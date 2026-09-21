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Τραγικό θάνατο βρήκε ένα βρέφος μόλις 11 μηνών στο Κεντάκι των ΗΠΑ, με τις Αρχές να αποδίδουν τον θάνατό του σε 19χρονο μπέιμπι σίτερ.

Σύμφωνα με την αστυνομία ο Έλαϊζα Μέις κακοποίησε μέχρι θανάτου το βρέφος στο κορμάκι του οποίου βρέθηκαν σημάδια από δαγκωματιές όταν το εντόπισαν στον καναπέ που το είχε κρύψει ο 19χρονος.

Ο 19χρονος συνελήφθη αφού το άψυχο σώμα του μικρού Γκρέισον Γουόλτον βρέθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου στο σπίτι της οικογένειας στο Κλίτον, όπου ο νεαρός τον πρόσεχε.

O μόλις 11 μηνών Γκρέισον Γουόλτον που βρήκε φρικτό θάνατο από τα χέρια του 19χρονου που τον πρόσεχε.

Η αστυνομία έφτασε στο σπίτι γύρω στις 5 το απόγευμα εκείνης της ημέρας, όταν ο πατέρας του Γκρέισον δήλωσε ότι είχε αφήσει τον γιο του υπό τη φροντίδα του Μέις όσο εργαζόταν, αλλά όταν επέστρεψε το βρέφος είχε εξαφανιστεί.

Κατά την έρευνα των αστυνομικών στο σπίτι αποκάλυψε ότι η σορός του Γκρέισον βρέθηκε σφηνωμένη μέσα σε έναν καναπέ, ενώ έφερε εκτεταμένους μώλωπες και σημάδια που έμοιαζαν με δαγκωματιές στην κοιλιά.

Προσπαθώντας να «θολώσει τα νερά» ο 19χρονος είχε πει στου αστυνομικούς ότι μια οικογενειακή φίλη είχε παραλάβει το παιδί από το σπίτι το προηγούμενο βράδυ. Ο ίδιος είχε δείξει και υποτιθέμενα μηνύματα που είχε ανταλλάξει με τη γυναίκα, η οποία, όταν την εντόπισαν οι αστυνομικοί, διέψευσε τον 19χρονο καταρρίπτοντας το άλλοθι που εκείνος επιχείρησε να στήσει.

ΚλείσιμοΠαράλληλα, γείτονες κατέθεσαν ότι είχαν δει τον Μέις μαζί με το βρέφος σε άλλο ακίνητο το βράδυ πριν από την ανακάλυψη του πτώματος.

Κατά την έρευνα στο σπίτι βρέθηκε επίσης ποσότητα μεθαμφεταμίνης, την οποία η αστυνομία υποστηρίζει ότι κατείχε ο Μέις.

Σε βάρος του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για ανθρωποκτονία, προσβολή νεκρού, κακοποίηση ανηλίκου και κατοχή μεθαμφεταμίνης.

protothema.gr