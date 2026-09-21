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Η Κύπρος αποτελεί μία από τις πιο ενδιαφέρουσες περιπτώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ενώ η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με χαμηλές γεννήσεις, γήρανση και μακροπρόθεσμη πληθυσμιακή συρρίκνωση, η Κύπρος εμφανίζει μια σαφώς πιο δυναμική δημογραφική εικόνα, σύμφωνα με το περιεχόμενο της έκθεσης Key figures on Europe 2026 της Eurostat, η οποία καλύπτει ανθρώπους, κοινωνία, οικονομία και επιχειρήσεις, περιβάλλον και φυσικούς πόρους.

Αυτό δεν σημαίνει ότι η Κύπρος δεν αντιμετωπίζει προβλήματα. Σημαίνει όμως ότι, σε αρκετούς από τους βασικούς δείκτες, βρίσκεται σε διαφορετική θέση από την Ελλάδα και από χώρες της Νότιας Ευρώπης.

Η Κύπρος του 2026 είναι πιο ισχυρή από ό,τι υποδηλώνει το μέγεθός της. Με λιγότερο από ένα εκατομμύριο κατοίκους, έχει καταφέρει να δημιουργήσει οικονομία με ανάπτυξη πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, χαμηλή ανεργία, υψηλό μορφωτικό επίπεδο, σχετικά χαμηλή κοινωνική ευαλωτότητα και πολύ θετική δημογραφική δυναμική σε σύγκριση με μεγάλο μέρος της Νότιας Ευρώπης.

Σύμφωνα με την Eurostat, η χώρα βρίσκεται μπροστά σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι. Το μοντέλο που βασίζεται κυρίως στις υπηρεσίες, στον τουρισμό, στις επενδύσεις και στη διεθνή δραστηριότητα μπορεί να συνεχίσει να παράγει ανάπτυξη. Αλλά για να μετατραπεί η ανάπτυξη σε μακροχρόνια σύγκλιση με τις πλουσιότερες χώρες της Ευρώπης, χρειάζονται μεγαλύτερες επενδύσεις σε έρευνα, τεχνολογία, παραγωγικότητα, ενεργειακή ασφάλεια και παραγωγική διαφοροποίηση.

H έκθεση υποδεικνύει ότι η πιο χαρακτηριστική αντίφαση της Κύπρου είναι αυτή, έχει πολύ μορφωμένο πληθυσμό, αλλά χαμηλή επένδυση στην έρευνα και ανάπτυξη, έχει πολύ ήλιο, αλλά πολύ υψηλή ενεργειακή εξάρτηση, έχει υψηλή ανάπτυξη, αλλά μικρή παραγωγική βάση. Επομένως, το μεγάλο ερώτημα της επόμενης δεκαετίας δεν είναι εάν η Κύπρος θα συνεχίσει να αναπτύσσεται. Είναι εάν θα μπορέσει να μετατρέψει αυτή την ανάπτυξη σε υψηλότερη παραγωγικότητα, τεχνολογική ισχύ και μεγαλύτερη οικονομική ανθεκτικότητα. Να δούμε σύμφωνα με την έκθεση τα συν και τα πλην της Κύπρου:

Ισχυρά σημεία

Η οικονομική ανάπτυξη της Κύπρου βρίσκεται πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ, η ανεργία βρίσκεται σε σχετικά χαμηλό επίπεδο, ο πληθυσμός αυξάνεται και η χώρα είναι νεότερη από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Συγκεκριμένα, η Κύπρος έχει τον υψηλότερο αδρό δείκτη γεννήσεων στην ΕΕ και σχετικά με το προσδόκιμο ζωής βρίσκεται στις υψηλές ευρωπαϊκές επιδόσεις.

Η τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ένα από τα μεγαλύτερα πλεονεκτήματα της χώρας και σχετικά με τους κοινωνικούς δείκτες, ο κίνδυνος φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού είναι χαμηλότερος από τον μέσο όρο της ΕΕ. Σε σχέση με τη δημοσιονομική θέση, το δημόσιο χρέος και τα δημοσιονομικά μεγέθη είναι σχετικά ευνοϊκά.

Αδύνατα σημεία

Η Κύπρος βρίσκεται πολύ κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στην έρευνα και ανάπτυξη, Η μεταποίηση έχει πολύ μικρότερο βάρος από ό,τι στην ΕΕ και σχετικά με την ενεργειακή εξάρτηση παραμένει από τις υψηλότερες στην Ευρώπη. Στις ενεργειακές υποδομές υπάρχουν καθυστερήσεις σε αποθήκευση και διασυνδέσεις. Επίσης υπάρχει πρόωρη εγκατάλειψη της εκπαίδευσης παρά το υψηλό ποσοστό πτυχιούχων, ο δείκτης παραμένει πάνω από τον μέσο όρο.

Παρατηρείται εξάρτηση από υπηρεσίες και τουρισμό και η παραγωγική βάση χρειάζεται μεγαλύτερη διαφοροποίηση. Οι ακαθάριστες επενδύσεις παγίου κεφαλαίου αντιστοιχούσαν περίπου στο 25,2% του ΑΕΠ, έναντι 21,2% στην ΕΕ. Άρα υπάρχει σημαντική επενδυτική δραστηριότητα. Το πρόβλημα δεν είναι τόσο η απουσία επενδύσεων, είναι πού κατευθύνονται οι επενδύσεις. Το μεγάλο στοίχημα είναι να αυξηθεί το μερίδιο που κατευθύνεται σε τεχνολογία, έρευνα, καινοτομία, ενεργειακή υποδομή και παραγωγικές δραστηριότητες.

