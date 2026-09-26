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Θα το πάει μέχρι τέλους ο Αβέρωφ Νεοφύτου; Οι κινήσεις του, οι δηλώσεις του, αλλά και όσα αφήνει να διαρρέουν μέσα από προσωπικές επαφές και από το περιβάλλον του, δείχνουν ότι ο τέως πρόεδρος του ΔΗΣΥ κινείται πλέον βάσει συγκεκριμένης στρατηγικής. Το σενάριο μιας δικής του ανεξάρτητης υποψηφιότητας δεν είναι κάτι που προέκυψε τις τελευταίες ημέρες, αλλά φαίνεται ότι βρισκόταν στο μυαλό του εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα.

Αυτό προκύπτει μέσα από μια σειρά γεγονότων και δηλώσεών του. Αρχικά, με τη σύνδεση των αποφάσεών του με τις εξελίξεις στο Κυπριακό, βάζοντας στο τραπέζι ακόμη και το ενδεχόμενο στήριξης του Νίκου Χριστοδουλίδη, εάν και εφόσον προέκυπταν ή προκύψουν εξελίξεις στο εθνικό θέμα.

Οι τοποθετήσεις και οι πολιτικές θέσεις του, τόσο στο Κυπριακό όσο και σε θέματα οικονομίας, έδειχναν επίσης μια τάση αυτόνομης πολιτικής πορείας, με ορίζοντα ασφαλώς τις προεδρικές εκλογές του 2028. Σε αρκετές περιπτώσεις προλάβαινε τις τοποθετήσεις της Πινδάρου, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις η θέση που εξέφραζε ήταν διαφοροποιημένη.

Τα κομβικά σημεία

Κομβικό σημείο στη διαμόρφωση ενός plan B για τον Αβέρωφ Νεοφύτου φαίνεται ότι αποτέλεσαν τα μηνύματα που λάμβανε από την ηγεσία της Πινδάρου. Οι διορισμοί στο Συμβούλιο Παρακολούθησης Κυβερνητικού Έργου ερμηνεύονταν από διάφορες πλευρές ως κινήσεις εσωκομματικής εδραίωσης της Αννίτας Δημητρίου. Οι περιοδείες, οι επαφές και τα μηνύματα που έβγαιναν από την Πινδάρου έδειχναν ότι η πρόεδρος του ΔΗΣΥ προετοιμάζεται για ενδεχόμενη υποψηφιότητα στις προεδρικές εκλογές. Στην πορεία μπήκε στην εξίσωση και το θέμα των δημοσκοπήσεων, της δημοφιλίας και της εκλεξιμότητας.

Το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε, για λογαριασμό του περιβάλλοντος του Αβέρωφ Νεοφύτου, δημοσκόπηση στην οποία εξετάστηκαν συγκεκριμένα σενάρια. Υπό το φως και των γεγονότων της τελευταίας εβδομάδας, τα ευρήματά της αποκτούν ιδιαίτερο ενδιαφέρον, καθώς φαίνεται ότι είχε εξεταστεί ακόμη και το ενδεχόμενο αυτόνομης καθόδου του τέως προέδρου του ΔΗΣΥ, χωρίς προηγούμενη συμμετοχή του στις εσωκομματικές διαδικασίες του κόμματος.

Είναι ενδεικτικό ότι μεταξύ των σεναρίων που μετρήθηκαν περιλαμβάνονται και εκείνα στα οποία Αβέρωφ Νεοφύτου και Αννίτα Δημητρίου είναι ταυτόχρονα υποψήφιοι στις προεδρικές εκλογές.

Η δημοσκόπηση, η οποία έγινε για λογαριασμό του περιβάλλοντος του Αβέρωφ Νεοφύτου από γνωστή εταιρεία δημοσκοπήσεων της Κύπρου και κυκλοφορούσε σε κινητά κομματικών στελεχών, καταγράφει συγκεκριμένα ποσοστά για τον τέως πρόεδρο του ΔΗΣΥ, αλλά και υψηλές επιδόσεις σε σειρά ποιοτικών χαρακτηριστικών.

Συγκεκριμένα:

Στο πρώτο σενάριο, με υποψήφιους τον Νίκο Χριστοδουλίδη, τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, την Αννίτα Δημητρίου, τον Αβέρωφ Νεοφύτου, τον Χρίστο Χρίστου, τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και άλλους πιθανούς υποψηφίους, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης καταγράφεται στο 24%, ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο 16%, ενώ Αννίτα Δημητρίου και Αβέρωφ Νεοφύτου λαμβάνουν από 15%. Πρόκειται ουσιαστικά για ένα σενάριο στο οποίο μετράται η ταυτόχρονη παρουσία των δύο στελεχών του ΔΗΣΥ στην προεδρική κούρσα.



