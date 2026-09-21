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Σημαντικές αποκλίσεις στις συνθήκες διαβίωσης, το εισόδημα και τη στέγαση ανάμεσα στα μεγάλα αστικά κέντρα και την ύπαιθρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης φέρνουν στο φως τα τελευταία στοιχεία της Eurostat. Στο επίκεντρο της ανάλυσης βρίσκεται η Κύπρος, η οποία καταγράφει μερικές από τις πιο ακραίες αλλά και ιδιαίτερες τάσεις στην Ευρώπη, ιδίως στον τομέα των ακινήτων.

Τα στοιχεία της Eurostat για το 2025 σκιαγραφούν την εικόνα των συνθηκών διαβίωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση ανάλογα με τον βαθμό αστικοποίησης και εξετάζει τρεις κατηγορίες: πόλεις, κωμοπόλεις και προάστια, και αγροτικές περιοχές. Το 2025, 92,7 εκατομμύρια άνθρωποι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή περίπου 20,9% του πληθυσμού, βρίσκονταν σε κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού. Η εικόνα δεν ήταν ίδια στις τρεις κατηγορίες περιοχών. Το ποσοστό ήταν 21,4% στις αγροτικές περιοχές, 21,0% στις πόλεις και 20,4% στις κωμοπόλεις και τα προάστια.

Η Eurostat επισημαίνει ότι ο δείκτης δεν αφορά μόνο το εισόδημα. Περιλαμβάνει τρία διαφορετικά κριτήρια: τον κίνδυνο φτώχειας, τη σοβαρή υλική και κοινωνική στέρηση και τη διαβίωση σε νοικοκυριό με πολύ χαμηλή ένταση εργασίας. Στην Κύπρο, η εικόνα εντάσσεται σε αυτή την ευρωπαϊκή σύγκριση, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να παρουσιάζει η κατάσταση της κατοικίας.

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του άρθρου αφορά τις κατοικίες με περισσότερους χώρους από όσους χρειάζονται οι κάτοικοί τους, αυτό που η Eurostat ονομάζει under-occupied dwellings.

Σε επίπεδο ΕΕ, το 2025, το 33,4% του πληθυσμού ζούσε σε κατοικία που θεωρούνταν ότι υπάρχουν περισσότερα δωμάτια (κυρίως υπνοδωμάτια) από όσα χρειάζεται το συγκεκριμένο νοικοκυριό. Το ποσοστό ήταν πολύ υψηλότερο στις αγροτικές περιοχές, όπου έφτανε το 41,3%, έναντι 35,6% στις κωμοπόλεις και τα προάστια και 26,2% στις πόλεις.

Η εικόνα που προκύπτει από τα στοιχεία της Eurostat είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα για την Κύπρο στον τομέα της στέγασης. Από τη μία πλευρά, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού ζει σε κατοικίες, με περισσότερα δωμάτια (κυρίως υπνοδωμάτια) από όσα θεωρητικά χρειάζεται το νοικοκυριό που διαμένει σε αυτή, με την Κύπρο να βρίσκεται στην ομάδα των χωρών με τα υψηλότερα ποσοστά στην ΕΕ. Από την άλλη, η Κύπρος αποτελεί μία από τις λίγες χώρες όπου η υπερπληρότητα κατοικιών είναι υψηλότερη στις κωμοπόλεις και τα προάστια, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφεται στις αγροτικές περιοχές

Το 2025, το ποσοστό του αγροτικού πληθυσμού στην Κύπρο που ζούσε σε σπίτι που θεωρείται πολύ μεγάλο για τις ανάγκες των ανθρώπων που μένουν σε αυτό βρισκόταν μεταξύ 71,1% και 72,8%, μαζί με την Ιρλανδία και το Βέλγιο. Μόνο η Ολλανδία είχε υψηλότερο ποσοστό, με 73,3%.

Η εικόνα αυτή δείχνει ότι στις αγροτικές περιοχές της Κύπρου ένα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού ζει σε κατοικίες οι οποίες, με βάση τον ορισμό της Eurostat, διαθέτουν περισσότερους χώρους από αυτούς που απαιτούνται με βάση τη σύνθεση του νοικοκυριού.

Η άλλη πλευρά της στεγαστικής εικόνας είναι η υπερπληρότητα, δηλαδή η διαβίωση σε κατοικία που δεν διαθέτει τον ελάχιστο απαιτούμενο αριθμό δωματίων σε σχέση με τον αριθμό και τη σύνθεση των κατοίκων. Σε ολόκληρη την ΕΕ, το 2025, το ποσοστό υπερπληρότητας ήταν 16,8%. Στις πόλεις έφτανε το 20,4%, ενώ ήταν χαμηλότερο στις κωμοπόλεις και τα προάστια (14,8%) και στις αγροτικές περιοχές (14,2%). Η Κύπρος, ωστόσο, παρουσιάζει διαφορετική εικόνα από την πλειονότητα των κρατών-μελών. Η Eurostat αναφέρει ότι, μαζί με την Ελλάδα, αποτελεί εξαίρεση όπου η υπερπληρότητα ήταν υψηλότερη στις κωμοπόλεις και τα προάστια, ενώ το χαμηλότερο ποσοστό καταγράφηκε στις αγροτικές περιοχές.