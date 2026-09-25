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Σειρά μέτρων για την αντιμετώπιση προβλημάτων, που αφορούν τη μεταφορά και εξέταση κρατουμένων στα δημόσια νοσηλευτήρια, τη διαχείριση ψυχιατρικών περιστατικών, καθώς και τη λειτουργία της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας, αποφασίστηκε κατά τη σημερινή διυπουργική σύσκεψη των Υπουργών Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Υγείας, Κώστα Φυτιρή και Νεόφυτου Χαραλαμπίδη, στην παρουσία της Επιτρόπου Νομοθεσίας Σοφίας Κλεόπα Χατζηκυριάκου.

Σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση, μεταξύ άλλων, αποφασίστηκε η δημιουργία ειδικών διευθετήσεων στα ΤΑΕΠ για την εξυπηρέτηση κρατουμένων, η τροποποίηση του νομοθετικού πλαισίου για τα ψυχιατρικά περιστατικά, η ενίσχυση της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και η σταδιακή επαναλειτουργία νεκροτομείων εκτός Λευκωσίας.

Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά κρατουμένων στα δημόσια νοσηλευτήρια, αποφασίστηκε η δέσμευση ειδικών χώρων στάθμευσης για τα οχήματα της Αστυνομίας που τους μεταφέρουν στα ΤΑΕΠ, καθώς και η κατά προτεραιότητα εξέτασή τους.

Παράλληλα, προωθείται η δημιουργία κατάλληλα διαμορφωμένων χώρων κράτησης στα νοσηλευτήρια, με στόχο τον περιορισμό των καθυστερήσεων και της πολύωρης απασχόλησης μελών της Αστυνομίας κατά τη διαδικασία εξέτασης κρατουμένων.

Σε σχέση με τα περιστατικά που εμπίπτουν στον περί Ψυχιατρικής Νοσηλείας Νόμο, αποφασίστηκε η τροποποίηση του σχετικού νομοθετικού πλαισίου, ώστε να απλοποιηθούν και να καταστούν πιο λειτουργικές οι διαδικασίες μεταφοράς, παραλαβής και παράδοσης προσώπων που χρήζουν ψυχιατρικής εξέτασης ή νοσηλείας.

Σε ό,τι αφορά την Ιατροδικαστική Υπηρεσία, αποφασίστηκε η ενίσχυση της στελέχωσής της, καθώς και η αγορά υπηρεσιών από εξωτερικούς συνεργάτες, προκειμένου να καλυφθούν οι υφιστάμενες ανάγκες.

Παράλληλα, θα επικαιροποιηθεί και θα εκσυγχρονιστεί το πρωτόκολλο ενεργειών της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και θα διαβιβαστεί στην Αστυνομία, ώστε να καθορίζονται με σαφήνεια οι διαδικασίες που θα πρέπει να ακολουθούνται, καθώς και οι περιπτώσεις στις οποίες απαιτείται η παρουσία ή η συνδρομή ιατροδικαστή.

Στη σύσκεψη δόθηκαν, επίσης, οδηγίες για την επαναλειτουργία νεκροτομείων και σε άλλες πόλεις, με στόχο να περιοριστούν οι μεταφορές περιστατικών στη Λευκωσία.

Η διαδικασία θα αρχίσει με την επαναλειτουργία του νεκροτομείου Λεμεσού και θα ακολουθήσει σταδιακά η επαναλειτουργία και άλλων νεκροτομείων, για την εξυπηρέτηση μη δικανικών περιστατικών. Τα δικανικά περιστατικά θα συνεχίσουν να διεκπεραιώνονται στη Λευκωσία.

Η συζήτηση επικεντρώθηκε και στις καθυστερήσεις που παρατηρούνται στη διερεύνηση υποθέσεων ιατρικής αμέλειας, λόγω δυσκολιών στην εξεύρεση κατάλληλων ιατρικών λειτουργών για την παροχή εξειδικευμένης επιστημονικής συνδρομής.

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, το Υπουργείο Υγείας θα καταρτίσει κατάλογο ιατρικών λειτουργών, από τον οποίο η Αστυνομία θα μπορεί να επιλέγει, ανάλογα με την ειδικότητα και τις ανάγκες κάθε υπόθεσης.

Στη σημερινή σύσκεψη συμμετείχαν υπηρεσιακοί λειτουργοί των Υπουργείων Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως και Υγείας, του ΟΚΥπΥ, καθώς και εκπρόσωποι της ηγεσίας της Αστυνομίας.

Συμφωνήθηκε, επίσης, όπως το επόμενο διάστημα πραγματοποιηθεί δεύτερη διυπουργική σύσκεψη, κατά την οποία θα αξιολογηθεί η πρόοδος στην υλοποίηση των αποφάσεων που λήφθηκαν και θα οριστικοποιηθούν τα ζητήματα που παραμένουν σε εκκρεμότητα.

ΚΥΠΕ