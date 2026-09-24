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Την αξιοποίηση τεχνογνωσίας για την ανάπτυξη εφαρμογών πράσινου υδρογόνου στην Κύπρο επιδιώκει η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων (ΟΕΒ), μέσω της συμμετοχής της στο ευρωπαϊκό έργο TRIERES. Το έργο επικεντρώνεται στη δημιουργία Κοιλάδας Πράσινου Υδρογόνου στην Ελλάδα, με δυνατότητα παραγωγής 2.410 τόνων ετησίως.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΟΕΒ, στόχος είναι να μεταφερθούν στην Κύπρο η εμπειρία και οι καλές πρακτικές του έργου και να εξεταστεί πώς μπορούν να προσαρμοστούν στις συνθήκες και στις ανάγκες της κυπριακής οικονομίας.

Συνεργασία 26 εταίρων από πέντε χώρες

Το TRIERES είναι το πρώτο συγχρηματοδοτούμενο έργο ανάπτυξης Κοιλάδας Υδρογόνου στο οποίο συμμετέχει η Κύπρος μέσω της ΟΕΒ. Υλοποιείται από 26 εταίρους από πέντε χώρες, με τη στήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Clean Hydrogen Partnership.

Στην κοινοπραξία συμμετέχουν επιχειρήσεις, ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα, δημόσιοι οργανισμοί και φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Η ΟΕΒ συνεργάζεται με τον Σύνδεσμο Υδρογόνου Κύπρου, ο οποίος είναι μέλος της, και ευρωπαϊκούς εταίρους για την ανάπτυξη και αξιοποίηση του πράσινου υδρογόνου.

Συνάντηση των εταίρων στην Αγία Νάπα

Στο πλαίσιο του έργου, η ΟΕΒ φιλοξένησε στις 22 Σεπτεμβρίου 2026, στο Μουσείο Θάλασσα στην Αγία Νάπα, την εναρκτήρια εκδήλωση της ετήσιας συνάντησης των εταίρων του TRIERES.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο Υπουργός Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας, Μιχάλης Δαμιανός, ο Δήμαρχος Αγίας Νάπας, Χρίστος Ζαννέττου, και ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Υδρογόνου Κύπρου, Μάκης Κετώνης.

Παρευρέθηκαν επίσης εκπρόσωποι των εταίρων του έργου, καθώς και επιχειρήσεων και οργανισμών που δραστηριοποιούνται στον τομέα του υδρογόνου.

Η ΟΕΒ αναφέρει ότι θα συνεχίσει να στηρίζει τη διαμόρφωση προϋποθέσεων για την ανάπτυξη της οικονομίας του υδρογόνου στην Κύπρο, με στόχο την ενεργειακή μετάβαση και τη δημιουργία ευκαιριών για επενδύσεις, καινοτομία και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των κυπριακών επιχειρήσεων.