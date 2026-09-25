Δες περισσότερα άρθρα του philenews όταν αναζητάς ειδήσεις στην Google Add philenews.com on Google

Η Κύπρος περιλαμβάνεται στα 18 κράτη μέλη που δεν κοινοποίησαν πλήρη μεταφορά βασικών διατάξεων της 6ης Οδηγίας κατά της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (Οδηγία (ΕΕ) 2024/1640), σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την Παρασκευή, με την Κομισιόν να εκκινεί διαδικασία επί παραβάσει, στέλνοντας προειδοποιητική επιστολή στα κράτη μέλη.

Οι διατάξεις αυτές αφορούν την πρόσβαση αρμόδιων αρχών, φορέων αυτορρύθμισης, υπόχρεων οντοτήτων αλλά και προσώπων με έννομο συμφέρον σε μητρώα πραγματικών δικαιούχων. Η 6η Οδηγία AML εστιάζει κυρίως σε οργανωτικά και θεσμικά ζητήματα του προληπτικού πλαισίου κατά της νομιμοποίησης εσόδων, με στόχο την αντιμετώπιση αδυναμιών στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της Ένωσης και τη συνεπή εφαρμογή των σχετικών κανόνων από όλα τα κράτη μέλη. Η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι η εμπιστοσύνη επενδυτών και κοινού στις χρηματοπιστωτικές αγορές εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από ακριβές σύστημα δημοσιοποίησης που διασφαλίζει διαφάνεια στις δομές πραγματικής ιδιοκτησίας και ελέγχου εταιρειών.

Η προθεσμία για τη μεταφορά των άρθρων 11, 12, 13 και 15 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 έληξε στις 10 Ιουλίου 2026. Η Κύπρος καθώς και η Αυστρία, το Βέλγιο, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Γερμανία, η Εσθονία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Γαλλία, η Κροατία, η Λιθουανία, το Λουξεμβούργο, η Ολλανδία, η Πολωνία, η Πορτογαλία, η Ρουμανία και η Φινλανδία, έχουν πλέον δύο μήνες να ολοκληρώσουν τη μεταφορά και να ενημερώσουν την Επιτροπή.

ΚΥΠΕ