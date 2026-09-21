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Μαρτυρία που τέθηκε την περασμένη Παρασκευή ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών για την υπόθεση με τον σοβαρό τραυματισμό οπλίτη της ΕΛΔΥΚ, κάνει λόγο ξεκάθαρα για χειροβομβίδες που βρίσκονταν στις αποθήκες της Εθνικής Φρουράς και παρουσίαζαν ρωγμές.

Αναφερόμαστε στην παρτίδα χειροβομβίδων που, όπως είχε αποκαλύψει ο «Φ» το 2024, έπρεπε να αποσυρθούν περί το 2019. Αντ΄ αυτού, όχι μόνο χρησιμοποιούνταν, αλλά, όπως είχαμε σημειώσει τότε, αριθμός τους παραχωρήθηκε στην Ελληνική Δύναμη Κύπρου το 2023.

Θυμίζουμε ότι Ελλαδίτης οπλίτης σε άσκηση τον Φεβρουάριο του 2024 σε πεδίο βολής στην περιοχή Σταυροβουνίου, τραυματίστηκε σοβαρά κατά τη ρίψη χειροβομβίδας που προερχόταν από την επίδικη παρτίδα της Εθνικής Φρουράς. Υπέστη ακρωτηριασμό στη δεξιά του παλάμη, ενώ 20 μήνες αργότερα έχασε και το δεξί του μάτι.

Ο 25χρονος -σήμερα- πρώην οπλίτης, προσέφυγε στη δικαιοσύνη κατά του ελληνικού Δημοσίου διεκδικώντας αποζημιώσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ, για την ανεπανόρθωτη ζημιά που υπέστη. Την περασμένη Παρασκευή οι νομικοί του εκπρόσωποι έφεραν στο φως για πρώτη φορά λεπτομέρειες σε σχέση με τις επίδικες χειροβομβίδες.

«Αφαιρέθηκαν λόγω ρωγμών»

Η σχετική δημοσίευση της δικηγορικής εταιρείας του Κωνσταντίνου Μορτόπουλου («C. Mortopoulos & Associates Law Firm») που ανέλαβε την νομική εκπροσώπηση του 25χρονου, έγινε λίγο μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας της περασμένης Παρασκευής και είναι ιδιαιτέρως αποκαλυπτική.

Σύμφωνα με τα όσα καταγράφονται στο σχετικό δελτίο Τύπου, παρουσιάστηκε μαρτυρία ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, βάσει της οποίας η χειροβομβίδα που εξερράγη προερχόταν από την παρτίδα του 2008. Ήταν μια από τις 73 χειροβομβίδες, οι οποίες όπως είχε αποκαλύψει «Φ» το 2024, παραχωρήθηκαν στην ΕΛΔΥΚ από την Εθνική Φρουρά.

Μάλιστα, σημειώνεται ξεκάθαρα πως οι χειροβομβίδες «ελέγχθηκαν οπτικά για τυχόν ρωγμές» από έναν υπολοχαγό, κατά παραδοχή του ελληνικού Δημοσίου. Και προστίθεται πως «δύο αφαιρέθηκαν λόγω “ρωγμών”. Άλλες δύο δεν πυροδοτήθηκαν ποτέ. Και μία ακρωτηρίασε το δεξί χέρι και κατέστρεψε τα μάτια ενός Έλληνα οπλίτη». Στο δελτίο Τύπου της δικηγορικής εταιρείας αναφέρεται, ακόμη, πως υπήρξε «πρόωρη εκπυρσοκρότηση του επικρουστήρα».

Το δικαστικό Σώμα σε δικάσιμο που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή άκουσε τις θέσεις των δυο πλευρών, των δικηγόρων του 25χρονου και των εκπροσώπων του ελληνικού Δημοσίου κι επεφύλαξε την απόφασή του.

«10 χρόνια Shelf life»

Είναι ακριβώς τα πιο πάνω δεδομένα που επιβεβαιώνουν τα όσα είχαμε αποκαλύψει στις 27/2/2024 και εντείνουν τις ανησυχίες για το θέμα καταλληλόλητας κι ελέγχου στρατιωτικού υλικού της Εθνικής Φρουράς που είχαμε εγείρει.

Τότε είχαμε φέρει στο φως της δημοσιότητας λεπτομέρειες της σύμβασης με αιγυπτιακή εταιρεία για τις επίμαχες χειροβομβίδες τύπου DG 270/2. Η επίμαχη σύμβαση, ενεργοποιήθηκε τον χειμώνα του 2008 και προνοούσε την προμήθεια πέραν των 75.000 χειροβομβίδων από αιγυπτιακή εταιρεία.

Είχαν ως χρονολογία κατασκευής το 2008 και παραλήφθηκαν από την Εθνική Φρουρά τον Απρίλιο του 2009. Η σημαντική παράμετρος που είχαμε αποκαλύψει, αφορά το όριο ζωής των εν λόγω χειροβομβίδων. Σε ένα από τα εδάφια της σύμβασης αναφέρεται ξεκάθαρα ότι οι εν λόγω χειροβομβίδες είχαν εγγύηση πέντε χρόνια και «SHELF LIFE» (όριο ζωής) 10 ετών με βάση το έτος κατασκευής τους.

Το Shelf life αποδίδεται στα Ελληνικά με τον όρο «διάρκεια ζωής στο ράφι». Καθορίζει, δηλαδή, το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ένα προϊόν παραμένει κατάλληλο, ασφαλές ή αποτελεσματικό για χρήση υπό τις προβλεπόμενες συνθήκες αποθήκευσης.

Είχαμε, μάλιστα, δημοσιεύσει πληροφορίες που έφεραν την Εθνική Φρουρά να προμήθευσε με αιγυπτιακές χειροβομβίδες την Ελληνική Δύναμη Κύπρου εντός του 2023 κατόπιν αιτήματος της τελευταίας.

