεί να σκοτωθούν σε μια αεροπορική επιδρομή.

Οι Άμπραχαμ και Σορ είναι δύο από τους τέσσερις συνδημιουργούς του «No Other Land», του ντοκιμαντέρ που κέρδισε το Όσκαρ Καλύτερου Ντοκιμαντέρ το 2025. Η νέα τους ταινία, ωστόσο, έχει προκαλέσει πολύ έντονες αντιδράσεις στο Ισραήλ. Ο πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Υπουργός Πολιτισμού Μίκι Ζοχάρ έχουν καταδικάσει δημόσια την ταινία και τους δημιουργούς της, ενώ ο Ζοχάρ έχει δηλώσει ότι θα επιδιώξει την αφαίρεση της ισραηλινής υπηκοότητάς τους.

Οι δηλώσεις αυτές προκάλεσαν αντιδράσεις από οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και περισσότερους από 1500 Ισραηλινούς κινηματογραφιστές, οι οποίοι υπέγραψαν κείμενο στήριξης των δύο δημιουργών και της ελευθερίας της έκφρασης.