Στο δεύτερο σενάριο, στο οποίο επίσης περιλαμβάνονται ως πιθανοί υποψήφιοι Αννίτα Δημητρίου και Αβέρωφ Νεοφύτου, αλλά με διαφορετική σύνθεση των υπόλοιπων υποψηφιοτήτων, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης καταγράφεται στο 22% και ακολουθεί ο Νίκος Χριστοδουλίδης με 17%. Ο Αβέρωφ Νεοφύτου βρίσκεται στο 16%, η Αννίτα Δημητρίου στο 14% και ο Χρίστος Χρίστου στο 6%.



Στο τρίτο σενάριο, με τους τέσσερις βασικούς υποψηφίους, συν τον Οδυσσέα Μιχαηλίδη και χωρίς τον Χρίστο Χρίστου, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης καταγράφεται στο 22%, Αννίτα Δημητρίου και Αβέρωφ Νεοφύτου στο 18%, ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο 16% και ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης στο 6%, ενώ ποσοστό 20% δεν απάντησε.



Στο τέταρτο σενάριο, με βασικούς πιθανούς υποψηφίους τον Ανδρέα Μαυρογιάννη, τον Νίκο Χριστοδουλίδη και την Αννίτα Δημητρίου, χωρίς τον Αβέρωφ Νεοφύτου, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης καταγράφεται στο 25%, η Αννίτα Δημητρίου στο 21% και ο Νίκος Χριστοδουλίδης στο 20%.



Στο πέμπτο και τελευταίο σενάριο, με υποψηφίους Μαυρογιάννη, Χριστοδουλίδη και Αβέρωφ, ο Ανδρέας Μαυρογιάννης καταγράφεται στο 23%, ενώ Αβέρωφ Νεοφύτου και Νίκος Χριστοδουλίδης λαμβάνουν από 21%.



Το δεύτερο στοιχείο της συγκεκριμένης δημοσκόπησης αφορά τη μέτρηση ποιοτικών χαρακτηριστικών πιθανών υποψηφίων. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο Αβέρωφ Νεοφύτου συγκεντρώνει το υψηλότερο ποσοστό στην ερώτηση για το ποιος θεωρείται ότι διαθέτει τη μεγαλύτερη ικανότητα διαχείρισης εθνικών ή οικονομικών κρίσεων, στην ερώτηση για το ποιος θεωρείται πιο μαχητικός και σε εκείνη για το ποιος διαθέτει τη μεγαλύτερη εμπειρία και γνώση των προβλημάτων της κυπριακής οικονομίας.



Ανεξαρτήτως της ανάγνωσης που μπορεί να γίνει στα επιμέρους αποτελέσματα της δημοσκόπησης, το πολιτικά σημαντικό στοιχείο είναι ότι μεταξύ των σεναρίων που μετρήθηκαν βρίσκεται και εκείνο μιας αυτόνομης καθόδου του Αβέρωφ Νεοφύτου στις προεδρικές εκλογές.



Η συγκεκριμένη έρευνα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, έγινε αυτό το μήνα και αφορούσε παγκύπριο δείγμα, 800 ατόμων.



Υπό αυτή την έννοια, η δήλωσή του ότι, εάν δεν προκύψουν εξελίξεις στο Κυπριακό το Σαββατοκύριακο, θα ανακοινώσει υποψηφιότητα, δεν φαίνεται να αποτελεί μια απόφαση που εμφανίστηκε ξαφνικά στον δημόσιο διάλογο.

Η επίσπευση της ανακοίνωσης

Αυτό που ενδεχομένως άλλαξε ήταν ο χρόνος κατά τον οποίο ο Αβέρωφ Νεοφύτου επέλεξε να αποκαλύψει τις προθέσεις και τη στρατηγική του.



Το αποτέλεσμα της σύσκεψης της ηγεσίας στην Πινδάρου την περασμένη Δευτέρα φαίνεται ότι διαδραμάτισε ρόλο. Το μήνυμα που εξέπεμψε η σύσκεψη ήταν εκείνο της συσπείρωσης γύρω από την Αννίτα Δημητρίου ενόψει των προεδρικών εκλογών, με την ενότητα του κόμματος να προβάλλεται ως βασική προτεραιότητα.



Η εξέλιξη αυτή φαίνεται ότι επιτάχυνε τις κινήσεις του Αβέρωφ Νεοφύτου, ο οποίος επέλεξε να ανοίξει τα χαρτιά του νωρίτερα, προτού, κατά την ανάγνωση ανθρώπων που βρίσκονται κοντά του, δημιουργηθούν νέα πολιτικά δεδομένα ή τετελεσμένα στο εσωτερικό του ΔΗΣΥ.