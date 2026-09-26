Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε την πρόταση του Ιράν για αρχική κατάπαυση του πυρός διάρκειας επτά ημερών, την ώρα που η Τεχεράνη έχει καταθέσει σχέδιο για το άνοιγμα των Στενών του Ορμούζ υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Wall Street Journal, το οποίο επικαλείται πηγές στην αμερικανική κυβέρνηση, ο Τραμπ έχει μεταφέρει σε συνεργάτες του ότι αναμένει πως οι αμερικανικοί βομβαρδισμοί εναντίον του Ιράν θα συνεχιστούν και τον Νοέμβριο, μετά τις ενδιάμεσες βουλευτικές εκλογές στις ΗΠΑ.

Το Reuters σημείωσε ότι δεν ήταν σε θέση να επιβεβαιώσει ανεξάρτητα τις πληροφορίες της αμερικανικής εφημερίδας.

Η πρόταση του Ιράν για τα Στενά του Ορμούζ

Η Τεχεράνη έχει διαβιβάσει στην Ουάσινγκτον ένα «συγκεκριμένο» σχέδιο επτά ημερών για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, όπως δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Αμπάς Αραγτσί από την έδρα των Ηνωμένων Εθνών.

«Εάν ικανοποιηθούν οι αναγκαίοι όροι, τα Στενά μπορούν να ξανανοίξουν και να αποκατασταθεί ο ρυθμός διέλευσης των πλοίων εντός επτά ημερών. Η επιλογή ανήκει πλέον στις ΗΠΑ», δήλωσε ο Ιρανός υπουργός.

Ο Αραγτσί ανέφερε ότι οι ενέργειες που ζητά η Τεχεράνη από την αμερικανική πλευρά δεν είναι νέες, αλλά περιλαμβάνονται στο μνημόνιο συνεννόησης (MoU) που είχαν υπογράψει οι δύο πλευρές τον Ιούνιο.

Οι όροι της Τεχεράνης για το άνοιγμα της θαλάσσιας οδού

Ιρανός αξιωματούχος δήλωσε στο Reuters ότι η χώρα του δεν προτίθεται να κάνει παραχωρήσεις σχετικά με το πυρηνικό της πρόγραμμα, ακόμη και αν οι ΗΠΑ αποδεχθούν την πρόταση για το άνοιγμα των Στενών.

Ο ίδιος, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, ανέφερε ότι το στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο πέρασμα θα παραμείνει κλειστό έως ότου η Ουάσινγκτον «ικανοποιήσει όλους τους όρους του Ιράν».

Σύμφωνα με την ιρανική πρόταση, μέσα σε διάστημα επτά ημερών θα πρέπει να τερματιστούν οι εχθροπραξίες σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, να αρθεί ο αποκλεισμός των ιρανικών λιμανιών και οι πετρελαϊκές κυρώσεις, ενώ θα πρέπει επίσης να αποδεσμευτούν τα παγωμένα ιρανικά περιουσιακά στοιχεία.

Η πρόταση της Τεχεράνης κατατέθηκε ενώ συνεχίζεται η κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, μετά από επτά μήνες πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν.

Παράλληλα, οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης έχουν εξαπολύσει μπαράζ επιθέσεων με πυραύλους και drones εναντίον της Σαουδικής Αραβίας, αυξάνοντας την πίεση στην ευρύτερη περιοχή και προκαλώντας νέες ανησυχίες για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας.

protothema.gr