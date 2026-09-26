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Στον μαγευτικό πλούτο που κρύβεται κάτω από τα κρυστάλλινα νερά του Πρωταρά, επενδύει ο Δήμος Παραλιμνίου-Δερύνειας, σε μια προσπάθεια ν’ αυξήσει τον καταδυτικό τουρισμό, που μετρά περίπου 50.000 άτομα ετησίως. Μέσω ενός σύγχρονου Καταδυτικού Οδηγού, που φωτίζει 12 ξεχωριστά σημεία κατάδυσης, αναδεικνύει τους υποβρύχιους θησαυρούς της περιοχής, που περιλαμβάνουν εντυπωσιακά σπήλαια, υφάλους, ναυάγια, υποθαλάσσια λιβάδια, γλυπτά και θαλάσσιες χελώνες.

Στόχος του υποθαλάσσιου χάρτη, όπως αναφέρθηκε στον «Φ» από τον Δήμο, που παραχώρησε εντυπωσιακές φωτογραφίες από τα σημεία κατάδυσης, είναι να συστήσει οργανωμένα στο κοινό έναν διαφορετικό Πρωταρά. Για κάθε σημείο παρουσιάζονται το βάθος, η τοποθεσία, ο βαθμός δυσκολίας, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του βυθού και όσα αξίζει να προσέξει ένας δύτης. Ταυτόχρονα, ενσωματώνονται κωδικοί QR για εύκολο εντοπισμό των τοποθεσιών.

Τον ίδιο σκοπό έχει και η έκδοση ενός ιδιαίτερου λευκώματος για τη θαλάσσια πανίδα και χλωρίδα της περιοχής με την ονομασία The Marine Jewels of Protaras (μεταφ. Τα Θαλάσσια Διαμάντια του Πρωταρά), σε συνεργασία με τον καταξιωμένο υποβρύχιο φωτογράφο Σάκη Λαζαρίδη.

Τα 12 σημεία του Καταδυτικού Οδηγού

1. Cyclops Cave: Η Σπηλιά του Κύκλωπα βρίσκεται κοντά στον Κόννο, σε βάθος περίπου 40 μέτρων και απευθύνεται σε έμπειρους δύτες. Το υποθαλάσσιο ανάγλυφο χαρακτηρίζεται από απότομους βραχώδεις σχηματισμούς, καμάρες, ογκόλιθους και σπηλαιώδη περάσματα.

2. Octopus Reef: Ο βυθός του είναι πλούσιος σε ζωή, με αμμώδη κανάλια, βραχώδεις σχηματισμούς και λιβάδια θαλάσσιας βλάστησης. Φτάνει σε βάθος περίπου 30 μέτρων και αποτελεί περιοχή όπου μπορεί κάποιος να εντοπίσει χταπόδια.

3. Queen‘s Baths (μεταφ. Λουτρά της Βασίλισσας): Με μόλις περίπου 10 μέτρα βάθος, αποτελεί μία από τις πιο προσιτές επιλογές, αφού απευθύνεται και σε όσους επιλέγουν snorkeling. Ξεχωρίζει για τα υποθαλάσσια κατάλοιπα και τον «ρωμαϊκό τοίχο».

4. Klavdia – The Trench:Πρόκειται για μια παράκτια κατάδυση, νότια του Green Bay, που φτάνει περίπου στα 25 μέτρα. Το όνομά του οφείλεται στη μορφολογία του βυθού, ο οποίος θυμίζει υποθαλάσσια τάφρο με βαθμιαία κάθοδο.

5. Green Bay Blue Hole: Χαρακτηρίζεται ως μία από τις πιο ατμοσφαιρικές καταδύσεις της περιοχής. Με μέγιστο βάθος τα 18 μέτρα, συνδυάζει περάσματα ανάμεσα σε βράχους, μικρές σπηλιές και μια μεγαλύτερη υποθαλάσσια κοιλότητα.

6. Green Bay: Είναι ίσως το πιο αναγνωρίσιμο καταδυτικό σημείο του Πρωταρά, αφού αποτελεί σημείο αναφοράς για όσους γνωρίζουν την περιοχή. Εδώ βρίσκονται τα γνωστά υποθαλάσσια αγάλματα, ενώ η παρουσία χελώνων ενισχύει την εμπειρία της κατάδυσης. Υπάρχουν, επίσης, αρχαία θραύσματα αμφορέων ενσωματωμένα στον ύφαλο, υπενθυμίζοντας τη μακρά ιστορική διαδρομή της ακτογραμμής.

7. De Costa Bay: Πρόκειται γιαένας προστατευμένο, ήρεμο, όρμο με μέγιστο βάθος τα 20 μέτρα. Τα υποθαλάσσια λιβάδια Ποσειδωνίας δημιουργούν έναν σημαντικό βιότοπο, ενώ χελώνες, χταπόδια, κοπάδια ψαριών και άλλοι θαλάσσιοι οργανισμοί συμπληρώνουν την εικόνα.

8. Artificial Reef – Golden Coast: Ανάμεσα στο Green Bay και το Blue Hole βρίσκεται ένας τεχνητός ύφαλος που φτάνει περίπου στα 24 μέτρα. Υποθαλάσσια γλυπτά, κεραμικά θραύσματα και τεχνητές δομές έχουν δημιουργήσει ένα ιδιαίτερο περιβάλλον, το οποίο σταδιακά λειτουργεί ως καταφύγιο για τη θαλάσσια ζωή.

9. Nemesis Wreck: Από τα σημαντικότερα ναυάγια της περιοχής είναι το Nemesis III, πρώην γαλλικό αλιευτικό σκάφος που κατασκευάστηκε το 1956 και βυθίστηκε σε βάθος περίπου 26 μέτρων τον Δεκέμβριο του 2013, στο πλαίσιο των ενεργειών για δημιουργία τεχνητού υφάλου κοντά στην Περνέρα.

10. Liberty Wreck: Σε μικρή απόσταση συναντά κάποιος και το ναυάγιο Liberty, που βρίσκεται σε βάθος 28 μέτρων. Το ναυάγιο παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της δομής και της θαλάσσιας ζωής που έχει αναπτυχθεί γύρω του.

11. The Cross – Artificial Reef: Ανάμεσα στα δύο ναυάγια βρίσκεται ένα από τα πιο ασυνήθιστα υποθαλάσσια σημεία της περιοχής. Σε βάθος περίπου 24 μέτρων έχουν τοποθετηθεί ένας σταυρός ύψους δύο μέτρων στη μνήμη του Ρώσου εξερευνητή και θαλασσοπόρου Fyodor Konyukhov, καθώς και ένα άγαλμα της Παναγίας.

12. Kapparis Hidden Spots: Η καταδυτική διαδρομή του Οδηγού ολοκληρώνεται στην περιοχή Κάππαρη, όπου υπάρχουν μικροί προστατευμένοι όρμοι και βραχώδεις σχηματισμοί. Θαλάσσια βλάστηση, χταπόδια και χελώνες συνθέτουν μια διαφορετική εμπειρία στο βορειότερο τμήμα της Ριβιέρας του Πρωταρά.