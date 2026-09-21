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Οι σχέσεις της ΡΑΕΚ με τον ΑΔΜΗΕ, ως φορέα υλοποίησης της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου – Ελλάδας, ήταν τα τελευταία τρία χρόνια τεταμένες.

Από αυτή την στήλη είχαμε γράψει μερικές φορές πως αν δεν βρισκόταν κάποιος στην Ελλάδα να τραβήξει λίγο τα γκέμια του ΑΔΜΗΕ δεν θα μας έβγαινε σε καλό αυτή η ιστορία.

Η υπόθεση με το καλώδιο απείλησε με διασάλευση τις σχέσεις των κυβερνήσεων Κύπρου και Ελλάδας. Είχε σημαντικό μερίδιο ευθύνης η κυπριακή πλευρά, αλλά είχε και ο ΑΔΜΗΕ. Ο οποίος δυσκολέφθηκε και καθυστέρησε πάρα πολύ να καταλάβει πως η υπόθεση καλώδιο ήταν παντελώς άγνωστο θέμα όχι μόνο για την πλειοψηφία της κοινής γνώμης αλλά ακόμα και για την πολιτική ηγεσία. Είχαν μεσάνυχτα και ο ΑΔΜΗΕ εννοούσε να τους μιλά λες και ξημεροβραδιάζονταν με το CBCA και τις ρυθμιστικές αποφάσεις αγκαλιά.

Χωρίς να βάζω το χέρι στη φωτιά, πιστεύω πως η διαχείριση της αντιπαλότητας με τρόπο ώστε να αποφευχθούν ρεζιλέματα σε διεθνές επίπεδο ήταν πιο πολύ επιτυχία της ελληνικής κυβέρνησης και προσωπικά του πρωθυπουργού Μητσοτάκη.

Σήμερα που μιλάμε, στην Κύπρο υποτίθεται περιμένουμε να τελειώσει η ΕΤΕπ (Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων) τη μελέτη επικαιροποίησης για τη διασύνδεση. Στην πραγματικότητα, η ΕΤΕπ απλώς θα μελετήσει κατά πόσο ο ΑΔΜΗΕ και ο Γάλλος συνέταιρός του είναι σε θέση να αποπληρώσουν το δάνειο του ενός δισεκατομμυρίου ευρώ που ζήτησαν.

Η μελέτη θα είναι χρήσιμη και για την Κύπρο και για όλους μας, αν ποτέ δημοσιοποιηθεί και τη διαβάσουμε. Αλλά δεν είναι την ωφελιμότητα για τη χώρα που θα ψάξει, κατά προτεραιότητα, αλλά τη βιωσιμότητα του έργου για τους επενδυτές και το ίδιο το ταμείο της ΕΤΕπ.

Η κυπριακή Κυβέρνηση γνωστοποίησε πριν μερικές μέρες, διά στόματος του Προέδρου, ότι τα χρωστούμενα του κράτους προς τον ΑΔΜΗΕ (δύο δόσεις των 25 εκατ. και πάμε ολοταχώς για την τρίτη) θα δοθούν όταν εκδοθεί η navtex από το ελληνικό κράτος για τη βυθοσκόπηση.

Δηλαδή, αν σε 15 μέρες ή 25 εκδοθεί η navtex, θα αρχίσει να υλοποιείται η συμφωνία του 2024. Που έπρεπε να υλοποιείται από τον Γενάρη του ’25.

Αφού όμως θα υλοποιείται η συμφωνία και θα προχωρούν οι μετρήσεις (θυμίζω πως περίπου 500 χιλιόμετρα από τα 900 του καλωδίου έχουν ήδη κατασκευαστεί από τη Nexans), τι νόημα έχει αυτή η μελέτη; Ξέρουμε τι γίνεται συνήθως με τις μελέτες. Ακόμα και αν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι μέσα στον Δεκέμβριο θα είναι έτοιμη, συνήθως η ανάγνωση και αξιολόγηση παίρνει μήνες. Και δεν θα μιλάμε για μια οποιαδήποτε μελέτη. Σε αυτή την περίπτωση, η μελέτη θα πρέπει να γίνει σενάρια και τα σενάρια θα πρέπει να φωτογραφίζουν την επιβάρυνση των Κυπρίων καταναλωτών ρεύματος σε βάθος χρόνου. Για να κρίνει το Υπουργείο Οικονομικών αν μιλούμε για συμφέρουσα συνθήκη για την Κύπρο, σε βάθος χρόνου.

Όμως, μέχρι να τελειώσει η μελέτη και μέχρι να αξιολογηθεί από το ΥΠΟΙΚ και να υπολογιστούν έσοδα – έξοδα και χρεώσεις ανά κιλοβατώρα, το έργο θα προχωρεί και τα έξοδα που πρέπει να αποπληρώσουμε θα αυξάνονται. Θυμίζω αυτό που είπαμε μόλις ανωτέρω: Η Κύπρος θα υλοποιήσει τη συμφωνία πλαίσιο με την ελληνική κυβέρνηση μόλις αυτή εκδώσει navtex.

Κάτι δεν κάθεται καλά, δεν συμφωνείτε;

Εν πάση περιπτώσει, έστω και τώρα ο ΑΔΜΗΕ οφείλει να συνεργαστεί με ειλικρίνεια και καλή πίστη με τη ΡΑΕΚ. Ομοίως και η γαλλική Meridiam, αφού απέκτησε το 66% των μετοχών του GSI.

Και υπάρχει ένας ξεκάθαρος τρόπος να αποδείξουν αυτή την πρόθεση ο ΑΔΜΗΕ και η Meridiam: Να απαντήσουν ξεκάθαρα και δεσμευτικά στην επιστολή – ερωτηματολόγιο που έλαβαν από τη ΡΑΕΚ και τη ΡΑΑΕΥ. Ενόσω καθυστερούν, δεν στέλνουν θετικά μηνύματα. Και δεν είναι η πρώτη φορά, σε ό,τι αφορά τον ΑΔΜΗΕ.