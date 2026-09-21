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Σε τροχιά νέων αυξήσεων βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων στην Κύπρο. Το διεθνές γεωπολιτικό και οικονομικό περιβάλλον εκκολάπτει συνθήκες για την ανοδική αυτή τάση. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη εκτόξευση των τιμών στην εγχώρια αγορά φέρνει ξανά στην επιφάνεια ένα ακόμη πιο ανησυχητικό φαινόμενο: τις κερδοσκοπικές πρακτικές που βρίσκουν πρόσφορο έδαφος στον τόπο μας σε κάθε ευκαιρία και με κάθε αφορμή.

Η ρευστότητα των διεθνών αγορών, που προκαλείται από εξελίξεις και γεγονότα, χρησιμοποιείται συχνά ως πρόσχημα για την εξυπηρέτηση πρόσθετων κερδοσκοπικών επιδιώξεων. Ενώ οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές μετακυλίονται σχεδόν αστραπιαία στις αντλίες, οι όποιες μειώσεις παρατηρούνται διεθνώς φαίνεται να εγκλωβίζονται στα γρανάζια χρονοβόρων διαδικασιών και στο τέλος να καταχωνιάζονται. Αυτή η ασυμμετρία δημιουργεί εύλογες υπόνοιες για φαινόμενα αισχροκέρδειας, τα οποία σε ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να οργιάζουν. Το αποτέλεσμα είναι η διατήρηση των τιμών σε δυσβάσταχτα επίπεδα, μετατρέποντας την ενεργειακή κρίση σε ευκαιρία πλουτισμού για όσους καραδοκούν να αδράξουν την ευκαιρία και να αποκομίσουν εύκολο κέρδος.

Είναι εδώ ακριβώς που προβάλλει η ανάγκη για ουσιαστική προστασία του απλού πολίτη και, κυρίως, των ευάλωτων ομάδων, οι οποίες αποτελούν τον αδύναμο κρίκο. Οι εκάστοτε κυβερνητικές πολιτικές επιδοτήσεων και οι μειώσεις στον φόρο κατανάλωσης αποτελούν ασφαλώς απαραίτητες ανακουφιστικές ενέσεις. Ωστόσο, η αποτελεσματικότητά τους πρέπει να αξιολογείται συνεχώς, καθώς, χωρίς μηχανισμούς αυστηρού ελέγχου, ελλοχεύει ο κίνδυνος οι κρατικές ελαφρύνσεις να μην φτάνουν αυτούσιες στο πορτοφόλι του πολίτη, αλλά να καταλήγουν σε κερδοσκοπικές τρύπες.

Πέραν, όμως, από τα μέτρα στήριξης, αναδύεται επιτακτικά το ζήτημα της θεσμικής προστασίας της κοινωνίας. Η πολιτεία οφείλει να ενεργοποιήσει αποτελεσματικούς μηχανισμούς ελέγχου και διαφάνειας στην τιμολόγηση, βάζοντας φρένο σε πρακτικές που επιβαρύνουν υπέρμετρα τους καταναλωτές και επιτρέπουν σε ορισμένους να αφαιμάξουν, με κάθε ευκαιρία, το ήδη πιεσμένο οικογενειακό εισόδημα.

Το βάρος αυτής της ανεξέλεγκτης ακρίβειας πέφτει δυσανάλογα στις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού και στα νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, για τα οποία η διακίνηση και η θέρμανση δεν αποτελούν είδος πολυτέλειας, αλλά βασικές και στοιχειώδεις ανάγκες της καθημερινότητας. Η πάταξη της κερδοσκοπίας στα καύσιμα δεν είναι πλέον μόνο οικονομικό ζήτημα. Είναι επιβεβλημένη πράξη κοινωνικής δικαιοσύνης και ουσιαστικής προστασίας του καταναλωτή.

Γιατί σε μια κοινωνία που δοκιμάζεται από την ακρίβεια, η προστασία του πολίτη δεν μπορεί να εξαντλείται στην παροχή επιδομάτων και προσωρινών ανακουφιστικών μέτρων. Οφείλει να διασφαλίζει ότι κάθε μέτρο στήριξης φτάνει πράγματι εκεί όπου προορίζεται και ότι η ενεργειακή κρίση δεν μετατρέπεται σε ευκαιρία εύκολου πλουτισμού για λίγους, εις βάρος των πολλών.