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Νέα σελίδα για τη Γκαλερί Ψηφίδα, η οποία μεταφέρει σταδιακά τη δημιουργική και εκθεσιακή της δραστηριότητα στο Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας. Η συνεργασία με το Πολιτιστικό Χωριό την καθιστά τον πρώτο επίσημο συνεργάτη του χώρου, μετά την ανάληψη της διαχείρισης και λειτουργίας του από την Τεχνουργείο Λτδ.

Η Ψηφίδα θα συνεχίσει να διοργανώνει και να επιμελείται εκθέσεις Κυπρίων και ξένων καλλιτεχνών, με βασικό πλέον χώρο το Πολιτιστικό Χωριό Λέμπας, αλλά και με παρουσία σε επιλεγμένους χώρους συνεργατών στην Κύπρο και το εξωτερικό.

Η μεταφορά της δραστηριότητας στη Λέμπα εντάσσεται στον σχεδιασμό για τη λειτουργία του χώρου ως ενός ευρύτερου πολιτιστικού σημείου, όπου θα συνυπάρχουν εκθέσεις, καλλιτεχνική δημιουργία, εκπαίδευση, έρευνα και ανταλλαγή ιδεών.

Για την Ψηφίδα, η συνεργασία σηματοδοτεί τη συνέχιση της εκθεσιακής της δραστηριότητας σε έναν νέο χώρο, με τη γκαλερί να διατηρεί παράλληλα τις συνεργασίες της και εκτός Λέμπας.

Η εξέλιξη έχει ενδιαφέρον και για τον ίδιο τον χαρακτήρα του Πολιτιστικού Χωριού, καθώς η συνεργασία με μια ήδη ενεργή γκαλερί δημιουργεί από την αρχή έναν σταθερό εκθεσιακό πυρήνα στον χώρο και συνδέει τη νέα λειτουργία του με την υφιστάμενη εικαστική δραστηριότητα της Κύπρου.