Παρά τα αυξημένα μέτρα ασφαλείας και τις διαβεβαιώσεις για εντατικοποίηση των περιπολιών, η εγκληματικότητα φαίνεται να κινείται ένα βήμα μπροστά από την Αστυνομία. Νέα βομβιστική ενέργεια τα ξημερώματα σε ανθοπωλείο στα Πολεμίδια έρχεται να προστεθεί σε μια αλυσίδα εγκληματικών επιθέσεων που σημειώνονται τους τελευταίους μήνες.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι δράστες είναι δύο άτομα τα οποία διέφυγαν με μοτοσικλέτα από την περιοχή. Στο μικροσκόπιο έχουν τεθεί διάφορα κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής, σε μια προσπάθεια να εντοπιστούν οι κινήσεις τους.

Την ίδια ώρα, η ιδιοκτήτρια σε κατάθεσή της ανέφερε ότι δεν έχει διαφορές με οποιονδήποτε και δεν υποψιάζεται κανέναν. Στο μικροσκόπιο, ωστόσο, έχουν τεθεί διάφορα σενάρια και οι έρευνες ως προς τα κίνητρα θα επεκταθούν και σε στενά συγγενικά της πρόσωπα.

Η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στη 1:30 π.μ., προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του υποστατικού, ενώ ζημιές υπέστησαν και οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από το ανθοπωλείο.

Οι εξετάσεις κατέδειξαν ότι η έκρηξη οφείλεται σε πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού χαμηλής ισχύος, ο οποίος τοποθετήθηκε στην είσοδο του υποστατικού.

Σε δηλώσεις του στη σκηνή της βομβιστικής επίθεσης, ο υπεύθυνος του ΤΑΕ Λεμεσού, Κώστας Μιχαήλ, κληθείς να απαντήσει εάν υπάρχει μαρτυρία από κλειστά κυκλώματα που καταγράφουν κινήσεις των δραστών, ανέφερε ότι υπάρχει σχετική μαρτυρία, ωστόσο δεν θέλησε να επεκταθεί περαιτέρω, ώστε να μην επηρεαστεί η διερεύνηση της υπόθεσης.

Πρόσθεσε ότι η έκρηξη οφείλεται σε πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού, ο οποίος περιείχε εκρηκτική ύλη χαμηλής ισχύος και προκάλεσε ζημιές στην είσοδο του καταστήματος και σε δύο σταθμευμένα οχήματά.

Κληθείς να απαντήσει στο γεγονός ότι πρόκειται για τη δεύτερη βομβιστική επίθεση μέσα σε λίγα 24ωρα, με δεδομένο το γεγονός ότι λαμβάνονται αυξημένα μέτρα, σημείωσε ότι «πράγματι είναι η δεύτερη βομβιστική ενέργεια σε διάστημα λίγων ημερών. Να μην ξεχνάμε όμως ότι η Αστυνομία της Λεμεσού έχει πετύχει την εξιχνίαση σοβαρών υποθέσεων το τελευταίο διάστημα, κάποιες από τις οποίες έχουν καταχωρηθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Η τελευταία υπόθεση βρίσκεται σε πολύ καλό δρόμο εξιχνίασης, κάτι που οφείλεται στη μεθοδικότητα και τον επαγγελματισμό των μελών της Αστυνομικής Διεύθυνσης Λεμεσού».

Ανάφερε ακόμη ότι έχουν γίνει και δύο συλλήψεις σε σχέση με την πρόσφατη βομβιστική ενέργεια εναντίον εστιατορίου ιδιοκτησίας του 40χρονου Ρώσου επιχειρηματία στη Λεμεσό. Τα δύο ύποπτα άτομα θα προσαχθούν σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λεμεσού, όπου θα ζητηθεί η προσωποκράτησή τους για διερεύνηση της υπόθεσης.