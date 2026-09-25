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Προειδοποιητική επιστολή στην Κύπρο και σε άλλα 25 κράτη μέλη απέστειλε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καθώς δεν κοινοποίησαν την πλήρη μεταφορά στην εθνική τους νομοθεσία της αναθεωρημένης Οδηγίας για την αγορά υδρογόνου και απανθρακοποιημένου αερίου.

Τα 26 κράτη έχουν πλέον δύο μήνες για να απαντήσουν και να ολοκληρώσουν τη μεταφορά. Εάν δεν συμμορφωθούν, η Κομισιόν μπορεί να προχωρήσει στην έκδοση αιτιολογημένης γνώμης.

Η προθεσμία για τη μεταφορά της Οδηγίας (ΕΕ) 2024/1788 έληξε στις 5 Αυγούστου 2026, με την Ιταλία να είναι το μοναδικό κράτος μέλος που κοινοποίησε στην Επιτροπή την πλήρη μεταφορά της.

Τι προβλέπει η Οδηγία

Η Οδηγία εγκρίθηκε το 2024, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής δέσμης για το υδρογόνο και τα απανθρακοποιημένα αέρια. Επικαιροποιεί τους κανόνες της αγοράς φυσικού αερίου και θεσπίζει νέο ρυθμιστικό πλαίσιο για ειδικές υποδομές υδρογόνου.

Στόχος είναι να διευκολυνθεί η διείσδυση ανανεώσιμων αερίων και αερίων χαμηλών εκπομπών, διασφαλίζοντας παράλληλα την ασφάλεια του εφοδιασμού και την πρόσβαση σε οικονομικά προσιτή ενέργεια.

Πηγή: ΚΥΠΕ