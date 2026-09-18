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Ο ένορκος που φέρεται να οδήγησε σε αδιέξοδο τη δίκη της Λίντσεϊ Κλάνσι στη Μασαχουσέτη, με αποτέλεσμα την ακύρωσή της, μίλησε δημόσια για πρώτη φορά, υπερασπιζόμενος τη στάση του απέναντι στις επικρίσεις ότι αρνήθηκε να μεταβάλει την άποψή του παρά τις αμφιβολίες που είχε εκφράσει.

Ο Μάικλ Π. Ντεσρονβίλ, 48 ετών, ήταν ο μοναδικός από τους 12 ενόρκους που δεν δέχθηκε να κηρυχθεί η Κλάνσι αθώα λόγω παραφροσύνης για τη δολοφονία των τριών μικρών παιδιών της. Η διαφωνία του οδήγησε σε κατάρρευση της συμφωνίας των ενόρκων έπειτα από μια δίκη έξι εβδομάδων και τον έφερε στο επίκεντρο μιας έντονης δημόσιας αντιπαράθεσης.

Σε δήλωσή του στο NewsNation, ο Ντεσρονβίλ απέρριψε τους ισχυρισμούς ότι είχε αμφιβολίες για την ενοχή της Κλάνσι και στη συνέχεια απλώς αρνήθηκε να υποχωρήσει. «Δεν είχα αμφιβολίες. Όταν προσπαθούσα να εξηγήσω διαφορετικές πιθανές θεωρίες κατά τη διάρκεια της συζήτησης των ενόρκων, με διέκοπταν σαν να σήμαινε αυτό ότι είχα αμφιβολίες με βάση τα στοιχεία που υπήρχαν», ανέφερε. «Με βάση όλα τα στοιχεία, τους βασικούς μάρτυρες και όσα παρουσίασε η κατηγορούσα αρχή, θεώρησα ότι υπήρχαν αρκετές αποδείξεις πως εκείνη γνώριζε ακριβώς τι έκανε και το είχε σχεδιάσει», πρόσθεσε.

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το αμερικανικό δίκαιο, για την καταδίκη ή την αθώωση ενός κατηγορουμένου απαιτείται η ομόφωνη πεποίθηση των ενόρκων ότι η ενοχή ή η αθωότητά του, αντίστοιχα, έχει αποδειχθεί «πέρα από κάθε εύλογη αμφιβολία».

Η υπόθεση που συγκλόνισε τη Μασαχουσέτη

Η Λίντσεϊ Κλάνσι, 36 ετών, είχε παραδεχθεί ότι σκότωσε τα τρία παιδιά της στο σπίτι της στο Ντάξμπερι το 2023 και στη συνέχεια προσπάθησε να βάλει τέλος στη ζωή της.

Η υπεράσπισή της υποστήριξε ότι τη στιγμή των πράξεών της βρισκόταν σε κατάσταση σοβαρής επιλόχειας κατάθλιψης και ψυχικής κατάρρευσης, η οποία είχε επιδεινωθεί από τη φαρμακευτική αγωγή που λάμβανε στην προσπάθειά της να αντιμετωπίσει την κατάστασή της. Η εισαγγελία, ωστόσο, υποστήριξε ότι η Κλάνσι είχε επίγνωση των πράξεών της και ότι οι κινήσεις της ήταν αποτέλεσμα σχεδιασμού.

Ο Ντεσρονβίλ ήταν ο μόνος ένορκος που δεν αποδέχθηκε το επιχείρημα της υπεράσπισης περί ψυχικής ανικανότητας, με αποτέλεσμα να μην υπάρξει ομόφωνη απόφαση και να κηρυχθεί κακοδικία.

Στο επίκεντρο η θρησκεία και το παρελθόν του ενόρκου

Μετά το αδιέξοδο στη δίκη, η στάση του Ντεσρονβίλ έγινε αντικείμενο έντονης δημόσιας συζήτησης. Ορισμένοι υπέθεσαν ότι τον επηρέασε η βαθιά καθολική πίστη του, καθώς κατά τη διάρκεια της δίκης έγινε αναφορά από την εισαγγελία στην έννοια της «θανάσιμης αμαρτίας» σε σχέση με τη δολοφονία και την αυτοκτονία. Ο ίδιος ο αδελφός του, πάντως, είχε απορρίψει αυτή την ερμηνεία, λέγοντας ότι δεν πιστεύει πως η θρησκεία είχε σχέση με την απόφασή του.

Ο Ντεσρονβίλ προέρχεται από οικογένεια Αϊτινών μεταναστών που εγκαταστάθηκε στη Μασαχουσέτη το 1982. Ήταν περίπου τεσσάρων ετών όταν έφτασε στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άνθρωποι από το οικογενειακό και κοινωνικό του περιβάλλον τον περιέγραψαν ως μέλος μιας μορφωμένης και αξιοπρεπούς οικογένειας, ενώ μέχρι πρόσφατα εργαζόταν στον τομέα της καταπολέμησης παρασίτων.

Η δημοσιοποίηση της ταυτότητάς του προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων, καθώς ακολούθησαν δημοσιεύματα για παλαιότερες καταγγελίες σε βάρος του. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, το 2021 είχε συλληφθεί μετά από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας, κατά το οποίο φέρεται να είχε επιτεθεί στη τότε σύζυγό του. Οι κατηγορίες τελικά αποσύρθηκαν, καθώς η γυναίκα δεν κατέθεσε, σύμφωνα με δημοσιεύματα, λόγω φόβων που σχετίζονταν με την επιμέλεια των παιδιών. Το 2025 είχε επίσης καταγγελθεί για επίθεση σε βάρος του ανιψιού του, γεγονός που οδήγησε στην έκδοση περιοριστικών μέτρων εναντίον του.

Οι αναφορές αυτές προκάλεσαν ερωτήματα σχετικά με τη διαδικασία επιλογής των ενόρκων σε μια δίκη που αφορούσε υπόθεση ενδοικογενειακής βίας. Παράλληλα, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι αντιμετώπιζε και οικονομικές δυσκολίες, καθώς βρισκόταν αντιμέτωπος με διαδικασία έξωσης λόγω φερόμενων οφειλών ενοικίων ύψους περίπου 12.000 δολαρίων.

Η ένταση γύρω από τον Ντεσρονβίλ οδήγησε τον δικαστή της υπόθεσης, Γουίλιαμ Σάλιβαν, να μπλοκάρει τη δημοσιοποίηση των ονομάτων των ενόρκων, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η έκθεσή τους. Ωστόσο, σύμφωνα με αμερικανικά μέσα, ο Ντεσρονβίλ είχε ήδη απομακρυνθεί από την περιοχή μαζί με τη νέα σύζυγό του. Ιδιοκτήτης συνεργείου αυτοκινήτων, ο οποίος δήλωσε ότι γνωρίζει την οικογένεια, ανέφερε πως η σύζυγός του πέρασε πρόσφατα από το κατάστημα και ζήτησε εργασίες στο αυτοκίνητό της. «Είπε ότι επικρατεί τρέλα με τα μέσα ενημέρωσης και ότι θα κρατήσουν χαμηλό προφίλ για λίγο», ανέφερε.

protothema.gr