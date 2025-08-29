Από πολυτραυματισμό, σύμφωνα με τους ιατροδικαστές, έχασε τη ζωή του ο 80χρονος οδηγός, ο οποίος σκοτώθηκε χθες στον αυτοκινητόδρομο Λάρνακας, όταν μπήκε στο αντίθετο ρεύμα και συγκρούστηκε με ταξί.

Σε σχετική ανακοίνωση αναφέρεται ότι διενεργήθηκε στο Γ.Ν. Λευκωσίας σήμερα, 29.8.25, μεταξύ των ωρών 9:30 – 10:30, από τον ιατροδικαστή Ν. Χαραλάμπους, η νενομισμένη νεκροτομή επί της σορού του Αναστασίου Μιχαηλά, 80 ετών.

Ο θάνατός του επήλθε από πολυτραυματισμό συνεπεία τροχαίου ατυχήματος.

Η Τροχαία Λευκωσίας συνεχίζει τις εξετάσεις.