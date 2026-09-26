Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Στην ενίσχυση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας με την αγορά υπηρεσιών από τον ιδιωτικό τομέα προχωρεί το Υπουργείο Υγείας, ώστε οι ιατροδικαστές να μπορούν να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της Αστυνομίας.

Παράλληλα, αλλάζει το πρωτόκολλο ανταπόκρισης σε αστυνομικής φύσης υποθέσεις, ενώ ανοίγουν και τα νεκροτομεία των άλλων πόλεων ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες. Οι αποφάσεις αυτές λήφθηκαν σε σύσκεψη στο Υπουργείο Δικαιοσύνης μεταξύ του υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστα Φυτιρή και του υπουργού Υγείας, Νεόφυτου Χαραλαμπίδη στην παρουσία της επιτρόπου Νομοθεσίας, Σοφίας Κλεόπα Χατζηκυριάκου. Στη σύσκεψη εξετάστηκε σειρά προβλημάτων που αφορούσαν τη μεταφορά και εξέταση κρατουμένων στα δημόσια νοσηλευτήρια, τη διαχείριση ψυχιατρικών περιστατικών και την αναβάθμιση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Ειδικά για την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, αποφασίστηκε η ενίσχυση της στελέχωσής της, καθώς και η αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες για την κάλυψη των αναγκών που υπάρχουν. Παράλληλα, θα επικαιροποιηθεί και θα εκσυγχρονιστεί το πρωτόκολλο ενεργειών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και θα διαβιβαστεί στην Αστυνομία, ώστε να καθορίζονται με σαφήνεια οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται και οι περιπτώσεις κατά τις οποίες απαιτείται η παρουσία ή η συνδρομή ιατροδικαστή. Ικανοποιήθηκε αίτημα της Αστυνομίας για την επαναλειτουργία νεκροτομείων και σε άλλες πόλεις, ώστε να περιοριστούν οι μεταφορές περιστατικών μόνο στη Λευκωσία. Η διαδικασία θα αρχίσει με την επαναλειτουργία του νεκροτομείου Λεμεσού και θα ακολουθήσουν σταδιακά τα υπόλοιπα για την εξυπηρέτηση μη δικανικών περιστατικών. Τα δικανικά περιστατικά θα συνεχίσουν να διεκπεραιώνονται στη Λευκωσία.

Αναφορικά με τη μεταφορά κρατουμένων στα δημόσια νοσηλευτήρια, αποφασίστηκε η δέσμευση ειδικών χώρων στάθμευσης για τα οχήματα της Αστυνομίας που τους μεταφέρουν στα ΤΑΕΠ, καθώς και η κατά προτεραιότητα εξέτασή τους. Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων κράτησης στα νοσηλευτήρια, ώστε να περιοριστούν οι καθυστερήσεις και η πολύωρη απασχόληση αστυνομικών. Για τα περιστατικά που εμπίπτουν στον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο, αποφασίστηκε η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου, ώστε να απλοποιηθούν και να καταστούν πιο λειτουργικές οι διαδικασίες μεταφοράς, παραλαβής και παράδοσης προσώπων που χρήζουν ψυχιατρικής εξέτασης ή νοσηλείας. Σήμερα, άτομα που χρήζουν νοσηλείας παραμένουν στους αστυνομικούς σταθμούς ή στα περιπολικά χωρίς φροντίδα από εξειδικευμένο προσωπικό μέχρι την έκδοση του σχετικού δικαστικού διατάγματος ή την εξεύρεση ψυχίατρου, αν αυτός έχει σχολάσει.

Ιδιαίτερη συζήτηση έγινε και για τις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διερεύνηση υποθέσεων ιατρικής αμέλειας, λόγω των δυσκολιών εξεύρεσης κατάλληλων ιατρικών λειτουργών για την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής συνδρομής. Για αντιμετώπιση του προβλήματος, το Υπουργείο Υγείας θα καταρτίσει κατάλογο ιατρικών λειτουργών, από τον οποίο η Αστυνομία θα μπορεί να επιλέγει ανάλογα με την ειδικότητα και τις ανάγκες κάθε υπόθεσης.

Συμφωνήθηκε όπως στο επόμενο διάστημα ακολουθήσει και δεύτερη διυπουργική σύσκεψη, κατά την οποία θα αξιολογηθεί η πρόοδος των ενεργειών που αποφασίστηκαν και θα οριστικοποιηθούν τα θέματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.