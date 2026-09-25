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Σοβαρά προβλήματα με τους ιατροδικαστές αλλά και τη νοσηλεία των ψυχιατρικά ασθενών αντιμετωπίζει η Αστυνομία με αποτέλεσμα να καθυστερεί η εξέταση υποθέσεων και άνθρωποι αντί νοσηλείας να βρίσκονται σε περιπολικά εν αναμονή ιατρού.

Τα ζητήματα αυτά θα τεθούν εκ νέου σήμερα σε σύσκεψη των υπουργών Δικαιοσύνης και Υγείας ως συνέχεια άλλης πρόσφατης συνάντησης στην οποία άνοιξε η συζήτηση για τις επιπτώσεις που προκύπτουν από το ισχύον καθεστώς.

Η Αστυνομία και κατ’ επέκταση το Υπουργείο Δικαιοσύνης, ζητεί τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας περί Θανατικών Ανακριτών, αφού ο υφιστάμενος κρίνεται ότι δεν ρυθμίζει συνολικά τις αυτοψίες, τις νεκροτομές και τις ιατροδικαστικές εξετάσεις προσώπων θυμάτων εγκληματικών ενεργειών.

Σοβαρά προβλήματα προκύπτουν και από τη μη λειτουργία των νεκροτομείων σε επαρχιακά νοσοκομεία, αφού μόνο αυτό της Λευκωσίας χρησιμοποιείται. Η πρακτική αυτή από τους ιατροδικαστές, επιβάλλει τη μεταφορά σορών, προκαλεί ταλαιπωρία στους συγγενείς και δημιουργεί κίνδυνο αλλοίωσης επιστημονικών ευρημάτων.

Ζητείται η επαναλειτουργία των νεκροτομείων στις επαρχίες, κατά προτεραιότητα του νεκροτομείου Λεμεσού, και καθορισμός χρονοδιαγράμματος για Λάρνακα, Πάφο και Αμμόχωστο.

Οξύ ζήτημα προκύπτει με τη μεταφορά σορών η οποία σήμερα διενεργείται από την Αστυνομία χωρίς πάντοτε να διαθέτει κατάλληλα οχήματα, εξοπλισμό και εκπαίδευση.

Ζητείται όπως καθοριστεί αρμόδιος φορέας για τη μεταφορά και διάθεση κατάλληλων οχημάτων, εξοπλισμού και εκπαιδευμένου προσωπικού.

Ένα άλλο ζήτημα αφορά στην παρουσία ιατροδικαστών στις σκηνές, αφού τώρα παρατηρούνται περιστατικά κατά τα οποία δεν υπάρχει παρουσία ιατροδικαστή στη σκηνή, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται δυσκολίες στην ορθή διερεύνηση. Ζητείται επίσης όπως ξεκαθαριστεί πότε επιβάλλεται η παρουσία δεύτερου ιατροδικαστή σε σκηνές και για το σκοπό αυτό να ετοιμαστεί πρωτόκολλο.

Η Αστυνομία εγείρει και ζήτημα καθυστέρησης στις νεκροτομές αφού κάτι τέτοιο επηρεάζει την έγκαιρη διερεύνηση των υποθέσεων. Γι’ αυτό και ζητείται ο καθορισμός χρονικών ορίων για τη διενέργεια νεκροτομών, την έκδοση των προκαταρκτικών και τελικών ιατροδικαστικών εκθέσεων. Όσον αφορά στη διαδικασία ανταλλαγής φωτογραφιών από νεκροψίες, ζητείται η δημιουργία ασφαλούς ηλεκτρονικής πλατφόρμας και απαγόρευση της αποστολής υπηρεσιακού υλικού μέσω προσωπικών κινητών τηλεφώνων (κάτι που είχε παρατηρηθεί στο παρελθόν).

Τέλος τίθεται ζήτημα κατά πόσο το υφιστάμενο διοικητικό μοντέλο εξασφαλίζει την αναγκαία λειτουργική αυτονομία και αποτελεσματικότητα. Υπάρχει εισήγηση για δημιουργία αυτόνομης Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Ένα άλλο ανθρωπιστικό ζήτημα που βρίσκεται στο τραπέζι αφορά στην υποχρεωτική νοσηλεία προσώπων. Έχει αποφασιστεί η αλλαγή της νομοθεσίας, αφού σήμερα ένα και μόνο πρόσωπο δικαιούται να θέσει υπό ψυχιατρική νοσηλεία συγγενή του σε πρώτο βαθμό. Υπάρχει αίτημα από την Αστυνομία όπως η διαδικασία έκδοσης διατάγματος υποχρεωτικής νοσηλείας να γίνεται με ταχύτερη διαδικασία αφού τώρα ταλαιπωρούνται ασθενείς, αστυνομικοί και συγγενείς.

Άλλο ζήτημα είναι η διαδικασία που εφαρμόζεται σήμερα για την υποχρεωτική νοσηλεία ενός ατόμου. Τώρα απαιτούνται συνεχείς μετακινήσεις ασθενών και αστυνομικών μεταξύ επαρχιών, νοσοκομείων, δικαστηρίων και του Νοσοκομείου Αθαλάσσας. Για κάθε περιστατικό απασχολούνται συνήθως δύο αστυνομικοί για πολλές ώρες.

Έχει διαπιστωθεί επίσης ότι δεν υπάρχουν κατάλληλες δομές σε όλες τις επαρχίες για την άμεση διαχείριση σοβαρών ψυχιατρικών περιστατικών. Γι’ αυτό και υπάρχει εισήγηση της Αστυνομίας για τη δημιουργία μονάδων ταχείας παρέμβασης σε όλες τις επαρχίες, υπό την ευθύνη των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας και με εκπαιδευμένο προσωπικό.

Μια άλλη πτυχή που δεν τιμά κανέναν είναι η διαπίστωση ότι πρόσωπα που έχουν κριθεί ότι χρήζουν υποχρεωτικής νοσηλείας παραμένουν σε αστυνομικούς σταθμούς μέχρι την έκδοση του σχετικού διατάγματος, χωρίς ιατρική και νοσηλευτική φροντίδα. Ζητείται εκ μέρους της Αστυνομίας ο καθορισμός ασφαλών και κατάλληλα στελεχωμένων χώρων προσωρινής παραμονής υπό την ευθύνη των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Επίσης σήμερα η Αστυνομία αναλαμβάνει καθήκοντα ψυχιατρικής και νοσηλευτικής διαχείρισης που δεν εμπίπτουν στα καθήκοντά της, γι’ αυτό και ζητείται σαφής καθορισμός ότι οι Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας αναλαμβάνουν την ιατρική και νοσηλευτική διαχείριση, ενώ η Αστυνομία περιορίζεται στην ασφάλεια, στην τήρηση της τάξης και στην εκτέλεση των διαταγμάτων.