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Προβλήματα προκάλεσαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα που επικράτησαν τις πρώτες πρωινές ώρες στην Πάφο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, γύρω στις 3:00 τα ξημερώματα, πτώση κεραυνού προκάλεσε πυρκαγιά σε καφεστιατόριο μεταλλικής κατασκευής, με οροφή από τσίγκους, στην περιοχή της Λάρας.

Ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Πόλις Χρυσοχούς με δύο πυροσβεστικά οχήματα και η πυρκαγιά τέθηκε υπό έλεγχο στις 04:44.

Από την πυρκαγιά και τη θερμότητα, το καφεστιατόριο υπέστη εκτεταμένες ζημιές, ενώ η στέγη κατέρρευσε στο εσωτερικό του χώρου.

Υπενθυμίζεται πως από τις 9:00 ψες το βράδυ βρίσκεται σε ισχύ κίτρινη προειδοποίηση για καταιγίδες, η οποία θα διαρκέσει μέχρι και σήμερα στις 5:00 το απόγευμα.

Η ένταση της βροχής εκτιμάται να κυμανθεί μεταξύ 35 και 55 χιλιοστά ανά ώρα, ενώ τοπικά θα πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι δυνατό να μεταβάλλονται και να ενισχύονται με ριπές που μπορεί να φτάνουν τα 8 μποφόρ.