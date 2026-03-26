Εκκωφαντική έκρηξη αναστάτωσε τα ξημερώματα την περιοχή των Κάτω Πολεμιδιών στη Λεμεσό, όταν άγνωστοι ανατίναξαν ανθοπωλείο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη σημειώθηκε γύρω στη 1:30 π.μ., προκαλώντας αναστάτωση στους κατοίκους της περιοχής. Από την έκρηξη προκλήθηκαν εκτεταμένες ζημιές στην πρόσοψη του υποστατικού, ενώ ζημιές υπέστησαν και οχήματα που βρίσκονταν σταθμευμένα έξω από το ανθοπωλείο.

Οι προκαταρκτικές εξετάσεις κατέδειξαν ότι η έκρηξη οφείλεται σε πυροδότηση αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού χαμηλής ισχύος, ο οποίος τοποθετήθηκε στην είσοδο του υποστατικού. Στο σημείο έσπευσαν μέλη της Αστυνομίας για εξετάσει και απέκλεισαν τη σκηνή, με το ΤΑΕ Λεμεσού να διερευνά την υπόθεση. Οι Αρχές εξετάζουν κλειστά κυκλώματα παρακολούθησης της περιοχής.