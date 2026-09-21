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Η Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων ενημέρωσε ότι σε συνεδρίαση που πραγματοποιήθηκε στις 17/9/2026, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΕΒ ομόφωνα ενέκρινε πρόταση της Εκτελεστικής Επιτροπής για προαγωγή της Λένας Παναγιώτου στη θέση της Αναπληρώτριας Γενικής Διευθύντριας της Οργάνωσης, με ισχύ από 1/1/2027.

Η Λένα Παναγιώτου προσλήφθηκε ως Λειτουργός στο Τμήμα Εργασιακών Σχέσεων & Κοινωνικής Πολιτικής της ΟΕΒ το 2004, το 2017 προήχθη στη θέση της Διευθύντριας του Τμήματος και από τον Ιανουάριο του 2024 στη θέση της Βοηθού Γενικής Διευθύντριας. Είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής Λευκωσίας και κάτοχος πτυχίου Νομικής και μεταπτυχιακού στις Διεθνείς Σχέσεις από το Leeds University.

Τα συγχαρητήριά μας στη Λένα για τη νέα ανέλιξή της. Με την ελπίδα ότι η αναβάθμιση των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων της δεν θα περιορίσουν τις παρεμβάσεις της στις εκδόσεις του Οικονομικού Φιλελευθέρου! Εδώ που τα λέμε, πάει λίγος καιρός να φιλοξενήσουμε ανάλυσή της.

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