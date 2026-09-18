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Εντοπίστηκε ο 88χρονος, ο οποίος είχε δηλωθεί στην Αστυνομία ως ελλείπον πρόσωπο, αφού απουσίαζε από την οικία του στη Λεμεσό, από τις 10 το πρωί χθες 17/09/2026.

Τα στοιχεία και φωτογραφίες του 88χρονου δόθηκαν στη δημοσιότητα από την Αστυνομία στις 17/09/2026, με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών που θα μπορούσε να βοηθήσουν στον εντοπισμό του.

Ακολούθως, λήφθηκαν πληροφορίες από πολίτες ότι, ο 88χρονος είχε το απόγευμα θεαθεί στις περιοχές Μέσα Γειτονιάς και Λινόπετρας.

Μέλη της Αστυνομίας, σε συνεργασία με την Πολιτική Άμυνα και εθελοντικές ομάδες διάσωσης, διενήργησαν έρευνες, με αποτέλεσμα τον εντοπισμό του 88χρονου, γύρω στις 10 το βράδυ, στην περιοχή Γερμασόγειας.