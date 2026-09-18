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Σε ευθεία σύγκρουση με τον ΟΗΕ βρίσκεται ο Λευκός Οίκος, απορρίπτοντας έκθεση για τα ανθρώπινα δικαιώματα που κάνει λόγο για «βάσιμους λόγους» να θεωρείται ότι οι ΗΠΑ διέπραξαν εγκλήματα πολέμου κατά τη διάρκεια δύο αεροπορικών επιδρομών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Μεταξύ των περιστατικών που εξετάζονται περιλαμβάνεται και το αμερικανικό πλήγμα σε σχολείο στην πόλη Μινάμπ, στο νότιο Ιράν.

New images reveal the moment a “US Tomahawk missile” strike hits near Minab girls' school as Trump tries to shift blame to Iran for the horror attack



The images show the moment of impact, with the school building already smouldering, suggesting multiple strikes in the area. pic.twitter.com/qn7BlgYqNM March 9, 2026

Η εκπρόσωπος Άννα Κέλι δήλωσε ότι το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ «δεν έχει καταφέρει τίποτα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, ενώ εκστομίζει ανοησίες χωρίς σοβαρότητα επί δεκαετίες», σύμφωνα με δημοσίευμα της The Washington Post. Η Κέλι πρόσθεσε: «Η μόνη πλευρά που έχει διαπράξει εγκλήματα πολέμου σε αυτή τη σύγκρουση είναι το ιρανικό καθεστώς».

Σημειώνεται ότι η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει αναγνωρίσει καμία ευθύνη για την επίθεση στο σχολείο ούτε έχει δημοσιεύσει κάποια έρευνα του Πενταγώνου για το περιστατικό.

Η έκθεση, η οποία δημοσιεύθηκε την Πέμπτη από διερευνητική ομάδα του ΟΗΕ, επικεντρώνεται στις δύο αεροπορικές επιδρομές των ΗΠΑ την πρώτη ημέρα του πολέμου, οι οποίες σκότωσαν τουλάχιστον 178 αμάχους. Οι επιθέσεις περιλαμβάνουν τον βομβαρδισμό του σχολείου Shajareh Tayyebeh στη Μινάμπ, ο οποίος, σύμφωνα με τα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, σκότωσε 168 ανθρώπους, κυρίως παιδιά. Η αποστολή του ΟΗΕ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το σχολείο «ήταν ο προβλεπόμενος στόχος» και τα θύματα δεν ήταν «παράπλευρες απώλειες».

skai.gr