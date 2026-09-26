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Διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας στη Μαλούντα φέρνει κοντά καλλιτέχνες από Κύπρο, Γαλλία, Ελλάδα και Αίγυπτο – Η φωτογραφία ως εργαλείο επανεξέτασης της μνήμης, της ταυτότητας και του τοπίου.

Η Κύπρος γίνεται αυτές τις ημέρες πεδίο καλλιτεχνικής έρευνας για πέντε φωτογράφους και visual artists από τέσσερις χώρες. Το RE-VISIONS, ένα διεθνές πρόγραμμα φιλοξενίας σύγχρονης φωτογραφίας που διοργανώνουν η Actus Anima και το Γαλλικό Ινστιτούτο Κύπρου, βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 19 Σεπτεμβρίου και ολοκληρώνεται την Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου, με βάση τη Μαλούντα στην επαρχία Λευκωσίας.

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν η Samar Baiomy από την Αίγυπτο, ο Κωνσταντίνος-Σοφοκλής Κωνσταντίνου από την Κύπρο, η Romane Iskaria και ο Gaëtan Soerensen από τη Γαλλία και η Ιωάννα Σπέντζου από την Ελλάδα. Την επιμέλεια έχει η ιστορικός τέχνης και επίκουρη καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής Ηώ Πάσχου.

Η ίδια η Κύπρος αποτελεί το αντικείμενο της καλλιτεχνικής έρευνας: ένας τόπος όπου η προσωπική και η συλλογική μνήμη διασταυρώνονται, το παρελθόν παραμένει παρόν και η εικόνα του τόπου μεταβάλλεται ανάλογα με το βλέμμα που την προσεγγίζει.

Η αφετηρία του προγράμματος συνδέεται με τη Διακοσιονταετηρίδα της Φωτογραφίας (Bicentenaire de la Photographie), την επετειακή πρωτοβουλία του γαλλικού Υπουργείου Πολιτισμού για τα 200 χρόνια από τη δημιουργία της πρώτης φωτογραφικής εικόνας από τον Νισεφόρ Νιεπς. Στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας, η πρόσκληση να «γιορτάσουμε τα βλέμματα» γίνεται εδώ αφορμή για μια διαφορετική ανάγνωση της Κύπρου.

Ο νέος διευθυντής του Γαλλικού Ινστιτούτου Κύπρου Λουτσιάνο Ρισπολί με τον Θεόδουλο Γρηγορίου.

Οι πέντε καλλιτέχνες καλούνται να αναμετρηθούν με τα ίχνη του παρελθόντος, τις διαφορετικές εκδοχές της μνήμης και τα ζητήματα ταυτότητας που εγγράφονται στο κυπριακό τοπίο. Η φωτογραφία λειτουργεί έτσι όχι μόνο ως μέσο καταγραφής αλλά και ως τρόπος επανεξέτασης και επανερμηνείας ενός τόπου.

Αυτό είναι και το βασικό ενδιαφέρον του προγράμματος: η Κύπρος αντιμετωπίζεται ως ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο «παλίμψηστο», όπου ιστορία, μνήμη, τοπίο και σύγχρονη εμπειρία συνυπάρχουν. Η καλλιτεχνική φιλοξενία δίνει στους συμμετέχοντες χρόνο για παρατήρηση, έρευνα, πειραματισμό και ανταλλαγή γνώσης, αλλά και τη δυνατότητα να παράγουν νέα έργα μέσα από τη συνάντησή τους με τον τόπο.

Άγιος Σωζόμενος – Οι συμμετέχοντες

Η επιλογή της Μαλούντας ως βάσης προσδίδει στο εγχείρημα και μια ενδιαφέρουσα διάσταση αποκέντρωσης. Αντί η δράση να περιορίζεται στα καθιερωμένα αστικά και πολιτιστικά κέντρα, η καλλιτεχνική έρευνα αναπτύσσεται σε ένα χωριό της επαρχίας Λευκωσίας, από όπου οι καλλιτέχνες προσεγγίζουν την Κύπρο ως χώρο ιστορίας, μνήμης και σύγχρονης ζωής.

Το πρόγραμμα αποτελεί παράλληλα μια προσπάθεια δημιουργίας διεθνών δικτύων γύρω από τη σύγχρονη φωτογραφία, φέρνοντας σε επαφή καλλιτέχνες διαφορετικών γεωγραφικών και πολιτισμικών αφετηριών. Η συνάντηση Κύπρου, Ελλάδας, Γαλλίας και Αιγύπτου επιχειρεί να ανοίξει έναν ευρύτερο μεσογειακό διάλογο γύρω από τον τρόπο με τον οποίο η φωτογραφική εικόνα διαχειρίζεται τη μνήμη, την ταυτότητα και την αναπαράσταση του τόπου.

Το επόμενο στάδιο του RE-VISIONS θα είναι η δημόσια παρουσίαση των έργων που θα προκύψουν από τη φιλοξενία. Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στο Γκαράζ στη Λευκωσία, από τις 26 Νοεμβρίου έως τις 6 Δεκεμβρίου 2026, και θα αποτελέσει την πρώτη μορφή μιας υβριδικής και εξελισσόμενης έκθεσης. Σύμφωνα με τους διοργανωτές, η έκθεση προγραμματίζεται να ταξιδέψει στο εξωτερικό το 2027, διευρύνοντας τον διάλογο που ξεκίνησε στην Κύπρο.

Το RE-VISIONS είναι επίσημα ενταγμένο στο πλαίσιο της Διακοσιονταετηρίδας της Φωτογραφίας και υποστηρίζεται από το Γαλλικό Υπουργείο Ευρώπης και Εξωτερικών Υποθέσεων και το Γαλλικό Ινστιτούτο, στο πλαίσιο της στρατηγικής για τη διεθνή ανάπτυξη των Πολιτιστικών και Δημιουργικών Βιομηχανιών, καθώς και από το Υφυπουργείο Πολιτισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας και την Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κύπρο.