Πλούτος ανά κάτοικο

Σε όρους αγοραστικής δύναμης, το κυπριακό ΑΕΠ ανά κάτοικο βρισκόταν στο 95% του μέσου όρου της ΕΕ. Αυτό σημαίνει ότι η Κύπρος δεν βρίσκεται στις φτωχότερες οικονομίες της Ένωσης, αλλά ούτε ανήκει στην ομάδα των πλουσιότερων. Βρίσκεται πολύ κοντά στον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Η θέση αυτή είναι καλύτερη από εκείνη αρκετών χωρών της Νότιας και Ανατολικής Ευρώπης, αλλά απέχει αισθητά από το Λουξεμβούργο, την Ιρλανδία και άλλες χώρες με πολύ υψηλότερο κατά κεφαλήν εισόδημα. Η Κύπρος έχει πετύχει σημαντική βελτίωση στην απασχόληση.

Στα στοιχεία της Eurostat η ανεργία βρίσκεται κάτω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και η απόσταση από χώρες με υψηλή ανεργία, όπως η Ελλάδα και η Ισπανία, είναι μεγάλη. Αλλά η σύγκριση δεν πρέπει να σταματήσει εκεί. Η Μάλτα έχει ακόμη χαμηλότερη ανεργία, ενώ χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Τσεχία και η Πολωνία, έχουν επίσης εξαιρετικά χαμηλές επιδόσεις. Άρα η Κύπρος βρίσκεται στην καλή πλευρά της ευρωπαϊκής κατάταξης, χωρίς όμως να είναι η κορυφαία χώρα.

Αλλάζει τον δημογραφικό χάρτη της Ευρώπης

Εδώ βρίσκεται μια από τις σημαντικότερες διαφορές. Το ποσοστό του πληθυσμού ηλικίας 65 ετών και άνω στην Κύπρο ήταν περίπου 17,7%, έναντι 21,6% στην ΕΕ. Παράλληλα, οι κάτω των 15 ετών αποτελούσαν περίπου 15,3% του πληθυσμού, έναντι 14,6% στην ΕΕ. Η δημογραφική εικόνα είναι ακόμη πιο εντυπωσιακή όταν εξετάσουμε τη μακροχρόνια μεταβολή.

Μεταξύ 2005 και 2025 ο πληθυσμός της Κύπρου αυξήθηκε κατά περίπου 34%, μία από τις μεγαλύτερες αυξήσεις στην ΕΕ. Μόνο το Λουξεμβούργο και η Μάλτα κατέγραψαν μεγαλύτερη αύξηση. Και τα τελευταία στοιχεία επιβεβαιώνουν τη δυναμική, την 1η Ιανουαρίου 2026 η Κύπρος είχε μία από τις υψηλότερες θετικές μεταβολές πληθυσμού στην ΕΕ, με ρυθμό περίπου +13,7 ανά 1.000 κατοίκους.

Η Κύπρος παραμένει μία από τις μικρότερες πληθυσμιακά χώρες της ΕΕ. Το 2024 είχε περίπου 934.000 κατοίκους, δηλαδή μόλις περίπου 0,2% του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αυτό όμως που έχει σημασία δεν είναι μόνο το μέγεθος, αλλά η κατεύθυνση. Η Κύπρος έχει καταγράψει σημαντική πληθυσμιακή αύξηση τις τελευταίες δύο δεκαετίες, σε αντίθεση με την Ελλάδα, όπου η μακροχρόνια τάση είναι αρνητική. Η διαφορά αυτή συνδέεται τόσο με τις γεννήσεις όσο και —και κυρίως— με τις μεταναστευτικές ροές.

Μικρή αλλά με δυναμική η κυπριακή οικονομία

Mπορεί η οικονομία της Κύπρου να είναι μικρή σε ευρωπαϊκή κλίμακα αλλά παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική. Το συνολικό ΑΕΠ της ΕΕ ήταν €18,8 τρισ. το 2025. Η Γερμανία αντιπροσώπευε 23,8%, η Γαλλία 15,8% και η Ιταλία 12,0%. Η Κύπρος, μαζί με την Εσθονία και τη Λετονία, αντιπροσώπευε περίπου 0,2% της οικονομίας της ΕΕ.

Το 2025 το πραγματικό ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυξήθηκε κατά 1,5%. Η Κύπρος, όμως, κατέγραψε αύξηση του ρυθμού ΑΕΠ 3,8%, καταλαμβάνοντας μία από τις υψηλότερες θέσεις στην ΕΕ, πίσω μόνο από την Ιρλανδία και πολύ κοντά στη Μάλτα, η οποία σημείωσε αύξηση 4,0%. Η εικόνα συνεχίστηκε και το 2026. Στο δεύτερο τρίμηνο του έτους, το κυπριακό ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 3,3% σε ετήσια βάση, ενώ η Ελλάδα κατά 1,9% και η Ιταλία κατά 1,0%.

Η Ισπανία κινήθηκε στο 2,7%. Η διαφορά είναι σημαντική: η Κύπρος δεν βρίσκεται απλώς σε μια περίοδο οικονομικής ανάκαμψης, αλλά εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης αισθητά υψηλότερους από τον μέσο όρο της ΕΕ.