Μάλιστα, ο Alpha Κύπρου είχε αποκαλύψει έγγραφο στις 22/02/2024, το οποίο παρουσίαζε το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Φρουράς να απέστειλε το ακόλουθο μήνυμα σε όλους τους αρμόδιους κατά το 2016: «Σας γνωρίζεται ότι την 24η Αυγούστου 2016 κατά τη διάρκεια εκτέλεσης βολής αμυντικής χειροβομβίδας τύπου DG 270/2, αιγυπτιακής κατασκευής και προέλευσης, διαπιστώθηκε κατά τη διαδικασία τοποθέτησης του πυροκροτητή επί του κορμού της χειροβομβίδας ότι είχε φραγεί η οπή του κορμού λόγω ρευστοποίησης της εκρηκτικής ύλης. Κατόπιν των παραπάνω να αποφευχθεί η χρήση του συγκεκριμένου τύπου χειροβομβίδας».

Επανειλημμένα

Τον Φεβρουάριο του 2024, αλλά και την περασμένη Παρασκευή ο «Φ» μίλησε με αρμόδια πρόσωπα του κυπριακού στρατεύματος. Κανένας δεν αποδέχθηκε ότι υπήρξε ζήτημα στρατιωτικού υλικού, παρ΄ όλο που δεν διαψεύστηκε το δημοσίευμά μας για τις λεπτομέρειες της σύμβασης.

Είναι ενδεικτικό ότι στέλεχος του στρατεύματος που μας είχε μιλήσει στις 26/2/2024 σχολίασε ότι «το θέμα δεν είναι τόσο απλό», παραπέμποντας σε μερίδες προμηθειών στρατιωτικού υλικού στο πλαίσιο μιας σύμβασης. Ήθελε, με λίγα λόγια, να πει ότι ανεξάρτητα από το πότε υπεγράφη το συμβόλαιο για προμήθεια συγκεκριμένου υλικού, αυτό παραδίδεται σε διαφορετικές παρτίδες.

Ωστόσο, η αποκάλυψη της θέσης που παρουσιάστηκε στο Τριμελές Διοικητικό Πρωτόδικο Δικαστήριο περί ρωγμών σε χειροβομβίδες της συγκεκριμένης παρτίδας, επιβεβαιώνει τις ανησυχίες που εκφράστηκαν.

Να σημειωθεί ότι θέμα καταλληλότητας για τον συγκεκριμένο τύπο χειροβομβίδων είχε τεθεί και το 2014 όταν ο τότε εκπαιδευόμενος στην Μονάδα Υποβρύχιων Καταστροφών, Ανδρέας Δουλαππάς, έχασε το δεξί του χέρι (03.04.2014) λόγω τραυματισμού του με την ίδια ακριβώς χειροβομβίδα.

«Από τις 73, δύο αφαιρέθηκαν λόγω “ρωγμών”»

Αυτούσιο το δελτίο Τύπου των δικηγόρων του 25χρονου

Η γραπτή τοποθέτηση των νομικών εκπροσώπων του 25χρονου, όπως αυτή δημοσιοποιήθηκε την περασμένη Παρασκευή μετά την ολοκλήρωση της δικαστικής διαδικασίας, αναφέρεται σε κενά ελέγχου στρατιωτικού υλικού. Την παρουσιάζουμε αυτούσια:

«Πριν από δυόμισι χρόνια, η Εθνική Φρουρά έδωσε σε Μονάδα του Ελληνικού Στρατού που σταθμεύει στη νήσο Κύπρο εβδομήντα-τρεις αιγυπτιακές χειροβομβίδες παραγωγής 2008.

Ένα πυρομαχικό που δεν έχει εγκριθεί από το ΓΕΣ και για το οποίο δεν υπάρχει τεχνικό εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης.

Σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές του πυρομαχικού, η παρτίδα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ή να καταστραφεί εντός δέκα ετών από τη συσκευασία της, δηλαδή το 2018.

Η Εθνική Φρουρά της Κύπρου ήδη μετρούσε έναν ακρωτηριασμένο οπλίτη από πρόωρη εκπυρσοκρότηση του επικρουστήρα.

Οι εβδομήντα-τρεις χειροβομβίδες “ελέγχθηκαν οπτικά για τυχόν ρωγμές” από έναν Υπολοχαγό, και αυτό ήταν και το μόνο επιχείρημα του Δημοσίου στη συζήτηση της αγωγής που δικάστηκε σήμερα ενώπιον των Διοικητικών Δικαστών στην Αθήνα.

Από τις εβδομήντα-τρεις, δύο αφαιρέθηκαν λόγω “ρωγμών”. Άλλες δύο δεν πυροδοτήθηκαν ποτέ.

Και μία ακρωτηρίασε το δεξί χέρι και κατέστρεψε τα μάτια ενός Έλληνα οπλίτη.

Η ΕΔΕ -όπως πάντα- δεν βρήκε κανέναν υπεύθυνο.

Σε μια κοινωνία που τιμάει τον Έλληνα Στρατιώτη, η αποζημίωση για τον ακρωτηριασμό και την τύφλωση ενός 23χρονου θα έπρεπε να είναι άμεση και εξωδικαστική.

Στη δική μας κοινωνία θα περάσουν χρόνια και το Δημόσιο θα εξαντλήσει όλες τις βαθμίδες Δικαστικής κρίσης, ξοδεύοντας χρόνο του θύματος και αποστερώντας του ζωτική ποιότητα ζωής.

Η Δικαστική Εξουσία, ωστόσο, το καταφύγιο του ανίσχυρου, θα κάνει -είμαστε σίγουροι- τη δουλειά της».