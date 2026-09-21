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Λιακάδα αλλά και βροχές επιφυλάσσει ο καιρός, με τις εν λόγω εναλλαγές να αναμένονται και τις επόμενες ημέρες. Την περιοχή μας, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας, επηρεάζει ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει.

Σήμερα, αρχικά ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο σταδιακά θα εμφανίζονται αυξημένες νεφώσεις, οι οποίες το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό. Οι άνεμοι θα καταστούν τοπικά μέχρι ισχυροί, 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 35 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 31 στα παράλια και στους 22 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο κατά διαστήματα θα παρατηρούνται αυξημένες χαμηλές νεφώσεις, κυρίως στα παράλια. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 20 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 22 στα παράλια και στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τρίτη, την Τετάρτη και την Πέμπτη, παροδικά αυξημένες νεφώσεις το απόγευμα αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και στο εσωτερικό.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα παραμείνει κοντά στις μέσες κλιματολογικές τιμές.